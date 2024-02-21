https://ria.ru/20240221/navalnyy-1928731434.html

Заявления властей Ирландии о Навальном бессовестны, считает посол Филатов

Заявления властей Ирландии о Навальном бессовестны, считает посол Филатов - РИА Новости, 21.02.2024

Заявления властей Ирландии о Навальном бессовестны, считает посол Филатов

Посол России в Ирландии Юрий Филатов накануне на встрече с генеральным директором МИД республики Джо Хэккетом указал ирландской стороне на бессовестность и... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T14:26

2024-02-21T14:26

2024-02-21T14:35

в мире

ирландия

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ив роше

алексей навальный*

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746203699_0:145:2938:1798_1920x0_80_0_0_3329d6a4f028267a5a159ff9b42f6a49.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Посол России в Ирландии Юрий Филатов накануне на встрече с генеральным директором МИД республики Джо Хэккетом указал ирландской стороне на бессовестность и недопустимость заявлений местных властей по поводу кончины Алексея Навального, говорится в комментарии, переданном РИА Новости. "Было подчеркнуто, что утверждения и обвинения, выдвинутые ирландской стороной, в том числе публично со стороны премьер-министра и министра иностранных дел Ирландии, являются не чем иным, как политически мотивированными спекуляциями вокруг кончины Навального с явным намерением использовать это в целях нападок на Россию и ее демонизации. Ирландской стороне было заявлено, что подобное неприемлемо, недопустимо и, по сути, бессовестно", – сказано в тексте. Как отмечают в диппредставительстве, ирландская сторона попыталась возложить вину за трагический инцидент на российские власти, а также потребовать проведения независимого международного расследования дела. Посол Филатов "категорически отверг эти заявления как прямое и неприемлемое вмешательство во внутренние дела России" и добавил, что российские власти проводят предусмотренные законом процедуры для установления всех фактов инцидента. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240221/karlson-1928632731.html

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928210616.html

ирландия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ирландия, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше, алексей навальный*