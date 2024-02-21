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НАТО открыто говорит о вовлечении в конфликт на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 21.02.2024
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14:57 21.02.2024 (обновлено: 17:28 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/nato-1928742048.html
НАТО открыто говорит о вовлечении в конфликт на Украине, заявила Захарова
НАТО открыто говорит о вовлечении в конфликт на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 21.02.2024
НАТО открыто говорит о вовлечении в конфликт на Украине, заявила Захарова
Организация североатлантического договора (НАТО), намереваясь взять на себя роль координатора поставок вооружения киевскому режиму, тем самым открыто заявляет о РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T14:57
2024-02-21T17:28
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Организация североатлантического договора (НАТО), намереваясь взять на себя роль координатора поставок вооружения киевскому режиму, тем самым открыто заявляет о своем прямом участии в конфликте на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В своем комментарии, опубликованном на сайте министерства, Захарвоа подчеркнула, что генсек НАТО Йенс Столтенберг "отметился примечательным заявлением". Столтенберг "дал понять, что теперь вопросы выделения военной помощи Киеву будут обсуждаться не только в формате "Рамштайн", но и на заседаниях Совета Украина - НАТО"."Иными словами, в условиях сложностей с ее (военной помощи Киеву - ред.) выделением по линии США и ЕС альянс, по сути, намерен взять на себя роль координатора оружейных поставок режиму Зеленского. Получается, что НАТО открыто говорит о своем прямом вовлечении в конфликт", - говорится в комментарии Захаровой.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20240220/konflikt-1928582425.html
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в мире, киев, россия, украина, нато
В мире, Киев, Россия, Украина, НАТО
НАТО открыто говорит о вовлечении в конфликт на Украине, заявила Захарова

Захарова: НАТО хочет взять на себя роль координатора поставок оружия Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Организация североатлантического договора (НАТО), намереваясь взять на себя роль координатора поставок вооружения киевскому режиму, тем самым открыто заявляет о своем прямом участии в конфликте на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем комментарии, опубликованном на сайте министерства, Захарвоа подчеркнула, что генсек НАТО Йенс Столтенберг "отметился примечательным заявлением". Столтенберг "дал понять, что теперь вопросы выделения военной помощи Киеву будут обсуждаться не только в формате "Рамштайн", но и на заседаниях Совета Украина - НАТО".
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Источник: НАТО потребовала от Украины список целей на территории России
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"Иными словами, в условиях сложностей с ее (военной помощи Киеву - ред.) выделением по линии США и ЕС альянс, по сути, намерен взять на себя роль координатора оружейных поставок режиму Зеленского. Получается, что НАТО открыто говорит о своем прямом вовлечении в конфликт", - говорится в комментарии Захаровой.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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