https://ria.ru/20240221/karlson-1928612098.html

Такер Карлсон рассказал, сколько денег запросил Борис Джонсон за интервью

Такер Карлсон рассказал, сколько денег запросил Борис Джонсон за интервью - РИА Новости, 21.02.2024

Такер Карлсон рассказал, сколько денег запросил Борис Джонсон за интервью

Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze рассказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросил у него миллион... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T00:55

2024-02-21T00:55

2024-02-21T02:05

украина

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интервью владимира путина такеру карлсону

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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze рассказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросил у него миллион долларов за интервью с разъяснением позиции в отношении конфликта на Украине. Карлсон назвал Джонсона человеком, который в 2022 году "по поручению правительства США собственноручно" торпедировал российско-украинские мирные договоренности и в силу этого "несет ответственность за гибель сотен тысяч человек". Журналист рассказал, что отправил запрос Джонсону после того, как отставной политик назвал его "орудием Кремля" за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Сначала, по словам журналиста, ему отказали, но потом выдвинули финансовые условия. "В конце концов один из его советников вернулся ко мне и сказал: "Он переговорит с вами, но это будет стоить миллион долларов. Он хочет миллион в долларах США, золоте или биткоинах". Это случилось буквально вчера, два дня назад", - сказал Карлсон. "Я только что проинтервьюировал Владимира Путина. Я не защищаю Путина, но Путин не просил у меня миллион долларов. Так что вы говорите мне, что Борис Джонсон гораздо более скользкий и неприятный тип, чем Владимир Путин, что на самом деле так", - добавил он. Карлсон высказался об обсуждаемых в Вашингтоне 60 миллиардах долларов дополнительной помощи Украине. Эта сумма, по его словам, не позволяет победить Россию и представляет собой операцию по отмыванию денег с участием многих людей. "Если вы наживаетесь на войне, то вам разбираться с Богом по этому поводу, потому что это по-настоящему аморально, это на самом деле очень и очень неправильно. Многие, включая Бориса Джонсона", - сказал он.

https://ria.ru/20240221/karlson-1928609712.html

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927702510.html

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