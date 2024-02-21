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Лавров на полях G20 проведет двусторонние встречи с коллегами - РИА Новости, 21.02.2024
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08:54 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/lavrov-1928639569.html
Лавров на полях G20 проведет двусторонние встречи с коллегами
Лавров на полях G20 проведет двусторонние встречи с коллегами - РИА Новости, 21.02.2024
Лавров на полях G20 проведет двусторонние встречи с коллегами
Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро планирует провести двусторонние встречи с министрами иностранных дел Мексики, ЮАР,... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T08:54
2024-02-21T08:54
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро планирует провести двусторонние встречи с министрами иностранных дел Мексики, ЮАР, Египта, Боливии и Бразилии, встреча с главой МИД Турции пока прорабатывается, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "У Сергея Викторовича Лаврова начнется марафон двусторонних встреч. Это коллеги по "двадцатке"… Запланирован ряд двусторонних встреч с коллегами из Мексики, ЮАР, прорабатывается встреча с коллегой из Турции. Встреч немало. Конечно, встреча с министром иностранных дел Бразилии. Будет встреча и с главами МИД Египта, Боливии", - сказала Захарова. Она добавила, что затем будут основные мероприятия по линии G20, которые состоятся 22 февраля. Лавров 19 февраля начал свое латиноамериканское турне с визита на Кубу, где встретился с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом, 20 февраля он прибыл в столицу Венесуэлы Каракас, где провел встречу с президентом страны Николасом Мадуро. После визита в Венесуэлу Лавров отправится в Рио-де-Жанейро, где примет участие во встрече министров иностранных дел G20. В МИД РФ сообщали, что первая встреча в рамках бразильского председательства будет посвящена проблемам современной международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов".
https://ria.ru/20240221/lavrov-1928627779.html
https://ria.ru/20240214/obse-1927318192.html
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венесуэла, мексика, юар, мария захарова, сергей лавров, большая двадцатка, мигель диас-канель, в мире
Венесуэла, Мексика, ЮАР, Мария Захарова, Сергей Лавров, Большая двадцатка, Мигель Диас-Канель, В мире
Лавров на полях G20 проведет двусторонние встречи с коллегами

МИД: Лавров планирует провести двусторонние встречи с коллегами в Рио-де-Жанейро

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро планирует провести двусторонние встречи с министрами иностранных дел Мексики, ЮАР, Египта, Боливии и Бразилии, встреча с главой МИД Турции пока прорабатывается, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"У Сергея Викторовича Лаврова начнется марафон двусторонних встреч. Это коллеги по "двадцатке"… Запланирован ряд двусторонних встреч с коллегами из Мексики, ЮАР, прорабатывается встреча с коллегой из Турции. Встреч немало. Конечно, встреча с министром иностранных дел Бразилии. Будет встреча и с главами МИД Египта, Боливии", - сказала Захарова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Лавров прибыл в Бразилию
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Она добавила, что затем будут основные мероприятия по линии G20, которые состоятся 22 февраля.
Лавров 19 февраля начал свое латиноамериканское турне с визита на Кубу, где встретился с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом, 20 февраля он прибыл в столицу Венесуэлы Каракас, где провел встречу с президентом страны Николасом Мадуро. После визита в Венесуэлу Лавров отправится в Рио-де-Жанейро, где примет участие во встрече министров иностранных дел G20. В МИД РФ сообщали, что первая встреча в рамках бразильского председательства будет посвящена проблемам современной международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов".
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ВенесуэлаМексикаЮАРМария ЗахароваСергей ЛавровБольшая двадцаткаМигель Диас-КанельВ мире
 
 
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