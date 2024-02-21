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"Опасно": в Германии ужаснулись положению, в которое попали ВСУ - РИА Новости, 21.02.2024
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16:54 21.02.2024 (обновлено: 19:06 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/opasnost-1928793041.html
"Опасно": в Германии ужаснулись положению, в которое попали ВСУ
"Опасно": в Германии ужаснулись положению, в которое попали ВСУ - РИА Новости, 21.02.2024
"Опасно": в Германии ужаснулись положению, в которое попали ВСУ
Армия России активизировала наступление на всех направлениях в зоне спецоперации, заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:54
2024-02-21T19:06
в мире
украина
германия
россия
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
welt
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Армия России активизировала наступление на всех направлениях в зоне спецоперации, заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке."Если мы посмотрим на общее положение дел на Украине, мы должны, к сожалению, признать, что ситуация для Украины по всей линии фронта очень опасная. &lt;…&gt; На украинские войска оказывают давление по всей линии соприкосновения", — отметил он.Шмидтке подчеркнул, что из-за нехватки боеприпасов и солдат ВСУ приходится уходить все глубже в оборону. Кроме того, добавил он, превосходство российской армии в воздухе делает удержание позиций крайне сложной задачей для ВСУ.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка. Кроме того, вечером 17 февраля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
https://ria.ru/20240221/kontrol-1928651322.html
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в мире, украина, германия, россия, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, welt
В мире, Украина, Германия, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Welt
"Опасно": в Германии ужаснулись положению, в которое попали ВСУ

Welt: ВС РФ оказывают серьезное давление на ВСУ по всей линии фронта

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Армия России активизировала наступление на всех направлениях в зоне спецоперации, заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке.
"Если мы посмотрим на общее положение дел на Украине, мы должны, к сожалению, признать, что ситуация для Украины по всей линии фронта очень опасная. <…> На украинские войска оказывают давление по всей линии соприкосновения", — отметил он.
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Шмидтке подчеркнул, что из-за нехватки боеприпасов и солдат ВСУ приходится уходить все глубже в оборону. Кроме того, добавил он, превосходство российской армии в воздухе делает удержание позиций крайне сложной задачей для ВСУ.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка. Кроме того, вечером 17 февраля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
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