https://ria.ru/20240221/predatel-1928584069.html
Его пример другим наука: убит предатель Кузьминов
Его пример другим наука: убит предатель Кузьминов - РИА Новости, 21.02.2024
Его пример другим наука: убит предатель Кузьминов
Девятого августа 2023 года российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 на украинскую сторону. Штурман и бортмеханик пытались помешать пилоту, но... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T08:00
2024-02-21T08:00
2024-02-21T09:53
специальная военная операция на украине
украина
россия
максим кузьмин
главное разведывательное управление рф
молодая гвардия
ми-8 амтш
миг-25
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928392225_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_ca070cf7d02d410921a7e64ebb76b68d.jpg
Девятого августа 2023 года российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 на украинскую сторону. Штурман и бортмеханик пытались помешать пилоту, но сделать ничего не могли — из всего экипажа только он умел управлять вертолетом.Потом Кузьминов говорил, что сразу после посадки его товарищи бросились бежать и были застрелены украинцами. Однако военнопленные летчики очень ценны для обмена — скорее всего, их попытались бы поймать, а не убивать. Есть все основания полагать, что своих боевых товарищей предатель расстрелял сам еще в кабине вертолета.Целый месяц 28-летний Кузьминов был на Украине героем. С ним провели пресс-конференцию, пообещали полмиллиона долларов, сняли о нем целый фильм, воссоединили его с матерью, заранее переправленной на Украину из России, сделали липовые документы. Бочка варенья, ящик печенья — все как полагается.Однако недолго музыка играла. Уже 13 февраля на парковке в испанском Аликанте было найдено тело мужчины со множественными пулевыми ранениями. При убитом были документы на имя 33-летнего украинца, поэтому следствие на некоторое время притормозило. Тем не менее к 20 февраля было установлено, что это действительно Максим Кузьминов. Это подтвердили и испанские власти, и украинское ГУР.Красивой жизни, как видим, хватило на полгода. Да и разве это жизнь была? По словам испанских силовиков, Кузьминов плотно сидел на наркотиках, постоянно пил и часто "вел себя неадекватно". Его чувства совсем нетрудно понять: еще в октябре 2023 года сотрудники российского ГРУ пообещали в интервью каналу ВГТРК, что до суда Кузьминов не доживет, а срока давности для таких преступлений не существует.История очень характерная, конечно, "нашего времени случай". Кузьминов — из семьи потомственных советских летчиков, научился летать еще в школе. С 2020-го он служил в российских ВВС, с октября 2022 года работал в зоне СВО.Свое преступление он готовил долго — сам вышел на украинцев, сам предложил свои услуги. Полгода длилась подготовка его перелета: он должен был не только угнать вертолет, но и вывезти секретную информацию о новых российских самолетах. Тем временем из России уехала его мать — в ГУР утверждают, что организовали ее переезд на Украину. До последнего дня Кузьминов находился в прекрасных отношениях со своими товарищами — они ничего не подозревали до того самого момента, когда он внезапно снизил вертолет до десяти метров и в зоне радиомолчания повел его на украинскую сторону.Как все акции ГУР, операцию "Синица" (так назвали перелет Кузьминова) отличает крайняя кровожадность вкупе с крайней же бессмысленностью. Угоны случались и в советское время, но всегда обходились без жертв. Вон Беленко, в одиночку угнавший МиГ-25 в Японию, до сих пор жив-здоров, обретается в Штатах. Так же в одиночку и без оружия увел в Турцию в 1991-м вертолет летчик Ирек Гиматов — это тоже, кстати, был Ми-8, только более старая модель.Угон ненового, мягко говоря, вертолета ничем не мог помочь украинцам на поле боя. Даже если Кузьминов и привез, как заявлял, какие-то запчасти от Су-27 и Су-30, это не позволит Киеву взять и наладить внезапно производство современных истребителей.