НАТО открыто говорит о вовлечении в конфликт на Украине, заявила Захарова
Захарова: НАТО хочет взять на себя роль координатора поставок оружия Украине
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Организация североатлантического договора (НАТО), намереваясь взять на себя роль координатора поставок вооружения киевскому режиму, тем самым открыто заявляет о своем прямом участии в конфликте на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем комментарии, опубликованном на сайте министерства, Захарвоа подчеркнула, что генсек НАТО Йенс Столтенберг "отметился примечательным заявлением". Столтенберг "дал понять, что теперь вопросы выделения военной помощи Киеву будут обсуждаться не только в формате "Рамштайн", но и на заседаниях Совета Украина - НАТО".
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"Иными словами, в условиях сложностей с ее (военной помощи Киеву - ред.) выделением по линии США и ЕС альянс, по сути, намерен взять на себя роль координатора оружейных поставок режиму Зеленского. Получается, что НАТО открыто говорит о своем прямом вовлечении в конфликт", - говорится в комментарии Захаровой.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.