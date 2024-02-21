https://ria.ru/20240221/transport-1928696641.html

На М-11 вырастет число беспилотных грузовиков

На М-11 вырастет число беспилотных грузовиков - РИА Новости, 21.02.2024

На М-11 вырастет число беспилотных грузовиков

Количество беспилотных грузовиков, курсирующих по трассе М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом, планируется увеличить с 9 до 43 штук, сообщил замглавы... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:42

2024-02-21T12:42

2024-02-21T12:42

общество

авто

москва

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878022634_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_baf9169759ee5fb864f7be2b61a350f5.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Количество беспилотных грузовиков, курсирующих по трассе М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом, планируется увеличить с 9 до 43 штук, сообщил замглавы Минтранса Дмитрий Баканов. "Сейчас на трассе перемещается 9 транспортных средств… До конца года будет 43 таких беспилотника", - сказал он, выступая на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ, рассказывая про беспилотники на М-11. Согласно его презентации, 6 беспилотных грузовиков принадлежат "Камазу", 3 - "Сберавтотеху". В общей сложности ими пройдено 1,8 миллиона километров. Он также напомнил, что с 19 января до конца года на трассе М-11 введен бесплатный проезд для автономных грузовиков.

https://ria.ru/20240126/konkurs-1923610171.html

https://ria.ru/20231219/parom-1916779545.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, авто, москва, санкт-петербург