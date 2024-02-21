https://ria.ru/20240221/tailand-1928649143.html

Россия вышла на третье место по числу туристических заездов в Таиланд

Россия вышла на третье место по числу туристических заездов в Таиланд - РИА Новости, 21.02.2024

Россия вышла на третье место по числу туристических заездов в Таиланд

Россия вышла на третье место по количеству приезжающих в Таиланд туристов после Китая и Малайзии, за первые полтора месяца 2024 года страну посетили более 347... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T09:35

2024-02-21T09:35

2024-02-21T09:41

туризм

новости - туризм

таиланд

китай

россия

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920960881_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6eb97c1e19c89c07a2a7def9688749e.jpg

БАНГКОК, 21 фев – РИА Новости. Россия вышла на третье место по количеству приезжающих в Таиланд туристов после Китая и Малайзии, за первые полтора месяца 2024 года страну посетили более 347 тысяч россиян, заявила журналистам в Бангкоке министр туризма и спорта Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон. "За первые 7 недель года, с 1 января по 18 февраля, Китай находится во главе списка стран, откуда в Таиланд приезжают туристы, с 987 941 путешественниками, посетившими страну. За Китаем следует Малайзия с 641 605 туристами и Россия с 347 847 туристами", - заявила глава таиландского минтуризма, слова которой приводит новостной портал Nation. Всего, по данным министерства, за тот же период в Таиланд прибыло 5,217 миллиона иностранных путешественников, что на 49% больше, чем в первые 7 недель 2023 года, добавила министр. После первой тройки в списке стран, откуда приехало наибольшее количество туристов, стоят Южная Корея и Индия. По словам Вангсупхакиткосон, увеличению потока туристов способствовала политика действующего правительства, временно продлившего безвизовой въезд в страну для граждан России с 30 до 90 дней и открывшего безвизовой въезд для граждан Китая и жителей Тайваня, а также граждан Индии и Казахстана. Для граждан Казахстана безвизовой въезд продлен новым решением правительства, принятым во вторник, еще на 6 месяцев – с 1 марта, до которого он действовал ранее, до 31 августа 2024 года. С Китаем Таиланд подписал межправительственное соглашение о безвизовом обмене, и с 1 марта временно предоставляемый гражданам КНР безвизовой въезд станет постоянной мерой на взаимной основе, напомнила министр туризма и спорта. Фактором увеличения количества туристов из соседней Малайзии, откуда в Таиланд традиционно въезжает много путешественников в рамках пограничного туризма для посещения южных провинций страны, стала отмена заполнения туристами таиландских въездных иммиграционных анкет, добавила она. По прогнозам министерства, в 2024 году Таиланд посетят не менее 40 миллионов иностранных туристов, сообщила Вангсупхакиткосон.

https://ria.ru/20240209/tailand-1926389609.html

https://ria.ru/20240206/inturist-1925653292.html

таиланд

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, таиланд, китай, россия, туризм