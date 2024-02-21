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Журналист из США пришел в ужас после разговора с солдатами ВСУ - РИА Новости, 21.02.2024
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12:45 21.02.2024 (обновлено: 14:02 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/territorii-1928698002.html
Журналист из США пришел в ужас после разговора с солдатами ВСУ
Журналист из США пришел в ужас после разговора с солдатами ВСУ - РИА Новости, 21.02.2024
Журналист из США пришел в ужас после разговора с солдатами ВСУ
После сдачи Авдеевки Украина может начать резко терять новые территории, заявил корреспондент NBC News Ричард Энгл в репортаже для телеканала. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:45
2024-02-21T14:02
в мире
авдеевка
донецк
украина
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. После сдачи Авдеевки Украина может начать резко терять новые территории, заявил корреспондент NBC News Ричард Энгл в репортаже для телеканала."Как только вы начинаете терять территорию и как только вам приходится отступать, вы можете потерять ее довольно быстро. &lt;…&gt; Так что сейчас сложилась ситуация, когда украинские Вооруженные силы &lt;…&gt; отступают. Опасение заключается в том, смогут ли они это остановить", — подчеркнул он.Энгл также отметил, что, пообщавшись с солдатами ВСУ, узнал о критической нехватке снарядов, заставляющей украинских военных отказываться от атак."Я только что разговаривал с солдатами &lt;…&gt; несколько минут назад. Они сказали мне, что нехватка боеприпасов сейчас настолько серьезная, что они уже считают патроны", — поделился корреспондент.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
https://ria.ru/20240221/aviabomby-1928667067.html
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в мире, авдеевка, донецк, украина, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Авдеевка, Донецк, Украина, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Журналист из США пришел в ужас после разговора с солдатами ВСУ

Американский журналист Энгл: Украина начнет стремительно терять территории

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. После сдачи Авдеевки Украина может начать резко терять новые территории, заявил корреспондент NBC News Ричард Энгл в репортаже для телеканала.
"Как только вы начинаете терять территорию и как только вам приходится отступать, вы можете потерять ее довольно быстро. <…> Так что сейчас сложилась ситуация, когда украинские Вооруженные силы <…> отступают. Опасение заключается в том, смогут ли они это остановить", — подчеркнул он.
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Энгл также отметил, что, пообщавшись с солдатами ВСУ, узнал о критической нехватке снарядов, заставляющей украинских военных отказываться от атак.
"Я только что разговаривал с солдатами <…> несколько минут назад. Они сказали мне, что нехватка боеприпасов сейчас настолько серьезная, что они уже считают патроны", — поделился корреспондент.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
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