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Мирзиеев выразил уверенность в победе Путина на выборах - РИА Новости, 21.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
18:19 21.02.2024 (обновлено: 19:17 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/putin-1928814531.html
Мирзиеев выразил уверенность в победе Путина на выборах
Мирзиеев выразил уверенность в победе Путина на выборах - РИА Новости, 21.02.2024
Мирзиеев выразил уверенность в победе Путина на выборах
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что в республике уверены в его победе на выборах президента РФ РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T18:19
2024-02-21T19:17
выборы президента россии — 2024
узбекистан
россия
политика
казань
шавкат мирзиеев
владимир путин
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КАЗАНЬ, 21 фев – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что в республике уверены в его победе на выборах президента РФ и ожидают с визитом уже после выборов.Мирзиеев прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в торжественной церемонии открытия международного турнира "Игры будущего"."Считаю, что, в Узбекистане уверены в абсолютной победе (вашей – ред). И, как мы с вами и договаривались, один и первых визитов будет в Узбекистан", - сказал Мирзиеев на встрече с Путиным, давая оценку предстоящим выборам президента РФ.Мирзиеев считает, что визит Путина в Узбекистан должен быть, "как всегда, историческим". "Я очень серьезно готовлюсь", - добавил президент Узбекистана.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20231013/putin-1902616311.html
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узбекистан, россия, политика, казань, шавкат мирзиеев, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Узбекистан, Россия, Политика, Казань, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин
Мирзиеев выразил уверенность в победе Путина на выборах

Мирзиеев ждет Путина в гости в Узбекистан вскоре после президентских выборов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в Казани - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в Казани
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КАЗАНЬ, 21 фев – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что в республике уверены в его победе на выборах президента РФ и ожидают с визитом уже после выборов.
Мирзиеев прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в торжественной церемонии открытия международного турнира "Игры будущего".
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"Считаю, что, в Узбекистане уверены в абсолютной победе (вашей – ред). И, как мы с вами и договаривались, один и первых визитов будет в Узбекистан", - сказал Мирзиеев на встрече с Путиным, давая оценку предстоящим выборам президента РФ.
Мирзиеев считает, что визит Путина в Узбекистан должен быть, "как всегда, историческим". "Я очень серьезно готовлюсь", - добавил президент Узбекистана.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024УзбекистанРоссияПолитикаКазаньШавкат МирзиеевВладимир Путин
 
 
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