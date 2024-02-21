На выборах президента России откроется 288 участков за рубежом
ЦИК: на выборах президента откроется 281 участок в 144 странах и 7 в Байконуре
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМужчина с ребенком на велосипеде у предвыборного плаката на одной из улиц города Саки
Мужчина с ребенком на велосипеде у предвыборного плаката на одной из улиц города Саки. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. За рубежом на выборах президента РФ будет создан 281 избирательный участок в 144 иностранных государствах, а также 7 избирательных участков в городе Байконур, сообщил член ЦИК Павел Андреев.
"За пределами территории Российской Федерации будет образован 281 избирательный участок в 144 иностранных государствах. Плюс к ним уже ранее созданные 7 избирательных участков на территории города Байконур. Итого число избирательных участков за рубежом составит 288 в 144 иностранных государствах", - сообщил Андреев на заседании ЦИК.
Кроме того, он сообщил, что прежний перечень участков будет дополнен двенадцатью избирательными участками.
"Избирательные участки за пределами территории Российской Федерации могут образовываться руководителями загранучреждений не позднее, чем за пять дней до дня голосования, то есть не позднее 9 марта. В этой связи мы сегодня предлагаем в соответствии с теми сведениями и информацией, полученной из Министерства иностранных дел, дополнить перечень образованных участков, внести изменения в порядок нумерации. Дополнить соответственно перечень участков двенадцатью избирательными участками: дополнительными десятью участками в Абхазии и одном на Кипре, а также новообразованном участке в Молдавии", - добавил член ЦИК.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.