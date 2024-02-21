https://ria.ru/20240221/territorii-1928698002.html

Журналист из США пришел в ужас после разговора с солдатами ВСУ

Журналист из США пришел в ужас после разговора с солдатами ВСУ - РИА Новости, 21.02.2024

Журналист из США пришел в ужас после разговора с солдатами ВСУ

После сдачи Авдеевки Украина может начать резко терять новые территории, заявил корреспондент NBC News Ричард Энгл в репортаже для телеканала. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:45

2024-02-21T12:45

2024-02-21T14:02

в мире

авдеевка

донецк

украина

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. После сдачи Авдеевки Украина может начать резко терять новые территории, заявил корреспондент NBC News Ричард Энгл в репортаже для телеканала."Как только вы начинаете терять территорию и как только вам приходится отступать, вы можете потерять ее довольно быстро. <…> Так что сейчас сложилась ситуация, когда украинские Вооруженные силы <…> отступают. Опасение заключается в том, смогут ли они это остановить", — подчеркнул он.Энгл также отметил, что, пообщавшись с солдатами ВСУ, узнал о критической нехватке снарядов, заставляющей украинских военных отказываться от атак."Я только что разговаривал с солдатами <…> несколько минут назад. Они сказали мне, что нехватка боеприпасов сейчас настолько серьезная, что они уже считают патроны", — поделился корреспондент.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.

https://ria.ru/20240221/aviabomby-1928667067.html

https://ria.ru/20240221/kontrol-1928651322.html

авдеевка

донецк

украина

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в мире, авдеевка, донецк, украина, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины