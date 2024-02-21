https://ria.ru/20240221/lavrov-1928639569.html

Лавров на полях G20 проведет двусторонние встречи с коллегами

Лавров на полях G20 проведет двусторонние встречи с коллегами - РИА Новости, 21.02.2024

Лавров на полях G20 проведет двусторонние встречи с коллегами

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро планирует провести двусторонние встречи с министрами иностранных дел Мексики, ЮАР,... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T08:54

2024-02-21T08:54

2024-02-21T08:54

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мексика

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сергей лавров

большая двадцатка

мигель диас-канель

в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро планирует провести двусторонние встречи с министрами иностранных дел Мексики, ЮАР, Египта, Боливии и Бразилии, встреча с главой МИД Турции пока прорабатывается, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "У Сергея Викторовича Лаврова начнется марафон двусторонних встреч. Это коллеги по "двадцатке"… Запланирован ряд двусторонних встреч с коллегами из Мексики, ЮАР, прорабатывается встреча с коллегой из Турции. Встреч немало. Конечно, встреча с министром иностранных дел Бразилии. Будет встреча и с главами МИД Египта, Боливии", - сказала Захарова. Она добавила, что затем будут основные мероприятия по линии G20, которые состоятся 22 февраля. Лавров 19 февраля начал свое латиноамериканское турне с визита на Кубу, где встретился с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом, 20 февраля он прибыл в столицу Венесуэлы Каракас, где провел встречу с президентом страны Николасом Мадуро. После визита в Венесуэлу Лавров отправится в Рио-де-Жанейро, где примет участие во встрече министров иностранных дел G20. В МИД РФ сообщали, что первая встреча в рамках бразильского председательства будет посвящена проблемам современной международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов".

https://ria.ru/20240221/lavrov-1928627779.html

https://ria.ru/20240214/obse-1927318192.html

венесуэла

мексика

юар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венесуэла, мексика, юар, мария захарова, сергей лавров, большая двадцатка, мигель диас-канель, в мире