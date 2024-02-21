Рейтинг@Mail.ru
Мадуро заявил о желании посетить Москву - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:06 21.02.2024 (обновлено: 00:08 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/maduro-1928608680.html
Мадуро заявил о желании посетить Москву
Мадуро заявил о желании посетить Москву - РИА Новости, 21.02.2024
Мадуро заявил о желании посетить Москву
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что хотел бы посетить Москву сразу после президентских выборов в России, которые пройдут в марте. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T00:06
2024-02-21T00:08
россия
москва
венесуэла
николас мадуро
сергей лавров
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/54/1559105447_0:63:3419:1986_1920x0_80_0_0_08e716866f3c87c9616f5ca703c29f6d.jpg
КАРАКАС, 21 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что хотел бы посетить Москву сразу после президентских выборов в России, которые пройдут в марте. На встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым Мадуро поинтересовался, когда в России выборы, на что Лавров ответил, что они запланированы на 17 марта. "Я бы хотел сразу после выборов приехать в Москву. Поздравить президента (Владимира) Путина с победой", - сказал Мадуро. "Будем рады вас видеть", - ответил ему Лавров. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240220/venesuela-1928583555.html
https://ria.ru/20240220/lavrov-1928581745.html
россия
москва
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/54/1559105447_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_e5a9c0c8d6518b8199ae6909eb276a50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, венесуэла, николас мадуро, сергей лавров, владимир путин, в мире
Россия, Москва, Венесуэла, Николас Мадуро, Сергей Лавров, Владимир Путин, В мире
Мадуро заявил о желании посетить Москву

Мадуро заявил, что хотел бы приехать в Москву сразу после выборов президента

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 21 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что хотел бы посетить Москву сразу после президентских выборов в России, которые пройдут в марте.
На встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым Мадуро поинтересовался, когда в России выборы, на что Лавров ответил, что они запланированы на 17 марта.
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Лавров оценил сотрудничество с Венесуэлой в рамках ОПЕК+
Вчера, 20:59
"Я бы хотел сразу после выборов приехать в Москву. Поздравить президента (Владимира) Путина с победой", - сказал Мадуро.
"Будем рады вас видеть", - ответил ему Лавров.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Лавров рассказал о перспективах развития сотрудничества с Венесуэлой
Вчера, 20:48
 
РоссияМоскваВенесуэлаНиколас МадуроСергей ЛавровВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала