https://ria.ru/20240221/transh-1928859781.html

МВФ не подтвердил выделение Украине нового транша помощи в ближайшее время

МВФ не подтвердил выделение Украине нового транша помощи в ближайшее время - РИА Новости, 21.02.2024

МВФ не подтвердил выделение Украине нового транша помощи в ближайшее время

Международный валютный фонд (МВФ) не подтверждает, что близок к решению о выделении Украине нового транша помощи, поскольку все еще пересматривает программу... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T23:16

2024-02-21T23:16

2024-02-21T23:23

экономика

украина

киев

мвф

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) не подтверждает, что близок к решению о выделении Украине нового транша помощи, поскольку все еще пересматривает программу финансирования, заявил РИА Новости представитель фонда."Команда Международного валютного фонда под руководством Гевина Грэя в настоящее время находится в Варшаве для проведения третьего пересмотра в рамках соглашения о программе расширенного финансирования для Украины. Команда сообщит об окончании миссии", - сообщил представитель организации.На уточняющий вопрос, может ли МВФ подтвердить, что фонд и Украина близки к новому траншу финансирования, представитель международной организации ответил отрицательно.В марте 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240217/ukraina-1927828967.html

украина

киев

варшава

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, украина, киев, мвф, варшава