Рейтинг@Mail.ru
В Казани началась встреча Путина и Мирзиеева - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 21.02.2024 (обновлено: 18:41 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/mirzieev-1928810489.html
В Казани началась встреча Путина и Мирзиеева
В Казани началась встреча Путина и Мирзиеева - РИА Новости, 21.02.2024
В Казани началась встреча Путина и Мирзиеева
Президент РФ Владимир Путин начал встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибыл в Казань для участия в торжественной церемонии открытия... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T18:10
2024-02-21T18:41
казань
узбекистан
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928819906_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_40bfe9a433dbc47d616846c80237186e.jpg
КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибыл в Казань для участия в торжественной церемонии открытия "Игр будущего".Ожидается, что в ходе двусторонней встречи глав двух государств будут обсуждаться вопросы реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых по итогам официального визита Мирзиёева в Россию 5-7 октября 2023 года, а также дальнейшее углубление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства."Игры будущего" пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.
https://ria.ru/20231013/putin-1902616311.html
казань
узбекистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928819906_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4678c92a0ff5b960a6b8d3c180385291.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, политика
Казань, Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Политика
В Казани началась встреча Путина и Мирзиеева

Путин и президент Узбекистана Мирзиеев проводят встречу в Казани

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в Казани - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в Казани
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибыл в Казань для участия в торжественной церемонии открытия "Игр будущего".
Ожидается, что в ходе двусторонней встречи глав двух государств будут обсуждаться вопросы реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых по итогам официального визита Мирзиёева в Россию 5-7 октября 2023 года, а также дальнейшее углубление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.
"Игры будущего" пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам заседания Совета глав государств-участников СНГ в государственной резиденции Ала-Арча в Киргизии - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
"Сообразили на троих". Путин рассказал, с кем отпраздновал день рождения
13 октября 2023, 17:30
 
КазаньУзбекистанРоссияВладимир ПутинШавкат МирзиеевПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала