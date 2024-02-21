https://ria.ru/20240221/peregovory-1928801393.html

Путин начал переговоры с Токаевым в Казани

Путин начал переговоры с Токаевым в Казани - РИА Новости, 21.02.2024

Путин начал переговоры с Токаевым в Казани

Президент РФ Владимир Путин начал двустороннюю встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который прибыл в Казань для участия в церемонии... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T17:21

2024-02-21T17:21

2024-02-21T17:21

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казань

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КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал двустороннюю встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего". "Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине (поделены на пять категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость). Ожидается участие более 2 тысяч атлетов из более чем 100 стран.

https://ria.ru/20240122/kazakhstan-1922805335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, казань, владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан, россия