https://ria.ru/20240221/tatarstan-1928815644.html

Республика Сербская заинтересована в продукции машиностроителей Татарстана

Республика Сербская заинтересована в продукции машиностроителей Татарстана - РИА Новости, 21.02.2024

Республика Сербская заинтересована в продукции машиностроителей Татарстана

Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) заинтересована в машиностроительной продукции Татарстана, в частности, в автомобилях на газомоторном топливе,... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T18:22

2024-02-21T18:22

2024-02-21T18:22

республика татарстан

россия

республика сербская

рустам минниханов

казань

милорад додик

организация исламского сотрудничества

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КАЗАНЬ, 21 фев – РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) заинтересована в машиностроительной продукции Татарстана, в частности, в автомобилях на газомоторном топливе, сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова по итогам его встречи с президентом РС БиГ Милорадом Додиком. Додик прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". "Мы заинтересованы в продукции ваших машиностроителей, особенно в автомобилях на газомоторном топливе. В сентябре наша делегация планирует принять участие в форуме Kazan Digital Week", - цитирует пресс-служба слова Додика. Глава Татарстана отметил, что ему очень импонирует последовательная позиция Республики Сербской Боснии и Герцеговины по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией. "Это очень непросто в современных условиях. Мы благодарны вам за ваше отношение к нашей стране, к будущему", - сказал он. По словам Минниханова, Татарстан и РС БиГ сходны по территории и населению. Татарстан - тоже многоконфессиональный регион и является хорошим примером мирного сосуществования представителей разных религий и культур. Минниханов напомнил, что Россия – православная страна, в которой в то же время проживают более 20 миллионов мусульман. Татарстан, по его информации, успешно сотрудничает со многими странами, в том числе с исламским миром и странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества, где Россия является страной-наблюдателем. "В современных условиях исламский мир оказался ближе к России, чем западный мир", - отметил он. К сожалению, по словам главы республики, показатели товарооборота между Татарстаном и Республикой Сербской Боснии и Герцеговины пока невысокие. Он предложил активнее продвигаться в вопросах сотрудничества, сообщив, что в последние годы Татарстан уделяет много внимания развитию информационных технологий. Минниханов предложил гостям посетить город Иннополис и университет, чтобы увидеть возможности и перспективы в области ИТ. Также он пригласил представителей Республики Сербской Боснии и Герцеговины посетить международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" в мае и форум в области цифровизации Kazan Digital Week в сентябре.

https://ria.ru/20230601/tatarstan-1875504050.html

https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869398587.html

https://ria.ru/20240221/tatarstan-1928801720.html

россия

республика сербская

казань

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россия, республика сербская, рустам минниханов, казань, милорад додик, организация исламского сотрудничества