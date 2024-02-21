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На М-11 вырастет число беспилотных грузовиков - РИА Новости, 21.02.2024
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12:42 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/transport-1928696641.html
На М-11 вырастет число беспилотных грузовиков
На М-11 вырастет число беспилотных грузовиков - РИА Новости, 21.02.2024
На М-11 вырастет число беспилотных грузовиков
Количество беспилотных грузовиков, курсирующих по трассе М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом, планируется увеличить с 9 до 43 штук, сообщил замглавы... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:42
2024-02-21T12:42
общество
авто
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Количество беспилотных грузовиков, курсирующих по трассе М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом, планируется увеличить с 9 до 43 штук, сообщил замглавы Минтранса Дмитрий Баканов. "Сейчас на трассе перемещается 9 транспортных средств… До конца года будет 43 таких беспилотника", - сказал он, выступая на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ, рассказывая про беспилотники на М-11. Согласно его презентации, 6 беспилотных грузовиков принадлежат "Камазу", 3 - "Сберавтотеху". В общей сложности ими пройдено 1,8 миллиона километров. Он также напомнил, что с 19 января до конца года на трассе М-11 введен бесплатный проезд для автономных грузовиков.
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общество, авто, москва, санкт-петербург
Общество, Авто, Москва, Санкт-Петербург
На М-11 вырастет число беспилотных грузовиков

Минтранс: число беспилотных грузовиков на М-11 до конца года увеличится до 43

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкЗапуск беспилотных грузовиков
Запуск беспилотных грузовиков - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Запуск беспилотных грузовиков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Количество беспилотных грузовиков, курсирующих по трассе М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом, планируется увеличить с 9 до 43 штук, сообщил замглавы Минтранса Дмитрий Баканов.
"Сейчас на трассе перемещается 9 транспортных средств… До конца года будет 43 таких беспилотника", - сказал он, выступая на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ, рассказывая про беспилотники на М-11.
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Согласно его презентации, 6 беспилотных грузовиков принадлежат "Камазу", 3 - "Сберавтотеху". В общей сложности ими пройдено 1,8 миллиона километров.
Он также напомнил, что с 19 января до конца года на трассе М-11 введен бесплатный проезд для автономных грузовиков.
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