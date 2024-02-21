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МВФ не подтвердил выделение Украине нового транша помощи в ближайшее время - РИА Новости, 21.02.2024
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23:16 21.02.2024 (обновлено: 23:23 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/transh-1928859781.html
МВФ не подтвердил выделение Украине нового транша помощи в ближайшее время
МВФ не подтвердил выделение Украине нового транша помощи в ближайшее время - РИА Новости, 21.02.2024
МВФ не подтвердил выделение Украине нового транша помощи в ближайшее время
Международный валютный фонд (МВФ) не подтверждает, что близок к решению о выделении Украине нового транша помощи, поскольку все еще пересматривает программу... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T23:16
2024-02-21T23:23
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) не подтверждает, что близок к решению о выделении Украине нового транша помощи, поскольку все еще пересматривает программу финансирования, заявил РИА Новости представитель фонда."Команда Международного валютного фонда под руководством Гевина Грэя в настоящее время находится в Варшаве для проведения третьего пересмотра в рамках соглашения о программе расширенного финансирования для Украины. Команда сообщит об окончании миссии", - сообщил представитель организации.На уточняющий вопрос, может ли МВФ подтвердить, что фонд и Украина близки к новому траншу финансирования, представитель международной организации ответил отрицательно.В марте 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240217/ukraina-1927828967.html
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экономика, украина, киев, мвф, варшава
Экономика, Украина, Киев, МВФ, Варшава
МВФ не подтвердил выделение Украине нового транша помощи в ближайшее время

В МВФ заявили, что все еще пересматривают программу финансирования Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) не подтверждает, что близок к решению о выделении Украине нового транша помощи, поскольку все еще пересматривает программу финансирования, заявил РИА Новости представитель фонда.
«
"Команда Международного валютного фонда под руководством Гевина Грэя в настоящее время находится в Варшаве для проведения третьего пересмотра в рамках соглашения о программе расширенного финансирования для Украины. Команда сообщит об окончании миссии", - сообщил представитель организации.
На уточняющий вопрос, может ли МВФ подтвердить, что фонд и Украина близки к новому траншу финансирования, представитель международной организации ответил отрицательно.
В марте 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.
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