https://ria.ru/20240221/opasnost-1928793041.html

"Опасно": в Германии ужаснулись положению, в которое попали ВСУ

"Опасно": в Германии ужаснулись положению, в которое попали ВСУ - РИА Новости, 21.02.2024

"Опасно": в Германии ужаснулись положению, в которое попали ВСУ

Армия России активизировала наступление на всех направлениях в зоне спецоперации, заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T16:54

2024-02-21T16:54

2024-02-21T19:06

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вооруженные силы украины

welt

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Армия России активизировала наступление на всех направлениях в зоне спецоперации, заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке."Если мы посмотрим на общее положение дел на Украине, мы должны, к сожалению, признать, что ситуация для Украины по всей линии фронта очень опасная. <…> На украинские войска оказывают давление по всей линии соприкосновения", — отметил он.Шмидтке подчеркнул, что из-за нехватки боеприпасов и солдат ВСУ приходится уходить все глубже в оборону. Кроме того, добавил он, превосходство российской армии в воздухе делает удержание позиций крайне сложной задачей для ВСУ.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка. Кроме того, вечером 17 февраля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.

https://ria.ru/20240221/kontrol-1928651322.html

https://ria.ru/20240221/aviabomby-1928667067.html

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в мире, украина, германия, россия, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, welt