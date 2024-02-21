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Россия вышла на третье место по числу туристических заездов в Таиланд - РИА Новости, 21.02.2024
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Туризм
 
09:35 21.02.2024 (обновлено: 09:41 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/tailand-1928649143.html
Россия вышла на третье место по числу туристических заездов в Таиланд
Россия вышла на третье место по числу туристических заездов в Таиланд - РИА Новости, 21.02.2024
Россия вышла на третье место по числу туристических заездов в Таиланд
Россия вышла на третье место по количеству приезжающих в Таиланд туристов после Китая и Малайзии, за первые полтора месяца 2024 года страну посетили более 347... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T09:35
2024-02-21T09:41
туризм
новости - туризм
таиланд
китай
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БАНГКОК, 21 фев – РИА Новости. Россия вышла на третье место по количеству приезжающих в Таиланд туристов после Китая и Малайзии, за первые полтора месяца 2024 года страну посетили более 347 тысяч россиян, заявила журналистам в Бангкоке министр туризма и спорта Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон. "За первые 7 недель года, с 1 января по 18 февраля, Китай находится во главе списка стран, откуда в Таиланд приезжают туристы, с 987 941 путешественниками, посетившими страну. За Китаем следует Малайзия с 641 605 туристами и Россия с 347 847 туристами", - заявила глава таиландского минтуризма, слова которой приводит новостной портал Nation. Всего, по данным министерства, за тот же период в Таиланд прибыло 5,217 миллиона иностранных путешественников, что на 49% больше, чем в первые 7 недель 2023 года, добавила министр. После первой тройки в списке стран, откуда приехало наибольшее количество туристов, стоят Южная Корея и Индия. По словам Вангсупхакиткосон, увеличению потока туристов способствовала политика действующего правительства, временно продлившего безвизовой въезд в страну для граждан России с 30 до 90 дней и открывшего безвизовой въезд для граждан Китая и жителей Тайваня, а также граждан Индии и Казахстана. Для граждан Казахстана безвизовой въезд продлен новым решением правительства, принятым во вторник, еще на 6 месяцев – с 1 марта, до которого он действовал ранее, до 31 августа 2024 года. С Китаем Таиланд подписал межправительственное соглашение о безвизовом обмене, и с 1 марта временно предоставляемый гражданам КНР безвизовой въезд станет постоянной мерой на взаимной основе, напомнила министр туризма и спорта. Фактором увеличения количества туристов из соседней Малайзии, откуда в Таиланд традиционно въезжает много путешественников в рамках пограничного туризма для посещения южных провинций страны, стала отмена заполнения туристами таиландских въездных иммиграционных анкет, добавила она. По прогнозам министерства, в 2024 году Таиланд посетят не менее 40 миллионов иностранных туристов, сообщила Вангсупхакиткосон.
https://ria.ru/20240209/tailand-1926389609.html
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новости - туризм, таиланд, китай, россия, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Китай, Россия, Туризм
Россия вышла на третье место по числу туристических заездов в Таиланд

За первые полтора месяца 2024 года Таиланд посетили более 347 тысяч россиян

© iStock.com / Dragonite_EastТаиланд
Таиланд - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© iStock.com / Dragonite_East
Таиланд. Архивное фото
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БАНГКОК, 21 фев – РИА Новости. Россия вышла на третье место по количеству приезжающих в Таиланд туристов после Китая и Малайзии, за первые полтора месяца 2024 года страну посетили более 347 тысяч россиян, заявила журналистам в Бангкоке министр туризма и спорта Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон.
"За первые 7 недель года, с 1 января по 18 февраля, Китай находится во главе списка стран, откуда в Таиланд приезжают туристы, с 987 941 путешественниками, посетившими страну. За Китаем следует Малайзия с 641 605 туристами и Россия с 347 847 туристами", - заявила глава таиландского минтуризма, слова которой приводит новостной портал Nation.
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Всего, по данным министерства, за тот же период в Таиланд прибыло 5,217 миллиона иностранных путешественников, что на 49% больше, чем в первые 7 недель 2023 года, добавила министр. После первой тройки в списке стран, откуда приехало наибольшее количество туристов, стоят Южная Корея и Индия.
По словам Вангсупхакиткосон, увеличению потока туристов способствовала политика действующего правительства, временно продлившего безвизовой въезд в страну для граждан России с 30 до 90 дней и открывшего безвизовой въезд для граждан Китая и жителей Тайваня, а также граждан Индии и Казахстана. Для граждан Казахстана безвизовой въезд продлен новым решением правительства, принятым во вторник, еще на 6 месяцев – с 1 марта, до которого он действовал ранее, до 31 августа 2024 года. С Китаем Таиланд подписал межправительственное соглашение о безвизовом обмене, и с 1 марта временно предоставляемый гражданам КНР безвизовой въезд станет постоянной мерой на взаимной основе, напомнила министр туризма и спорта.
Фактором увеличения количества туристов из соседней Малайзии, откуда в Таиланд традиционно въезжает много путешественников в рамках пограничного туризма для посещения южных провинций страны, стала отмена заполнения туристами таиландских въездных иммиграционных анкет, добавила она.
По прогнозам министерства, в 2024 году Таиланд посетят не менее 40 миллионов иностранных туристов, сообщила Вангсупхакиткосон.
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