https://ria.ru/20240221/sapsan-1928622454.html
РЖД обновят интерьер "Сапсанов"
РЖД обновят интерьер "Сапсанов" - РИА Новости, 21.02.2024
РЖД обновят интерьер "Сапсанов"
РЖД планируют продолжить модернизацию поездов "Сапсан": в частности, обновить интерьер, поставить новые кресла в бизнес и первом классе, улучшить спинки сидений РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T03:57
2024-02-21T03:57
2024-02-21T09:01
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РЖД планируют продолжить модернизацию поездов "Сапсан": в частности, обновить интерьер, поставить новые кресла в бизнес и первом классе, улучшить спинки сидений в эконом-классе, установить везде розетки, сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров. Он напомнил, что РЖД в 2019 году запустили модернизацию "Сапсанов", и интерьер у части поездов был обновлен. "В планах улучшить освещение, заменить кресла в первом и бизнес-классе, улучшить геометрию спинки кресел в эконом-классе, установить везде розетки, изменить интерьер вагона-бистро, оборудовать в тамбурных зонах специальные опорные сиденья для удобства пассажиров. То есть повторим все то, что уже было реализовано в модернизированных и новых поездах", - сообщил Петров. По его словам, РЖД вместе со специалистами "ВСМ-Сервис" проводят модернизацию без участия производителя - немецкого концерна Siemens, который в 2022 году заявил об уходе из России. "Взять, например, кресла первого класса. Изначально мы хотели, чтобы в "Сапсане" появились кресла капсульного типа, но у производителя не нашлось поставщика, который смог бы реализовать что-то подобное. Когда Siemens отказались поставлять оставшиеся поезда из третьей партии, у нас на один "Сапсан" успели прийти новые кресла, а еще на три - нет. Мы были вынуждены установить в первый вагон кресла бизнес-класса. Тогда же приступили к созданию кресла для первого класса в России", - сообщил глава дирекции. Он уточнил, что новому креслу для первого класса осталось пройти процедуры согласования и сертификации. "В целом кресла похожи на те, что есть сейчас, но только еще комфортнее… Планируем начать работы по установке в этом году и модернизировать три поезда. Сегодня в процентном соотношении почти 50% парка - это поезда в новом интерьере. Теперь наша задача модернизировать еще 50% парка", - рассказал о планах Петров. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20240221/sapsan-1928621909.html
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россия, ржд, общество
РЖД обновят интерьер "Сапсанов"
РЖД обновят в "Сапсанах" интерьер, кресла и установят везде розетки
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РЖД планируют продолжить модернизацию поездов "Сапсан": в частности, обновить интерьер, поставить новые кресла в бизнес и первом классе, улучшить спинки сидений в эконом-классе, установить везде розетки, сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.
Он напомнил, что РЖД в 2019 году запустили модернизацию "Сапсанов", и интерьер у части поездов был обновлен.
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"В планах улучшить освещение, заменить кресла в первом и бизнес-классе, улучшить геометрию спинки кресел в эконом-классе, установить везде розетки, изменить интерьер вагона-бистро, оборудовать в тамбурных зонах специальные опорные сиденья для удобства пассажиров. То есть повторим все то, что уже было реализовано в модернизированных и новых поездах", - сообщил Петров.
По его словам, РЖД вместе со специалистами "ВСМ-Сервис" проводят модернизацию без участия производителя - немецкого концерна Siemens
, который в 2022 году заявил об уходе из России
.
"Взять, например, кресла первого класса. Изначально мы хотели, чтобы в "Сапсане" появились кресла капсульного типа, но у производителя не нашлось поставщика, который смог бы реализовать что-то подобное. Когда Siemens отказались поставлять оставшиеся поезда из третьей партии, у нас на один "Сапсан" успели прийти новые кресла, а еще на три - нет. Мы были вынуждены установить в первый вагон кресла бизнес-класса. Тогда же приступили к созданию кресла для первого класса в России", - сообщил глава дирекции.
Он уточнил, что новому креслу для первого класса осталось пройти процедуры согласования и сертификации.
"В целом кресла похожи на те, что есть сейчас, но только еще комфортнее… Планируем начать работы по установке в этом году и модернизировать три поезда. Сегодня в процентном соотношении почти 50% парка - это поезда в новом интерьере. Теперь наша задача модернизировать еще 50% парка", - рассказал о планах Петров.
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