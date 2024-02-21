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Марочко рассказал о низкой эффективности украинской ПВО - РИА Новости, 21.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:35 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928632882.html
Марочко рассказал о низкой эффективности украинской ПВО
Марочко рассказал о низкой эффективности украинской ПВО - РИА Новости, 21.02.2024
Марочко рассказал о низкой эффективности украинской ПВО
Украинская сторона сбивает менее 20% воздушных целей в Харьковской области, комбинированные ракетно-бомбовые удары ВС РФ стали одной из главных проблем... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T07:35
2024-02-21T07:35
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
андрей марочко
вооруженные силы рф
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Украинская сторона сбивает менее 20% воздушных целей в Харьковской области, комбинированные ракетно-бомбовые удары ВС РФ стали одной из главных проблем украинской ПВО на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий российская армия активно применяет БПЛА, оперативно-тактическую и стратегическую авиацию ВКС. На данный момент комбинированные огневые поражения наносятся также по всем законным целям на территории Харьковской области. Данный факт является проблемным вопросом украинских сил ПВО. По полученным данным, из всего массива воздушных целей поражается порядка 18%", - сообщил он. Марочко указал, что наиболее эффективная борьба украинской ПВО ведется против БПЛА различных типов, а самыми сложными целями являются крылатые ракеты и авиабомбы. "Для повышения эффективности работы украинские подразделения на регулярной основе просят вышестоящее командование увеличить контингент, а также насытить фронт современными средствами обнаружения и поражения", - добавил собеседник агентства. Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 14 февраля заявил, что Украина испытывает дефицит ракет для западных систем противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928630509.html
харьковская область
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харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Безопасность
Марочко рассказал о низкой эффективности украинской ПВО

Марочко: украинская ПВО сбивает менее 20% воздушных целей в Харьковской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота украинского ПВО
Работа украинского ПВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа украинского ПВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Украинская сторона сбивает менее 20% воздушных целей в Харьковской области, комбинированные ракетно-бомбовые удары ВС РФ стали одной из главных проблем украинской ПВО на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В ходе активных боевых действий российская армия активно применяет БПЛА, оперативно-тактическую и стратегическую авиацию ВКС. На данный момент комбинированные огневые поражения наносятся также по всем законным целям на территории Харьковской области. Данный факт является проблемным вопросом украинских сил ПВО. По полученным данным, из всего массива воздушных целей поражается порядка 18%", - сообщил он.
Марочко указал, что наиболее эффективная борьба украинской ПВО ведется против БПЛА различных типов, а самыми сложными целями являются крылатые ракеты и авиабомбы.
"Для повышения эффективности работы украинские подразделения на регулярной основе просят вышестоящее командование увеличить контингент, а также насытить фронт современными средствами обнаружения и поражения", - добавил собеседник агентства.
Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 14 февраля заявил, что Украина испытывает дефицит ракет для западных систем противовоздушной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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