https://ria.ru/20240221/krynki-1928632357.html

В Херсонской области назвали Крынки символом бездушия Зеленского

В Херсонской области назвали Крынки символом бездушия Зеленского - РИА Новости, 21.02.2024

В Херсонской области назвали Крынки символом бездушия Зеленского

Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев заявил, что село Крынки стало символом... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T07:26

2024-02-21T07:26

2024-02-21T11:34

специальная военная операция на украине

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев заявил, что село Крынки стало символом бездушия и безразличия Владимира Зеленского к судьбе украинских военных. Во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что работа по зачистке территории в села Крынки на левом берегу Днепра завершена, там находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, у них была задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, в Крынках находилось четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты ВСУ. Потери противника здесь составили почти 3400. Губернатор региона Владимир Сальдо поблагодарил морских пехотинцев гвардейской 810-й бригады и десантников за освобождение села. "Крынки стали символом бездушия и безразличия Зеленского к украинским гражданам, призванным в ВСУ и брошенным на верную смерть во имя политической авантюры киевского режима", - сказал Ниметуллаев РИА Новости. По его словам, Зеленский, отрабатывая вложенные в него деньги, действует в угоду западным покровителям, поэтому наплевательски относится к судьбам простых украинцев. "С другой стороны Крынки - это символ героизма, самоотдачи и подвига российских военных, защитивших мирное население и не оставивших врагу никаких шансов на продвижение вглубь региона. Победа будет за нами", - подчеркнул депутат. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

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Российский флаг в Крынках Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором российские военнослужащие развертывают флаг России в селе Крынки, откуда были выбиты украинские военные. 2024-02-21T07:26 true PT0M17S

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херсонская область , россия, владимир зеленский, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина, безопасность