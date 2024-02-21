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"Все кончено": в США сделали неожиданное заявление о России и НАТО
"Все кончено": в США сделали неожиданное заявление о России и НАТО - РИА Новости, 21.02.2024
"Все кончено": в США сделали неожиданное заявление о России и НАТО
Российские военные одержали верх не только над ВСУ, но и над Североатлантическим альянсом, который продолжает оказывать активную поддержку Киеву, заявил бывший... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:08
2024-02-21T15:08
2024-02-21T15:08
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские военные одержали верх не только над ВСУ, но и над Североатлантическим альянсом, который продолжает оказывать активную поддержку Киеву, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Русские выиграли. Они нанесли поражение украинской армии и НАТО, поскольку НАТО все это время обеспечивала Украине группу советников. Все кончено", — отметил он.Шаффер также подчеркнул, что никакие финансовые средства не помогут ВСУ изменить ситуацию на поле боя и остановить продвижение армии России.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка. Кроме того, вечером 17 февраля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
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"Все кончено": в США сделали неожиданное заявление о России и НАТО
Экс-разведчик Шаффер: ВС РФ сокрушили не только ВСУ, но и НАТО на Украине