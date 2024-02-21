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Заявления властей Ирландии о Навальном бессовестны, считает посол Филатов - РИА Новости, 21.02.2024
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14:26 21.02.2024 (обновлено: 14:35 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/navalnyy-1928731434.html
Заявления властей Ирландии о Навальном бессовестны, считает посол Филатов
Заявления властей Ирландии о Навальном бессовестны, считает посол Филатов - РИА Новости, 21.02.2024
Заявления властей Ирландии о Навальном бессовестны, считает посол Филатов
Посол России в Ирландии Юрий Филатов накануне на встрече с генеральным директором МИД республики Джо Хэккетом указал ирландской стороне на бессовестность и... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T14:26
2024-02-21T14:35
в мире
ирландия
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ив роше
алексей навальный*
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Посол России в Ирландии Юрий Филатов накануне на встрече с генеральным директором МИД республики Джо Хэккетом указал ирландской стороне на бессовестность и недопустимость заявлений местных властей по поводу кончины Алексея Навального, говорится в комментарии, переданном РИА Новости. "Было подчеркнуто, что утверждения и обвинения, выдвинутые ирландской стороной, в том числе публично со стороны премьер-министра и министра иностранных дел Ирландии, являются не чем иным, как политически мотивированными спекуляциями вокруг кончины Навального с явным намерением использовать это в целях нападок на Россию и ее демонизации. Ирландской стороне было заявлено, что подобное неприемлемо, недопустимо и, по сути, бессовестно", – сказано в тексте. Как отмечают в диппредставительстве, ирландская сторона попыталась возложить вину за трагический инцидент на российские власти, а также потребовать проведения независимого международного расследования дела. Посол Филатов "категорически отверг эти заявления как прямое и неприемлемое вмешательство во внутренние дела России" и добавил, что российские власти проводят предусмотренные законом процедуры для установления всех фактов инцидента. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240221/karlson-1928632731.html
https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928210616.html
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в мире, ирландия, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше, алексей навальный*
В мире, Ирландия, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ив Роше, Алексей Навальный*
Заявления властей Ирландии о Навальном бессовестны, считает посол Филатов

Посол Филатов: заявления властей Ирландии о смерти Навального недопустимы

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБлогер Алексей Навальный
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Блогер Алексей Навальный. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Посол России в Ирландии Юрий Филатов накануне на встрече с генеральным директором МИД республики Джо Хэккетом указал ирландской стороне на бессовестность и недопустимость заявлений местных властей по поводу кончины Алексея Навального, говорится в комментарии, переданном РИА Новости.
"Было подчеркнуто, что утверждения и обвинения, выдвинутые ирландской стороной, в том числе публично со стороны премьер-министра и министра иностранных дел Ирландии, являются не чем иным, как политически мотивированными спекуляциями вокруг кончины Навального с явным намерением использовать это в целях нападок на Россию и ее демонизации. Ирландской стороне было заявлено, что подобное неприемлемо, недопустимо и, по сути, бессовестно", – сказано в тексте.
Как отмечают в диппредставительстве, ирландская сторона попыталась возложить вину за трагический инцидент на российские власти, а также потребовать проведения независимого международного расследования дела. Посол Филатов "категорически отверг эти заявления как прямое и неприемлемое вмешательство во внутренние дела России" и добавил, что российские власти проводят предусмотренные законом процедуры для установления всех фактов инцидента.
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Такер Карлсон прокомментировал смерть Навального
Вчера, 07:33
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Боррель заявил о планах ЕС назвать санкционный режим в честь Навального
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В миреИрландияРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Ив РошеАлексей Навальный*
 
 
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