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"Могли обороняться". В США раскрыли детали бегства ВСУ из Авдеевки
"Могли обороняться". В США раскрыли детали бегства ВСУ из Авдеевки - РИА Новости, 21.02.2024
"Могли обороняться". В США раскрыли детали бегства ВСУ из Авдеевки
Украинское военное командование больше не может управлять ВСУ после сдачи Авдеевки, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в опубликованном в... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T09:49
2024-02-21T09:49
2024-02-21T11:31
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Украинское военное командование больше не может управлять ВСУ после сдачи Авдеевки, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в опубликованном в социальной сети Х интервью каналу News Nation."Получается, что украинское военное командование потеряло контроль над своими войсками. У них были силы на окраине города <…>, которые могли бы еще обороняться, что им и сказали делать. Вместо этого они ушли оттуда, за ними последовали остальные", — отметил он.Дэвис подчеркнул, что именно по этой причине главкому ВСУ Александру Сырскому пришлось объявить о выводе украинских подразделений из города. По его мнению, ситуация для ВСУ будет становиться только хуже, поскольку солдаты больше не доверяют руководству."Следующая фаза будет еще сложнее", — заключил военный.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928438008.html
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в мире, авдеевка, сша, александр сырский, сергей шойгу, владимир путин, донецк, вооруженные силы украины
В мире, Авдеевка, США, Александр Сырский, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Донецк, Вооруженные силы Украины
"Могли обороняться". В США раскрыли детали бегства ВСУ из Авдеевки
Офицер Дэвис: командование ВСУ потеряло контроль над армией после сдачи Авдеевки