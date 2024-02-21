https://ria.ru/20240221/maduro-1928608680.html

Мадуро заявил о желании посетить Москву

Мадуро заявил о желании посетить Москву - РИА Новости, 21.02.2024

Мадуро заявил о желании посетить Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что хотел бы посетить Москву сразу после президентских выборов в России, которые пройдут в марте. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T00:06

2024-02-21T00:06

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КАРАКАС, 21 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что хотел бы посетить Москву сразу после президентских выборов в России, которые пройдут в марте. На встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым Мадуро поинтересовался, когда в России выборы, на что Лавров ответил, что они запланированы на 17 марта. "Я бы хотел сразу после выборов приехать в Москву. Поздравить президента (Владимира) Путина с победой", - сказал Мадуро. "Будем рады вас видеть", - ответил ему Лавров. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240220/venesuela-1928583555.html

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россия, москва, венесуэла, николас мадуро, сергей лавров, владимир путин, в мире