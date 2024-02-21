Такер Карлсон рассказал, сколько денег запросил Борис Джонсон за интервью
Такер Карлсон: Борис Джонсон запросил миллион долларов за интервью по Украине
Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze рассказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросил у него миллион долларов за интервью с разъяснением позиции в отношении конфликта на Украине.
Карлсон назвал Джонсона человеком, который в 2022 году "по поручению правительства США собственноручно" торпедировал российско-украинские мирные договоренности и в силу этого "несет ответственность за гибель сотен тысяч человек".
Журналист рассказал, что отправил запрос Джонсону после того, как отставной политик назвал его "орудием Кремля" за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Сначала, по словам журналиста, ему отказали, но потом выдвинули финансовые условия.
"В конце концов один из его советников вернулся ко мне и сказал: "Он переговорит с вами, но это будет стоить миллион долларов. Он хочет миллион в долларах США, золоте или биткоинах". Это случилось буквально вчера, два дня назад", - сказал Карлсон.
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"Я только что проинтервьюировал Владимира Путина. Я не защищаю Путина, но Путин не просил у меня миллион долларов. Так что вы говорите мне, что Борис Джонсон гораздо более скользкий и неприятный тип, чем Владимир Путин, что на самом деле так", - добавил он.
Карлсон высказался об обсуждаемых в Вашингтоне 60 миллиардах долларов дополнительной помощи Украине. Эта сумма, по его словам, не позволяет победить Россию и представляет собой операцию по отмыванию денег с участием многих людей.
"Если вы наживаетесь на войне, то вам разбираться с Богом по этому поводу, потому что это по-настоящему аморально, это на самом деле очень и очень неправильно. Многие, включая Бориса Джонсона", - сказал он.