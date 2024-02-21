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Мирзиеев выразил уверенность в победе Путина на выборах
Мирзиеев выразил уверенность в победе Путина на выборах - РИА Новости, 21.02.2024
Мирзиеев выразил уверенность в победе Путина на выборах
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что в республике уверены в его победе на выборах президента РФ РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T18:19
2024-02-21T18:19
2024-02-21T19:17
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КАЗАНЬ, 21 фев – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что в республике уверены в его победе на выборах президента РФ и ожидают с визитом уже после выборов.Мирзиеев прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в торжественной церемонии открытия международного турнира "Игры будущего"."Считаю, что, в Узбекистане уверены в абсолютной победе (вашей – ред). И, как мы с вами и договаривались, один и первых визитов будет в Узбекистан", - сказал Мирзиеев на встрече с Путиным, давая оценку предстоящим выборам президента РФ.Мирзиеев считает, что визит Путина в Узбекистан должен быть, "как всегда, историческим". "Я очень серьезно готовлюсь", - добавил президент Узбекистана.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, россия, политика, казань, шавкат мирзиеев, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Узбекистан, Россия, Политика, Казань, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин
Мирзиеев выразил уверенность в победе Путина на выборах
Мирзиеев ждет Путина в гости в Узбекистан вскоре после президентских выборов
КАЗАНЬ, 21 фев – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что в республике уверены в его победе на выборах президента РФ и ожидают с визитом уже после выборов.
Мирзиеев прибыл с рабочим визитом в Казань
для участия в торжественной церемонии открытия международного турнира "Игры будущего".
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"Считаю, что, в Узбекистане уверены в абсолютной победе (вашей – ред). И, как мы с вами и договаривались, один и первых визитов будет в Узбекистан", - сказал Мирзиеев на встрече с Путиным, давая оценку предстоящим выборам президента РФ.
Мирзиеев считает, что визит Путина в Узбекистан должен быть, "как всегда, историческим". "Я очень серьезно готовлюсь", - добавил президент Узбекистана.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.