https://ria.ru/20240221/rpts-1928815165.html
В РПЦ призвали быстрее решить вопрос о выплатах военным священникам
В РПЦ призвали быстрее решить вопрос о выплатах военным священникам - РИА Новости, 21.02.2024
В РПЦ призвали быстрее решить вопрос о выплатах военным священникам
В Русской православной церкви надеются на скорейшее решение вопроса о предоставлении социальной защиты священникам-добровольцам в зоне СВО, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T18:21
2024-02-21T18:21
2024-02-21T18:21
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. В Русской православной церкви надеются на скорейшее решение вопроса о предоставлении социальной защиты священникам-добровольцам в зоне СВО, заявил РИА Новости председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). Ранее в среду первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России", руководитель рабочей группы по СВО Андрей Турчак сообщил, что рабочая группа предложила "распространить на священнослужителей традиционных конфессий, работающих в зоне СВО, страховые гарантии, как для волонтеров (3 миллиона рублей в случае ранения, 5 миллионов рублей в случае гибели)". По его словам, рабгруппа направила очередной доклад президенту. "Русская православная церковь была инициатором вопроса о социальной защите священников-добровольцев в зоне СВО как волонтеров. Мы рады тому, что действует рабочая группа и ее положительное решение было направлено президенту. Надеемся на скорейшее положительное решение", - сказал митрополит Кирилл. Как рассказала РИА Новости руководитель правового управления РПЦ игумения Ксения (Чернега), вопрос о распространении социальных гарантий (выплат) на духовенство, работающее в зоне СВО, не удается решить уже год. "Заявление Турчака соответствует нашим предложениям в части обеспечения социальными гарантиями внештатных священников, тех, которые не состоят на должности помощников командиров частей и едут в зону СВО на основании удостоверений синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами. Такие военные священники, являясь по существу волонтерами, не получают никакого вознаграждения от воинских частей и не обеспечены социальными гарантиями. Мы уже год ставим вопрос о том, что по выплатам их нужно приравнять к волонтерам. Тема находится в ведении Росмолодежи, но пока вопрос не решен, хотя мы неоднократно просили их учесть наши пожелания", - сказала игумения Ксения. Она подчеркнула, что президент России уже фактически согласовал эти предложения Церкви. "Тему обеспечения социальными гарантиями военного духовенства поднимал святейший патриарх в январе 2023 года, и на его обращение наложена резолюция президента "поддержать". Кроме того, с этим же вопросом к президенту обращалась уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, на ее обращении в прошлом году президент наложил резолюцию "согласен". Однако до сих пор вопрос не решен", - пояснила глава правового управления. По ее словам, в предложениях патриарха Кирилла, согласованных президентом, говорится не только о приравнивании внештатных священников к волонтерам, но и о предоставлении социальных гарантий (единовременных выплат при ранении или смерти) военным священникам, "которые состоят на должностях помощников командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими и получают небольшую зарплату в 30 тысяч рублей". "Такие священники относятся к гражданскому персоналу воинских частей, который, если работает в зоне СВО, не получает единовременные выплаты в 3 и 5 миллионов в случае ранения или смерти. Минобороны разработало проект указа президента о предоставлении социальных гарантий гражданскому персоналу воинских частей, которые работают в зоне СВО, еще осеню 2023 года, но до сих пор он не вынесен на рассмотрение президента, проходит согласования в правительстве. Из-за этого гражданский персонал воинских частей, включая наших военных священников, состоящих на должностях помощников командиров, пока не имеет соответствующих социальных гарантий, не получает выплаты", - заключила собеседница агентства.
https://ria.ru/20240221/patriarkh-1928808645.html
https://ria.ru/20240216/gretsiya-1927854008.html
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https://ria.ru/20240215/vstrecha-1927480260.html
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россия, андрей турчак, мария львова-белова, русская православная церковь, единая россия, совет федерации рф, религия
Религия, Россия, Андрей Турчак, Мария Львова-Белова, Русская православная церковь, Единая Россия, Совет Федерации РФ, Религия
В РПЦ призвали быстрее решить вопрос о выплатах военным священникам
В РПЦ надеются на скорейшее решение вопроса о выплатах военным священникам
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. В Русской православной церкви надеются на скорейшее решение вопроса о предоставлении социальной защиты священникам-добровольцам в зоне СВО, заявил РИА Новости председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский).
Ранее в среду первый заместитель председателя Совета Федерации
, секретарь генсовета "Единой России
", руководитель рабочей группы по СВО Андрей Турчак
сообщил, что рабочая группа предложила "распространить на священнослужителей традиционных конфессий, работающих в зоне СВО, страховые гарантии, как для волонтеров (3 миллиона рублей в случае ранения, 5 миллионов рублей в случае гибели)". По его словам, рабгруппа направила очередной доклад президенту.
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"Русская православная церковь была инициатором вопроса о социальной защите священников-добровольцев в зоне СВО как волонтеров. Мы рады тому, что действует рабочая группа и ее положительное решение было направлено президенту. Надеемся на скорейшее положительное решение", - сказал митрополит Кирилл.
Как рассказала РИА Новости руководитель правового управления РПЦ игумения Ксения (Чернега), вопрос о распространении социальных гарантий (выплат) на духовенство, работающее в зоне СВО, не удается решить уже год.
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"Заявление Турчака соответствует нашим предложениям в части обеспечения социальными гарантиями внештатных священников, тех, которые не состоят на должности помощников командиров частей и едут в зону СВО на основании удостоверений синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами. Такие военные священники, являясь по существу волонтерами, не получают никакого вознаграждения от воинских частей и не обеспечены социальными гарантиями. Мы уже год ставим вопрос о том, что по выплатам их нужно приравнять к волонтерам. Тема находится в ведении Росмолодежи, но пока вопрос не решен, хотя мы неоднократно просили их учесть наши пожелания", - сказала игумения Ксения.
Она подчеркнула, что президент России
уже фактически согласовал эти предложения Церкви. "Тему обеспечения социальными гарантиями военного духовенства поднимал святейший патриарх в январе 2023 года, и на его обращение наложена резолюция президента "поддержать". Кроме того, с этим же вопросом к президенту обращалась уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова
, на ее обращении в прошлом году президент наложил резолюцию "согласен". Однако до сих пор вопрос не решен", - пояснила глава правового управления.
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По ее словам, в предложениях патриарха Кирилла, согласованных президентом, говорится не только о приравнивании внештатных священников к волонтерам, но и о предоставлении социальных гарантий (единовременных выплат при ранении или смерти) военным священникам, "которые состоят на должностях помощников командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими и получают небольшую зарплату в 30 тысяч рублей".
"Такие священники относятся к гражданскому персоналу воинских частей, который, если работает в зоне СВО, не получает единовременные выплаты в 3 и 5 миллионов в случае ранения или смерти. Минобороны разработало проект указа президента о предоставлении социальных гарантий гражданскому персоналу воинских частей, которые работают в зоне СВО, еще осеню 2023 года, но до сих пор он не вынесен на рассмотрение президента, проходит согласования в правительстве. Из-за этого гражданский персонал воинских частей, включая наших военных священников, состоящих на должностях помощников командиров, пока не имеет соответствующих социальных гарантий, не получает выплаты", - заключила собеседница агентства.
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