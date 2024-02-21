https://ria.ru/20240221/tatarstan-1928815644.html
Республика Сербская заинтересована в продукции машиностроителей Татарстана
Республика Сербская заинтересована в продукции машиностроителей Татарстана - РИА Новости, 21.02.2024
Республика Сербская заинтересована в продукции машиностроителей Татарстана
Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) заинтересована в машиностроительной продукции Татарстана, в частности, в автомобилях на газомоторном топливе,... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T18:22
2024-02-21T18:22
2024-02-21T18:22
республика татарстан
россия
республика сербская
рустам минниханов
казань
милорад додик
организация исламского сотрудничества
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КАЗАНЬ, 21 фев – РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) заинтересована в машиностроительной продукции Татарстана, в частности, в автомобилях на газомоторном топливе, сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова по итогам его встречи с президентом РС БиГ Милорадом Додиком. Додик прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". "Мы заинтересованы в продукции ваших машиностроителей, особенно в автомобилях на газомоторном топливе. В сентябре наша делегация планирует принять участие в форуме Kazan Digital Week", - цитирует пресс-служба слова Додика. Глава Татарстана отметил, что ему очень импонирует последовательная позиция Республики Сербской Боснии и Герцеговины по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией. "Это очень непросто в современных условиях. Мы благодарны вам за ваше отношение к нашей стране, к будущему", - сказал он. По словам Минниханова, Татарстан и РС БиГ сходны по территории и населению. Татарстан - тоже многоконфессиональный регион и является хорошим примером мирного сосуществования представителей разных религий и культур. Минниханов напомнил, что Россия – православная страна, в которой в то же время проживают более 20 миллионов мусульман. Татарстан, по его информации, успешно сотрудничает со многими странами, в том числе с исламским миром и странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества, где Россия является страной-наблюдателем. "В современных условиях исламский мир оказался ближе к России, чем западный мир", - отметил он. К сожалению, по словам главы республики, показатели товарооборота между Татарстаном и Республикой Сербской Боснии и Герцеговины пока невысокие. Он предложил активнее продвигаться в вопросах сотрудничества, сообщив, что в последние годы Татарстан уделяет много внимания развитию информационных технологий. Минниханов предложил гостям посетить город Иннополис и университет, чтобы увидеть возможности и перспективы в области ИТ. Также он пригласил представителей Республики Сербской Боснии и Герцеговины посетить международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" в мае и форум в области цифровизации Kazan Digital Week в сентябре.
https://ria.ru/20230601/tatarstan-1875504050.html
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россия, республика сербская, рустам минниханов, казань, милорад додик, организация исламского сотрудничества
Республика Татарстан, Россия, Республика Сербская, Рустам Минниханов, Казань, Милорад Додик, Организация исламского сотрудничества
КАЗАНЬ, 21 фев – РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) заинтересована в машиностроительной продукции Татарстана, в частности, в автомобилях на газомоторном топливе, сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова по итогам его встречи с президентом РС БиГ Милорадом Додиком.
Додик прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего".
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"Мы заинтересованы в продукции ваших машиностроителей, особенно в автомобилях на газомоторном топливе. В сентябре наша делегация планирует принять участие в форуме Kazan Digital Week", - цитирует пресс-служба слова Додика.
Глава Татарстана отметил, что ему очень импонирует последовательная позиция Республики Сербской Боснии и Герцеговины по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией. "Это очень непросто в современных условиях. Мы благодарны вам за ваше отношение к нашей стране, к будущему", - сказал он.
По словам Минниханова, Татарстан и РС БиГ сходны по территории и населению. Татарстан - тоже многоконфессиональный регион и является хорошим примером мирного сосуществования представителей разных религий и культур.
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Минниханов напомнил, что Россия – православная страна, в которой в то же время проживают более 20 миллионов мусульман. Татарстан, по его информации, успешно сотрудничает со многими странами, в том числе с исламским миром и странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества, где Россия является страной-наблюдателем. "В современных условиях исламский мир оказался ближе к России, чем западный мир", - отметил он.
К сожалению, по словам главы республики, показатели товарооборота между Татарстаном и Республикой Сербской Боснии и Герцеговины пока невысокие. Он предложил активнее продвигаться в вопросах сотрудничества, сообщив, что в последние годы Татарстан уделяет много внимания развитию информационных технологий. Минниханов предложил гостям посетить город Иннополис и университет, чтобы увидеть возможности и перспективы в области ИТ. Также он пригласил представителей Республики Сербской Боснии и Герцеговины посетить международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" в мае и форум в области цифровизации Kazan Digital Week в сентябре.
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