https://ria.ru/20240221/peterburg-1928713951.html

В Петербурге задержали мужчин по подозрению в избиении людей

В Петербурге задержали мужчин по подозрению в избиении людей - РИА Новости, 21.02.2024

В Петербурге задержали мужчин по подозрению в избиении людей

Двоих молодых людей задержали в Петербурге по подозрению в избиении людей, соответствующие видео попали в интернет, сообщается на портале "МВД Медиа". РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T13:25

2024-02-21T13:25

2024-02-21T13:37

происшествия

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россия

ленинградская область

ирина волк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Двоих молодых людей задержали в Петербурге по подозрению в избиении людей, соответствующие видео попали в интернет, сообщается на портале "МВД Медиа". "Сотрудники УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга совместно с оперативниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двоих молодых людей. Они подозреваются в причастности к избиениям граждан, видеозаписи которых были опубликованы в интернете", - говорится в сообщении. На одном из роликов зафиксировано избиение мужчины в торговом центре. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности и задержали двоих подозреваемых – 18-летнего россиянина, учащегося автомеханического колледжа, и 21-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, проживающего в поселке Шушары", - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Волк добавила, что молодые люди были доставлены в отдел полиции, после чего переданы в следственные органы. "В настоящее время оперативники ведут поиски остальных соучастников", - отметила она.

https://ria.ru/20240220/pokhischenie-1928411023.html

https://ria.ru/20240217/politsiya-1927965635.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область, ирина волк