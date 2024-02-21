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США сообщили, что Россия может вывести в космос ядерное оружие, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2024
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01:03 21.02.2024 (обновлено: 01:28 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/ssha-1928612832.html
США сообщили, что Россия может вывести в космос ядерное оружие, пишут СМИ
США сообщили, что Россия может вывести в космос ядерное оружие, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2024
США сообщили, что Россия может вывести в космос ядерное оружие, пишут СМИ
США сообщили союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки уже в этом году, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T01:03
2024-02-21T01:28
россия
сша
китай
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США сообщили союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки уже в этом году, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "США сообщили союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки уже в этом году", - говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Путин на встрече попросил Шойгу обратить внимание на вопрос, который не связан с текущими событиями на линии соприкосновения, - вопрос шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в США, по поводу размещения ядерного оружия в космосе. Министр обороны России позже сообщил журналистам, что проектов по размещению ядерного оружия в космосе не существует. Ранее ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
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россия, сша, китай, владимир путин, сергей шойгу, в мире
Россия, США, Китай, Владимир Путин, Сергей Шойгу, В мире
США сообщили, что Россия может вывести в космос ядерное оружие, пишут СМИ

Bloomberg: США сообщили, что Россия может вскоре вывести в космос ядерное оружие

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США сообщили союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки уже в этом году, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
«
"США сообщили союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки уже в этом году", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Путин на встрече попросил Шойгу обратить внимание на вопрос, который не связан с текущими событиями на линии соприкосновения, - вопрос шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в США, по поводу размещения ядерного оружия в космосе.
Министр обороны России позже сообщил журналистам, что проектов по размещению ядерного оружия в космосе не существует.
Ранее ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Китай обратил внимание на позицию России насчет размещения оружия в космосе
19 февраля, 11:11
 
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