https://ria.ru/20240221/mirzieev-1928810489.html
В Казани началась встреча Путина и Мирзиеева
В Казани началась встреча Путина и Мирзиеева - РИА Новости, 21.02.2024
В Казани началась встреча Путина и Мирзиеева
Президент РФ Владимир Путин начал встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибыл в Казань для участия в торжественной церемонии открытия... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T18:10
2024-02-21T18:10
2024-02-21T18:41
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шавкат мирзиеев
политика
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КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибыл в Казань для участия в торжественной церемонии открытия "Игр будущего".Ожидается, что в ходе двусторонней встречи глав двух государств будут обсуждаться вопросы реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых по итогам официального визита Мирзиёева в Россию 5-7 октября 2023 года, а также дальнейшее углубление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства."Игры будущего" пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.
https://ria.ru/20231013/putin-1902616311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, политика
Казань, Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Политика
В Казани началась встреча Путина и Мирзиеева
Путин и президент Узбекистана Мирзиеев проводят встречу в Казани
КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибыл в Казань для участия в торжественной церемонии открытия "Игр будущего".
Ожидается, что в ходе двусторонней встречи глав двух государств будут обсуждаться вопросы реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых по итогам официального визита Мирзиёева в Россию 5-7 октября 2023 года, а также дальнейшее углубление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.
"Игры будущего" пройдут в Казани и Сочи
с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.
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