Пытались найти точки уязвимости наших самолетов и захватить господство в воздухе? Ну и где? Привет из Авдеевки, хлопцы.Пропагандистский эффект? Но он тоже не сработал. Видно, что в ГУР планировали сделать из Кузьминова "хероя", его жизнь должна была стать наглядным образцом для любого предателя. Однако тогда его надо было беречь. Все-таки человек ради вас так старался, последнюю совесть продал, надо было его получше охранять.Результат получился прямо противоположным. Российское общество во всем его многообразии увидело, что предатели долго не живут, а жизнь в бегах так кошмарна, что, пожалуй, хуже смерти.А то у одурманенных укропропагандой людей возникает порой какое-то странное ощущение неуязвимости: сейчас я предам, убью, взорву — и мне ничего не будет, потому что украинцы (как вариант — американцы) меня непременно спасут. Но на самом деле нет, никто не прилетит за вами в голубом вертолете. Любой террорист для заказчика — просто одноразовый расходник.Помните, как заразительно улыбалась Дарья Трепова в первые дни своего задержания? Эта улыбка исчезла только в момент оглашения приговора. В первый раз тогда к террористке пришло осознание, что перед ней 27 лет на зоне — ровно столько, сколько она уже успела прожить на этом свете. Максиму Кузьминову в последние его дни в Аликанте, думается, тоже было очень невесело.Есть версия, что продырявленное пулями тело мужчины, найденное на парковке, могло принадлежать другому человеку, а испанские силовики просто подыгрывают украинскому ГУР, которое таким образом пытается спасти Кузьминова. Но даже если это и так, то покоя предателю не будет нигде. Для наших силовиков срока давности по таким преступлениям не существует. В свое время палачей Катыни или "Молодой гвардии" разыскивали десятилетиями.Жить в вечном страхе, бегая, скрываясь, делая пластические операции, шарахаясь от каждого куста, — это в каком-то смысле куда хуже смерти: это ежедневное мучительное умирание. А потом придет еще более страшное осознание — что ты умер для своей страны, для своего народа. Это девятый круг ада на самом деле.
https://ria.ru/20240220/kuzminov-1928391488.html
https://ria.ru/20240220/kuzminov-1928461529.html
https://ria.ru/20240220/kuzminov-1928428467.html
https://radiosputnik.ru/20240220/kuzminov-1928470359.html
https://ria.ru/20240125/trepova-1923433273.html
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
украина, россия, максим кузьмин , главное разведывательное управление рф, молодая гвардия , ми-8 амтш, миг-25, су-27, сво, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Максим Кузьмин , Главное разведывательное управление РФ, Молодая гвардия , Ми-8 АМТШ, МиГ-25, Су-27, СВО, Спецоперация
Девятого августа 2023 года российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 на украинскую сторону. Штурман и бортмеханик пытались помешать пилоту, но сделать ничего не могли — из всего экипажа только он умел управлять вертолетом.
Потом Кузьминов говорил, что сразу после посадки его товарищи бросились бежать и были застрелены украинцами. Однако военнопленные летчики очень ценны для обмена — скорее всего, их попытались бы поймать, а не убивать. Есть все основания полагать, что своих боевых товарищей предатель расстрелял сам еще в кабине вертолета.
СНБО: перешедшему на сторону ВСУ Кузьминову предлагали остаться на Украине
Целый месяц 28-летний Кузьминов был на Украине
героем. С ним провели пресс-конференцию, пообещали полмиллиона долларов, сняли о нем целый фильм, воссоединили его с матерью, заранее переправленной на Украину из России
, сделали липовые документы. Бочка варенья, ящик печенья — все как полагается.
Однако недолго музыка играла. Уже 13 февраля на парковке в испанском Аликанте
было найдено тело мужчины со множественными пулевыми ранениями. При убитом были документы на имя 33-летнего украинца, поэтому следствие на некоторое время притормозило. Тем не менее к 20 февраля было установлено, что это действительно Максим Кузьминов. Это подтвердили и испанские власти, и украинское ГУР.
