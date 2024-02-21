https://ria.ru/20240221/peregovory-1928801393.html
Путин начал переговоры с Токаевым в Казани
Путин начал переговоры с Токаевым в Казани - РИА Новости, 21.02.2024
Путин начал переговоры с Токаевым в Казани
Президент РФ Владимир Путин начал двустороннюю встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который прибыл в Казань для участия в церемонии... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T17:21
2024-02-21T17:21
2024-02-21T17:21
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КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал двустороннюю встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего". "Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине (поделены на пять категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость). Ожидается участие более 2 тысяч атлетов из более чем 100 стран.
https://ria.ru/20240122/kazakhstan-1922805335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, казань, владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан, россия
Политика, Казань, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия
Путин начал переговоры с Токаевым в Казани
Путин начал переговоры с президентом Казахстана Токаевым в Казани
КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал двустороннюю встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего".
"Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине (поделены на пять категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость). Ожидается участие более 2 тысяч атлетов из более чем 100 стран.
Число российских компаний в Казахстане превысило 23 тысячи