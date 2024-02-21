https://ria.ru/20240221/medvedchuk-1928642876.html

Позиции Зеленского может пошатнуть только Запад, заявил Медведчук

Позиции Зеленского может пошатнуть только Запад, заявил Медведчук - РИА Новости, 21.02.2024

Позиции Зеленского может пошатнуть только Запад, заявил Медведчук

Взятие российскими войсками Авдеевки не пошатнет позиции Владимира Зеленского, это может сделать только Запад, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T09:10

2024-02-21T09:10

2024-02-21T11:10

в мире

украина

авдеевка

россия

виктор медведчук

виктор янукович

владимир зеленский

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928648588_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c5d26fc881bd2f20eab922de82c0ff9c.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Взятие российскими войсками Авдеевки не пошатнет позиции Владимира Зеленского, это может сделать только Запад, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук."Пошатнуть позиции Зеленского в этом плане <…> могут только западные хозяева, которые осуществляют руководство над ним. Потому что любые другие действия, его какая-либо самостоятельность или люфт в проведении каких-то элементов государственной политики нереальны без разрешения внешнего управления", — сказал он. Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля во время наступления полностью освободили город. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, отход украинских войск из Авдеевки не был организованным, а сама российская операция там оказалась сюрпризом для ВСУ.

https://ria.ru/20240221/kontrol-1928651322.html

https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928630810.html

украина

авдеевка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Медведчук о том, кто может пошатнуть позиции Зеленского Взятие российскими войсками Авдеевки не может пошатнуть позиции Владимира Зеленского, это могут сделать только западные хозяева, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в преддверии десятой годовщины государственного переворота в стране. 2024-02-21T09:10 true PT1M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, авдеевка, россия, виктор медведчук, виктор янукович, владимир зеленский, оон