В Испании засекретили расследование "дела Кузьминова"
Красивой жизни, как видим, хватило на полгода. Да и разве это жизнь была? По словам испанских силовиков, Кузьминов плотно сидел на наркотиках, постоянно пил и часто "вел себя неадекватно". Его чувства совсем нетрудно понять: еще в октябре 2023 года сотрудники российского ГРУ
пообещали в интервью каналу ВГТРК
, что до суда Кузьминов не доживет, а срока давности для таких преступлений не существует.
История очень характерная, конечно, "нашего времени случай". Кузьминов — из семьи потомственных советских летчиков, научился летать еще в школе. С 2020-го он служил в российских ВВС, с октября 2022 года работал в зоне СВО.
Свое преступление он готовил долго — сам вышел на украинцев, сам предложил свои услуги. Полгода длилась подготовка его перелета: он должен был не только угнать вертолет, но и вывезти секретную информацию о новых российских самолетах. Тем временем из России уехала его мать — в ГУР утверждают, что организовали ее переезд на Украину. До последнего дня Кузьминов находился в прекрасных отношениях со своими товарищами — они ничего не подозревали до того самого момента, когда он внезапно снизил вертолет до десяти метров и в зоне радиомолчания повел его на украинскую сторону.
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Как все акции ГУР, операцию "Синица" (так назвали перелет Кузьминова) отличает крайняя кровожадность вкупе с крайней же бессмысленностью. Угоны случались и в советское время, но всегда обходились без жертв. Вон Беленко, в одиночку угнавший МиГ-25
в Японию
, до сих пор жив-здоров, обретается в Штатах. Так же в одиночку и без оружия увел в Турцию
в 1991-м вертолет летчик Ирек Гиматов — это тоже, кстати, был Ми-8, только более старая модель.
Угон ненового, мягко говоря, вертолета ничем не мог помочь украинцам на поле боя. Даже если Кузьминов и привез, как заявлял, какие-то запчасти от Су-27
и Су-30
, это не позволит Киеву
взять и наладить внезапно производство современных истребителей.
Пытались найти точки уязвимости наших самолетов и захватить господство в воздухе? Ну и где? Привет из Авдеевки
, хлопцы.
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Пропагандистский эффект? Но он тоже не сработал. Видно, что в ГУР планировали сделать из Кузьминова "хероя", его жизнь должна была стать наглядным образцом для любого предателя. Однако тогда его надо было беречь. Все-таки человек ради вас так старался, последнюю совесть продал, надо было его получше охранять.
Результат получился прямо противоположным. Российское общество во всем его многообразии увидело, что предатели долго не живут, а жизнь в бегах так кошмарна, что, пожалуй, хуже смерти.
А то у одурманенных укропропагандой людей возникает порой какое-то странное ощущение неуязвимости: сейчас я предам, убью, взорву — и мне ничего не будет, потому что украинцы (как вариант — американцы) меня непременно спасут. Но на самом деле нет, никто не прилетит за вами в голубом вертолете. Любой террорист для заказчика — просто одноразовый расходник.
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Помните, как заразительно улыбалась Дарья Трепова
в первые дни своего задержания? Эта улыбка исчезла только в момент оглашения приговора. В первый раз тогда к террористке пришло осознание, что перед ней 27 лет на зоне — ровно столько, сколько она уже успела прожить на этом свете. Максиму Кузьминову в последние его дни в Аликанте, думается, тоже было очень невесело.
Есть версия, что продырявленное пулями тело мужчины, найденное на парковке, могло принадлежать другому человеку, а испанские силовики просто подыгрывают украинскому ГУР, которое таким образом пытается спасти Кузьминова. Но даже если это и так, то покоя предателю не будет нигде. Для наших силовиков срока давности по таким преступлениям не существует. В свое время палачей Катыни или "Молодой гвардии
" разыскивали десятилетиями.
Жить в вечном страхе, бегая, скрываясь, делая пластические операции, шарахаясь от каждого куста, — это в каком-то смысле куда хуже смерти: это ежедневное мучительное умирание. А потом придет еще более страшное осознание — что ты умер для своей страны, для своего народа. Это девятый круг ада на самом деле.