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Такер Карлсон рассказал, сколько денег запросил Борис Джонсон за интервью - РИА Новости, 21.02.2024
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00:55 21.02.2024 (обновлено: 02:05 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/karlson-1928612098.html
Такер Карлсон рассказал, сколько денег запросил Борис Джонсон за интервью
Такер Карлсон рассказал, сколько денег запросил Борис Джонсон за интервью - РИА Новости, 21.02.2024
Такер Карлсон рассказал, сколько денег запросил Борис Джонсон за интервью
Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze рассказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросил у него миллион... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T00:55
2024-02-21T02:05
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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze рассказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросил у него миллион долларов за интервью с разъяснением позиции в отношении конфликта на Украине. Карлсон назвал Джонсона человеком, который в 2022 году "по поручению правительства США собственноручно" торпедировал российско-украинские мирные договоренности и в силу этого "несет ответственность за гибель сотен тысяч человек". Журналист рассказал, что отправил запрос Джонсону после того, как отставной политик назвал его "орудием Кремля" за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Сначала, по словам журналиста, ему отказали, но потом выдвинули финансовые условия. "В конце концов один из его советников вернулся ко мне и сказал: "Он переговорит с вами, но это будет стоить миллион долларов. Он хочет миллион в долларах США, золоте или биткоинах". Это случилось буквально вчера, два дня назад", - сказал Карлсон. "Я только что проинтервьюировал Владимира Путина. Я не защищаю Путина, но Путин не просил у меня миллион долларов. Так что вы говорите мне, что Борис Джонсон гораздо более скользкий и неприятный тип, чем Владимир Путин, что на самом деле так", - добавил он. Карлсон высказался об обсуждаемых в Вашингтоне 60 миллиардах долларов дополнительной помощи Украине. Эта сумма, по его словам, не позволяет победить Россию и представляет собой операцию по отмыванию денег с участием многих людей. "Если вы наживаетесь на войне, то вам разбираться с Богом по этому поводу, потому что это по-настоящему аморально, это на самом деле очень и очень неправильно. Многие, включая Бориса Джонсона", - сказал он.
https://ria.ru/20240221/karlson-1928609712.html
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украина, сша, борис джонсон, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире
Украина, США, Борис Джонсон, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире
Такер Карлсон рассказал, сколько денег запросил Борис Джонсон за интервью

Такер Карлсон: Борис Джонсон запросил миллион долларов за интервью по Украине

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze рассказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросил у него миллион долларов за интервью с разъяснением позиции в отношении конфликта на Украине.
Карлсон назвал Джонсона человеком, который в 2022 году "по поручению правительства США собственноручно" торпедировал российско-украинские мирные договоренности и в силу этого "несет ответственность за гибель сотен тысяч человек".
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Карлсон заявил, что перед интервью с Путиным за ним следили спецслужбы США
00:22
Журналист рассказал, что отправил запрос Джонсону после того, как отставной политик назвал его "орудием Кремля" за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Сначала, по словам журналиста, ему отказали, но потом выдвинули финансовые условия.
"В конце концов один из его советников вернулся ко мне и сказал: "Он переговорит с вами, но это будет стоить миллион долларов. Он хочет миллион в долларах США, золоте или биткоинах". Это случилось буквально вчера, два дня назад", - сказал Карлсон.
«
"Я только что проинтервьюировал Владимира Путина. Я не защищаю Путина, но Путин не просил у меня миллион долларов. Так что вы говорите мне, что Борис Джонсон гораздо более скользкий и неприятный тип, чем Владимир Путин, что на самом деле так", - добавил он.
Карлсон высказался об обсуждаемых в Вашингтоне 60 миллиардах долларов дополнительной помощи Украине. Эта сумма, по его словам, не позволяет победить Россию и представляет собой операцию по отмыванию денег с участием многих людей.
"Если вы наживаетесь на войне, то вам разбираться с Богом по этому поводу, потому что это по-настоящему аморально, это на самом деле очень и очень неправильно. Многие, включая Бориса Джонсона", - сказал он.
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Такер Карлсон раскрыл мошенническую схему с Украиной
16 февраля, 03:53
 
УкраинаСШАБорис ДжонсонТакер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ мире
 
 
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