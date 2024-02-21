https://ria.ru/20240221/matvienko-1928733671.html

В Совфеде предложили дать больше полномочий губернаторам в сфере ЖКХ

В Совфеде предложили дать больше полномочий губернаторам в сфере ЖКХ - РИА Новости, 21.02.2024

В Совфеде предложили дать больше полномочий губернаторам в сфере ЖКХ

Губернаторы должны иметь больше полномочий в плане регулирования сферы ЖКХ, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, отметив, что граждане, в частности, не... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T14:34

2024-02-21T14:34

2024-02-21T14:35

жкх

россия

москва

валентина матвиенко

сергей собянин

совет федерации рф

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Губернаторы должны иметь больше полномочий в плане регулирования сферы ЖКХ, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, отметив, что граждане, в частности, не довольны тем, как работают на местах управляющие компании (УК). "В целом надо сейчас переосмыслить систему управления ЖКХ. (Поскольку) в 90-е годы старались делать все, чтобы создать новые бизнесы, и все прибрали к рукам. Где-то это получилось эффективно, а где-то неэффективно", - сказала политик по итогам "правительственного часа" с участием главы Минстроя Ирека Файзуллина. Так, по словам законодателя, гражданам навязали систему управляющих компаний. "Кроме недовольства жителей во всей России я ничего доброго в адрес управляющих компаний не слышала", - добавила она. По мнению спикера, нарекания граждан связаны с тем, что компании хотят управлять "финансовыми потоками", а не жилищно-коммунальным хозяйством. По словам Матвиенко, с приходом УК лучше не стало. Так, раньше в ЖЭКе "всегда был сантехник, водопроводчик, иногда нетрезвый, но он все равно приходил по вызову и правильно прикручивал то, что надо", добавила она. А трудно "дозвониться, достучаться" до управляющей компании. При этом глава региона не может решить все вопросы, касающиеся благоустройства субъекта, поскольку у него не хватает полномочий. Матвиенко рассказала, что накануне общалась с одним из губернаторов. По ее словам, отвечая на вопрос, удалось ли решить проблему с мусором, глава субъекта РФ ответил, что нет, так как региональный оператор представил предложения "по увеличению тарифов в 15 раз и ничего не хочет делать". "Что это за система такая, когда губернатор не имеет полномочий навести порядок в регионе? Значит, тоже надо ломать. Надо менять закон. Надо давать полномочия. Хватит расслабляться", - сказала спикер. Матвиенко привела в пример Москву, где мэру города Сергею Собянину удалось сохранить контроль над столичным хозяйством. "Можно как угодно (эту систему) называть - старой, советской - но это позволяет держать руку на пульсе и управлять всем процессом ЖКХ. Посмотрите, какие снегопады в этом году, катастрофические, аномальный год. А Москва чистая, работает система", - отметила она. По мнению Матвиенко, если эта сфера бизнеса не получилась достаточно эффективной, нужно "по-другому организовать контроль за ЖКХ". Здесь нужна инициатива регионов и рекомендации министерства, полагает она.

https://realty.ria.ru/20240221/fayzullin-1928677658.html

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жкх, россия, москва, валентина матвиенко, сергей собянин, совет федерации рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)