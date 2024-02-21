https://ria.ru/20240221/predatel-1928584069.html

Его пример другим наука: убит предатель Кузьминов

Его пример другим наука: убит предатель Кузьминов - РИА Новости, 21.02.2024

Его пример другим наука: убит предатель Кузьминов

Девятого августа 2023 года российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 на украинскую сторону. Штурман и бортмеханик пытались помешать пилоту, но... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T08:00

2024-02-21T08:00

2024-02-21T09:53

специальная военная операция на украине

украина

россия

максим кузьмин

главное разведывательное управление рф

молодая гвардия

ми-8 амтш

миг-25

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Девятого августа 2023 года российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 на украинскую сторону. Штурман и бортмеханик пытались помешать пилоту, но сделать ничего не могли — из всего экипажа только он умел управлять вертолетом.Потом Кузьминов говорил, что сразу после посадки его товарищи бросились бежать и были застрелены украинцами. Однако военнопленные летчики очень ценны для обмена — скорее всего, их попытались бы поймать, а не убивать. Есть все основания полагать, что своих боевых товарищей предатель расстрелял сам еще в кабине вертолета.Целый месяц 28-летний Кузьминов был на Украине героем. С ним провели пресс-конференцию, пообещали полмиллиона долларов, сняли о нем целый фильм, воссоединили его с матерью, заранее переправленной на Украину из России, сделали липовые документы. Бочка варенья, ящик печенья — все как полагается.Однако недолго музыка играла. Уже 13 февраля на парковке в испанском Аликанте было найдено тело мужчины со множественными пулевыми ранениями. При убитом были документы на имя 33-летнего украинца, поэтому следствие на некоторое время притормозило. Тем не менее к 20 февраля было установлено, что это действительно Максим Кузьминов. Это подтвердили и испанские власти, и украинское ГУР.Красивой жизни, как видим, хватило на полгода. Да и разве это жизнь была? По словам испанских силовиков, Кузьминов плотно сидел на наркотиках, постоянно пил и часто "вел себя неадекватно". Его чувства совсем нетрудно понять: еще в октябре 2023 года сотрудники российского ГРУ пообещали в интервью каналу ВГТРК, что до суда Кузьминов не доживет, а срока давности для таких преступлений не существует.История очень характерная, конечно, "нашего времени случай". Кузьминов — из семьи потомственных советских летчиков, научился летать еще в школе. С 2020-го он служил в российских ВВС, с октября 2022 года работал в зоне СВО.Свое преступление он готовил долго — сам вышел на украинцев, сам предложил свои услуги. Полгода длилась подготовка его перелета: он должен был не только угнать вертолет, но и вывезти секретную информацию о новых российских самолетах. Тем временем из России уехала его мать — в ГУР утверждают, что организовали ее переезд на Украину. До последнего дня Кузьминов находился в прекрасных отношениях со своими товарищами — они ничего не подозревали до того самого момента, когда он внезапно снизил вертолет до десяти метров и в зоне радиомолчания повел его на украинскую сторону.Как все акции ГУР, операцию "Синица" (так назвали перелет Кузьминова) отличает крайняя кровожадность вкупе с крайней же бессмысленностью. Угоны случались и в советское время, но всегда обходились без жертв. Вон Беленко, в одиночку угнавший МиГ-25 в Японию, до сих пор жив-здоров, обретается в Штатах. Так же в одиночку и без оружия увел в Турцию в 1991-м вертолет летчик Ирек Гиматов — это тоже, кстати, был Ми-8, только более старая модель.Угон ненового, мягко говоря, вертолета ничем не мог помочь украинцам на поле боя. Даже если Кузьминов и привез, как заявлял, какие-то запчасти от Су-27 и Су-30, это не позволит Киеву взять и наладить внезапно производство современных истребителей.Пытались найти точки уязвимости наших самолетов и захватить господство в воздухе? Ну и где? Привет из Авдеевки, хлопцы.Пропагандистский эффект? Но он тоже не сработал. Видно, что в ГУР планировали сделать из Кузьминова "хероя", его жизнь должна была стать наглядным образцом для любого предателя. Однако тогда его надо было беречь. Все-таки человек ради вас так старался, последнюю совесть продал, надо было его получше охранять.Результат получился прямо противоположным. Российское общество во всем его многообразии увидело, что предатели долго не живут, а жизнь в бегах так кошмарна, что, пожалуй, хуже смерти.А то у одурманенных укропропагандой людей возникает порой какое-то странное ощущение неуязвимости: сейчас я предам, убью, взорву — и мне ничего не будет, потому что украинцы (как вариант — американцы) меня непременно спасут. Но на самом деле нет, никто не прилетит за вами в голубом вертолете. Любой террорист для заказчика — просто одноразовый расходник.Помните, как заразительно улыбалась Дарья Трепова в первые дни своего задержания? Эта улыбка исчезла только в момент оглашения приговора. В первый раз тогда к террористке пришло осознание, что перед ней 27 лет на зоне — ровно столько, сколько она уже успела прожить на этом свете. Максиму Кузьминову в последние его дни в Аликанте, думается, тоже было очень невесело.Есть версия, что продырявленное пулями тело мужчины, найденное на парковке, могло принадлежать другому человеку, а испанские силовики просто подыгрывают украинскому ГУР, которое таким образом пытается спасти Кузьминова. Но даже если это и так, то покоя предателю не будет нигде. Для наших силовиков срока давности по таким преступлениям не существует. В свое время палачей Катыни или "Молодой гвардии" разыскивали десятилетиями.Жить в вечном страхе, бегая, скрываясь, делая пластические операции, шарахаясь от каждого куста, — это в каком-то смысле куда хуже смерти: это ежедневное мучительное умирание. А потом придет еще более страшное осознание — что ты умер для своей страны, для своего народа. Это девятый круг ада на самом деле.

https://ria.ru/20240220/kuzminov-1928391488.html

https://ria.ru/20240220/kuzminov-1928461529.html

https://ria.ru/20240220/kuzminov-1928428467.html

https://radiosputnik.ru/20240220/kuzminov-1928470359.html

https://ria.ru/20240125/trepova-1923433273.html

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украина, россия, максим кузьмин , главное разведывательное управление рф, молодая гвардия , ми-8 амтш, миг-25, су-27, сво, спецоперация