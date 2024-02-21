https://ria.ru/20240221/mirzieev-1928810489.html

В Казани началась встреча Путина и Мирзиеева

В Казани началась встреча Путина и Мирзиеева - РИА Новости, 21.02.2024

В Казани началась встреча Путина и Мирзиеева

Президент РФ Владимир Путин начал встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибыл в Казань для участия в торжественной церемонии открытия... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T18:10

2024-02-21T18:10

2024-02-21T18:41

казань

узбекистан

россия

владимир путин

шавкат мирзиеев

политика

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КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибыл в Казань для участия в торжественной церемонии открытия "Игр будущего".Ожидается, что в ходе двусторонней встречи глав двух государств будут обсуждаться вопросы реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых по итогам официального визита Мирзиёева в Россию 5-7 октября 2023 года, а также дальнейшее углубление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства."Игры будущего" пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.

https://ria.ru/20231013/putin-1902616311.html

казань

узбекистан

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

казань, узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, политика