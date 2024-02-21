Лавров на полях G20 проведет двусторонние встречи с коллегами
МИД: Лавров планирует провести двусторонние встречи с коллегами в Рио-де-Жанейро
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро планирует провести двусторонние встречи с министрами иностранных дел Мексики, ЮАР, Египта, Боливии и Бразилии, встреча с главой МИД Турции пока прорабатывается, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"У Сергея Викторовича Лаврова начнется марафон двусторонних встреч. Это коллеги по "двадцатке"… Запланирован ряд двусторонних встреч с коллегами из Мексики, ЮАР, прорабатывается встреча с коллегой из Турции. Встреч немало. Конечно, встреча с министром иностранных дел Бразилии. Будет встреча и с главами МИД Египта, Боливии", - сказала Захарова.
Она добавила, что затем будут основные мероприятия по линии G20, которые состоятся 22 февраля.
Лавров 19 февраля начал свое латиноамериканское турне с визита на Кубу, где встретился с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом, 20 февраля он прибыл в столицу Венесуэлы Каракас, где провел встречу с президентом страны Николасом Мадуро. После визита в Венесуэлу Лавров отправится в Рио-де-Жанейро, где примет участие во встрече министров иностранных дел G20. В МИД РФ сообщали, что первая встреча в рамках бразильского председательства будет посвящена проблемам современной международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов".