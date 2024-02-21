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Губительный удар. СМИ забили тревогу из-за маневра России против ВСУ - РИА Новости, 21.02.2024
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16:56 21.02.2024 (обновлено: 19:07 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/manevr-1928793393.html
Губительный удар. СМИ забили тревогу из-за маневра России против ВСУ
Губительный удар. СМИ забили тревогу из-за маневра России против ВСУ - РИА Новости, 21.02.2024
Губительный удар. СМИ забили тревогу из-за маневра России против ВСУ
Полное господство ВКС России в воздухе на фронте будет губительным для ВСУ, сообщает Business Insider со ссылкой на военных экспертов. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:56
2024-02-21T19:07
в мире
авдеевка
донецк
россия
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Полное господство ВКС России в воздухе на фронте будет губительным для ВСУ, сообщает Business Insider со ссылкой на военных экспертов.По их словам, перед освобождением Авдеевки авиация смогла полностью взять под контроль небо над городом, что позволило российским самолетам проводить критические воздушные операции.&quot;Именно этот общевойсковой подход подорвал обороноспособность ВСУ в Авдеевке&quot;, — отметил опрошенный изданием военный эксперт.Специалисты указали, что системы ПВО украинцев уже находятся под значительным давлением, и если российские военные смогут и дальше расширять свое господство в воздухе на фронте, то они смогут наносить удары и по объектам ВСУ за его пределами.Эксперты подчеркнули, что расширение контроля неба над Украиной российскими силами будет губительным для ВСУ.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240221/ugroza-1928785620.html
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в мире, авдеевка, донецк, россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, политика
В мире, Авдеевка, Донецк, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Политика
Губительный удар. СМИ забили тревогу из-за маневра России против ВСУ

BI: полное господство в воздухе ВКС России на фронте будет губительным для ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки
Военнослужащие Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Полное господство ВКС России в воздухе на фронте будет губительным для ВСУ, сообщает Business Insider со ссылкой на военных экспертов.
По их словам, перед освобождением Авдеевки авиация смогла полностью взять под контроль небо над городом, что позволило российским самолетам проводить критические воздушные операции.
«

"Именно этот общевойсковой подход подорвал обороноспособность ВСУ в Авдеевке", — отметил опрошенный изданием военный эксперт.

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Специалисты указали, что системы ПВО украинцев уже находятся под значительным давлением, и если российские военные смогут и дальше расширять свое господство в воздухе на фронте, то они смогут наносить удары и по объектам ВСУ за его пределами.
Эксперты подчеркнули, что расширение контроля неба над Украиной российскими силами будет губительным для ВСУ.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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