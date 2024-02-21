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Глава Минсельхоза рассказал о ходе посевной 2024 года

Глава Минсельхоза рассказал о ходе посевной 2024 года - РИА Новости, 21.02.2024

Глава Минсельхоза рассказал о ходе посевной 2024 года

Аграрии в России обеспечены всеми основными средствами производства, посевная 2024 года в стране должна пройти штатно, сообщил в ходе встречи с президентом РФ... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T00:43

2024-02-21T00:43

2024-02-21T00:43

экономика

россия

северный кавказ

дмитрий патрушев

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Аграрии в России обеспечены всеми основными средствами производства, посевная 2024 года в стране должна пройти штатно, сообщил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. "Для проведения весенних полевых работ мы мониторим ситуацию. Наша аграрии обеспечены всеми необходимыми средствами производства. Планируем, что у нас посевная должна пройти штатно", - заявил Патрушев. По его словам, весенние полевые работы уже стартовали, работу в полях для подкормки озимых ведут аграрии южных регионов и Северного Кавказа. "Общая площадь под озимым урожаем в текущем году у нас составляет 20 миллионов гектаров. Более 94% посевов, согласно нашему последнему мониторингу, находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Это больше, чем было год назад. В целом посевная площадь в 2024 году у нас увеличена на 300 тысяч гектаров, и мы должны достичь цифры 84,5 миллиона гектаров", - уточнил министр. В 2023 году производство продукции АПК выросло на 2,9%, урожай зерновых составил 147 миллионов тонн, добавил Патрушев.

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экономика, россия, северный кавказ, дмитрий патрушев, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)