https://ria.ru/20240221/istrebitel-1928651192.html

Турецкий истребитель KAAN совершил первый полет

Турецкий истребитель KAAN совершил первый полет - РИА Новости, 21.02.2024

Турецкий истребитель KAAN совершил первый полет

Турецкий истребитель 5-го поколения KAAN совершил первый полет, сообщил турецкий портал оборонной промышленности и военной авиации SavunmaSanayiST.com. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T09:48

2024-02-21T09:48

2024-02-21T09:53

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АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Турецкий истребитель 5-го поколения KAAN совершил первый полет, сообщил турецкий портал оборонной промышленности и военной авиации SavunmaSanayiST.com. Полетные испытания ранее планировались на конец декабря, но неоднократно переносились. "Стало известно, что национальный боевой самолет KAAN совершил свой первый полет", - говорится в аккаунте портала в соцсети Х. Власти Турции пока не выступали с официальными комментариями. В мае прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил название национального боевого самолета пятого поколения - KAAN. Эрдоган подчеркнул, что самолет оснащен по последнему слову техники, обладает высокой маневренностью, точностью прицеливания. Планируется, что турецкая армия получит первый истребитель в 2028 году.

https://ria.ru/20231212/istrebitel-1915255092.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган