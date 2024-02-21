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Позиции Зеленского может пошатнуть только Запад, заявил Медведчук - РИА Новости, 21.02.2024
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09:10 21.02.2024 (обновлено: 11:10 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/medvedchuk-1928642876.html
Позиции Зеленского может пошатнуть только Запад, заявил Медведчук
Позиции Зеленского может пошатнуть только Запад, заявил Медведчук - РИА Новости, 21.02.2024
Позиции Зеленского может пошатнуть только Запад, заявил Медведчук
Взятие российскими войсками Авдеевки не пошатнет позиции Владимира Зеленского, это может сделать только Запад, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T09:10
2024-02-21T11:10
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Взятие российскими войсками Авдеевки не пошатнет позиции Владимира Зеленского, это может сделать только Запад, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук."Пошатнуть позиции Зеленского в этом плане &lt;…&gt; могут только западные хозяева, которые осуществляют руководство над ним. Потому что любые другие действия, его какая-либо самостоятельность или люфт в проведении каких-то элементов государственной политики нереальны без разрешения внешнего управления", — сказал он. Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля во время наступления полностью освободили город. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, отход украинских войск из Авдеевки не был организованным, а сама российская операция там оказалась сюрпризом для ВСУ.
https://ria.ru/20240221/kontrol-1928651322.html
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Медведчук о том, кто может пошатнуть позиции Зеленского
Взятие российскими войсками Авдеевки не может пошатнуть позиции Владимира Зеленского, это могут сделать только западные хозяева, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в преддверии десятой годовщины государственного переворота в стране.
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в мире, украина, авдеевка, россия, виктор медведчук, виктор янукович, владимир зеленский, оон
В мире, Украина, Авдеевка, Россия, Виктор Медведчук, Виктор Янукович, Владимир Зеленский, ООН
Позиции Зеленского может пошатнуть только Запад, заявил Медведчук

Медведчук: позиции Зеленского может пошатнуть Запад, но не потеря Авдеевки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Взятие российскими войсками Авдеевки не пошатнет позиции Владимира Зеленского, это может сделать только Запад, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Пошатнуть позиции Зеленского в этом плане <…> могут только западные хозяева, которые осуществляют руководство над ним. Потому что любые другие действия, его какая-либо самостоятельность или люфт в проведении каких-то элементов государственной политики нереальны без разрешения внешнего управления", — сказал он.
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Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.
Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля во время наступления полностью освободили город. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, отход украинских войск из Авдеевки не был организованным, а сама российская операция там оказалась сюрпризом для ВСУ.
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В миреУкраинаАвдеевкаРоссияВиктор МедведчукВиктор ЯнуковичВладимир ЗеленскийООН
 
 
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