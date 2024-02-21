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Путин начал переговоры с Токаевым в Казани - РИА Новости, 21.02.2024
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17:21 21.02.2024
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Путин начал переговоры с Токаевым в Казани
Путин начал переговоры с Токаевым в Казани - РИА Новости, 21.02.2024
Путин начал переговоры с Токаевым в Казани
Президент РФ Владимир Путин начал двустороннюю встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который прибыл в Казань для участия в церемонии... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T17:21
2024-02-21T17:21
политика
казань
владимир путин
касым-жомарт токаев
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КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал двустороннюю встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего". "Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине (поделены на пять категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость). Ожидается участие более 2 тысяч атлетов из более чем 100 стран.
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политика, казань, владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан, россия
Политика, Казань, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия
Путин начал переговоры с Токаевым в Казани

Путин начал переговоры с президентом Казахстана Токаевым в Казани

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Казани - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Казани
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КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал двустороннюю встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего".
"Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине (поделены на пять категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость). Ожидается участие более 2 тысяч атлетов из более чем 100 стран.
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ПолитикаКазаньВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевКазахстанРоссия
 
 
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