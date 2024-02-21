https://ria.ru/20240221/proliv-1928762949.html

В ГД не исключили денонсации соглашения о разграничении Берингова пролива

В ГД не исключили денонсации соглашения о разграничении Берингова пролива - РИА Новости, 21.02.2024

В ГД не исключили денонсации соглашения о разграничении Берингова пролива

Соглашение Шеварднадзе - Бейкера между СССР и США о разграничении Берингова пролива может быть денонсировано, заявила член комитета ГД по международным делам... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:59

2024-02-21T15:59

2024-02-21T16:05

сша

берингов пролив

джеймс бейкер

эдуард шеварднадзе

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

ссср

госдума рф

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Соглашение Шеварднадзе - Бейкера между СССР и США о разграничении Берингова пролива может быть денонсировано, заявила член комитета ГД по международным делам Роза Чемерис. "Коллеги из Минсельхоза подтвердят, наверное, следующим будет соглашение о сотрудничестве по Беринговому проливу, заключенное в 1990 году между Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером", - сказала Чемерис на заседании Госдумы в среду, отвечая на вопрос о том, какие соглашения с недружественными РФ странами могут быть денонсированы вслед за соглашением с Великобританией о Баренцевом море. Соглашение Шеварднадзе - Бейкера - это соглашение между СССР и США о разграничении экономических зон и континентального шельфа в Чукотском и Беринговом морях, а также территориальных вод на небольшом участке в Беринговом проливе между островами Ратманова (Россия) и Крузенштерна (США). Оно было подписано СССР и США в Вашингтоне 1 июня 1990 года министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе, от США - государственным секретарем США Джеймсом Бейкером. При этом соглашение не было ратифицировано советской, а впоследствии российской стороной и до сих пор применяется на временной основе в соответствии с достигнутой при подписании договоренностью. Ранее в среду Госдума приняла закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.

https://ria.ru/20231225/ssha-1917940053.html

https://ria.ru/20240206/sevmorput-1925587356.html

сша

берингов пролив

ссср

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сша, берингов пролив, джеймс бейкер, эдуард шеварднадзе, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ссср, госдума рф