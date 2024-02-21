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В ГД не исключили денонсации соглашения о разграничении Берингова пролива - РИА Новости, 21.02.2024
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15:59 21.02.2024 (обновлено: 16:05 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/proliv-1928762949.html
В ГД не исключили денонсации соглашения о разграничении Берингова пролива
В ГД не исключили денонсации соглашения о разграничении Берингова пролива - РИА Новости, 21.02.2024
В ГД не исключили денонсации соглашения о разграничении Берингова пролива
Соглашение Шеварднадзе - Бейкера между СССР и США о разграничении Берингова пролива может быть денонсировано, заявила член комитета ГД по международным делам... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:59
2024-02-21T16:05
сша
берингов пролив
джеймс бейкер
эдуард шеварднадзе
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
ссср
госдума рф
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Соглашение Шеварднадзе - Бейкера между СССР и США о разграничении Берингова пролива может быть денонсировано, заявила член комитета ГД по международным делам Роза Чемерис. "Коллеги из Минсельхоза подтвердят, наверное, следующим будет соглашение о сотрудничестве по Беринговому проливу, заключенное в 1990 году между Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером", - сказала Чемерис на заседании Госдумы в среду, отвечая на вопрос о том, какие соглашения с недружественными РФ странами могут быть денонсированы вслед за соглашением с Великобританией о Баренцевом море. Соглашение Шеварднадзе - Бейкера - это соглашение между СССР и США о разграничении экономических зон и континентального шельфа в Чукотском и Беринговом морях, а также территориальных вод на небольшом участке в Беринговом проливе между островами Ратманова (Россия) и Крузенштерна (США). Оно было подписано СССР и США в Вашингтоне 1 июня 1990 года министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе, от США - государственным секретарем США Джеймсом Бейкером. При этом соглашение не было ратифицировано советской, а впоследствии российской стороной и до сих пор применяется на временной основе в соответствии с достигнутой при подписании договоренностью. Ранее в среду Госдума приняла закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.
https://ria.ru/20231225/ssha-1917940053.html
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сша
берингов пролив
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сша, берингов пролив, джеймс бейкер, эдуард шеварднадзе, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ссср, госдума рф
США, Берингов пролив, Джеймс Бейкер, Эдуард Шеварднадзе, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), СССР, Госдума РФ
В ГД не исключили денонсации соглашения о разграничении Берингова пролива

Депутат: соглашение с США о разграничении Берингова пролива могут денонсировать

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по международным делам Роза Чемерис
Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Роза Чемерис - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Роза Чемерис. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Соглашение Шеварднадзе - Бейкера между СССР и США о разграничении Берингова пролива может быть денонсировано, заявила член комитета ГД по международным делам Роза Чемерис.
«
"Коллеги из Минсельхоза подтвердят, наверное, следующим будет соглашение о сотрудничестве по Беринговому проливу, заключенное в 1990 году между Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером", - сказала Чемерис на заседании Госдумы в среду, отвечая на вопрос о том, какие соглашения с недружественными РФ странами могут быть денонсированы вслед за соглашением с Великобританией о Баренцевом море.
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Соглашение Шеварднадзе - Бейкера - это соглашение между СССР и США о разграничении экономических зон и континентального шельфа в Чукотском и Беринговом морях, а также территориальных вод на небольшом участке в Беринговом проливе между островами Ратманова (Россия) и Крузенштерна (США). Оно было подписано СССР и США в Вашингтоне 1 июня 1990 года министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе, от США - государственным секретарем США Джеймсом Бейкером. При этом соглашение не было ратифицировано советской, а впоследствии российской стороной и до сих пор применяется на временной основе в соответствии с достигнутой при подписании договоренностью.
Ранее в среду Госдума приняла закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.
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СШАБерингов проливДжеймс БейкерЭдуард ШеварднадзеМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)СССРГосдума РФ
 
 
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