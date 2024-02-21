Заявления властей Ирландии о Навальном бессовестны, считает посол Филатов
Посол Филатов: заявления властей Ирландии о смерти Навального недопустимы
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБлогер Алексей Навальный
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Блогер Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Посол России в Ирландии Юрий Филатов накануне на встрече с генеральным директором МИД республики Джо Хэккетом указал ирландской стороне на бессовестность и недопустимость заявлений местных властей по поводу кончины Алексея Навального, говорится в комментарии, переданном РИА Новости.
"Было подчеркнуто, что утверждения и обвинения, выдвинутые ирландской стороной, в том числе публично со стороны премьер-министра и министра иностранных дел Ирландии, являются не чем иным, как политически мотивированными спекуляциями вокруг кончины Навального с явным намерением использовать это в целях нападок на Россию и ее демонизации. Ирландской стороне было заявлено, что подобное неприемлемо, недопустимо и, по сути, бессовестно", – сказано в тексте.
Как отмечают в диппредставительстве, ирландская сторона попыталась возложить вину за трагический инцидент на российские власти, а также потребовать проведения независимого международного расследования дела. Посол Филатов "категорически отверг эти заявления как прямое и неприемлемое вмешательство во внутренние дела России" и добавил, что российские власти проводят предусмотренные законом процедуры для установления всех фактов инцидента.
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.