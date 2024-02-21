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Турецкий истребитель KAAN совершил первый полет - РИА Новости, 21.02.2024
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09:48 21.02.2024 (обновлено: 09:53 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/istrebitel-1928651192.html
Турецкий истребитель KAAN совершил первый полет
Турецкий истребитель KAAN совершил первый полет - РИА Новости, 21.02.2024
Турецкий истребитель KAAN совершил первый полет
Турецкий истребитель 5-го поколения KAAN совершил первый полет, сообщил турецкий портал оборонной промышленности и военной авиации SavunmaSanayiST.com. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T09:48
2024-02-21T09:53
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АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Турецкий истребитель 5-го поколения KAAN совершил первый полет, сообщил турецкий портал оборонной промышленности и военной авиации SavunmaSanayiST.com. Полетные испытания ранее планировались на конец декабря, но неоднократно переносились. "Стало известно, что национальный боевой самолет KAAN совершил свой первый полет", - говорится в аккаунте портала в соцсети Х. Власти Турции пока не выступали с официальными комментариями. В мае прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил название национального боевого самолета пятого поколения - KAAN. Эрдоган подчеркнул, что самолет оснащен по последнему слову техники, обладает высокой маневренностью, точностью прицеливания. Планируется, что турецкая армия получит первый истребитель в 2028 году.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий истребитель KAAN совершил первый полет

Турецкий истребитель пятого поколения KAAN совершил первый полет

CC BY-SA 4.0 / Dimir / Турецкий истребитель 5-го поколения KAAN
Турецкий истребитель 5-го поколения KAAN - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
CC BY-SA 4.0 / Dimir /
Турецкий истребитель 5-го поколения KAAN. Архивное фото
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АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Турецкий истребитель 5-го поколения KAAN совершил первый полет, сообщил турецкий портал оборонной промышленности и военной авиации SavunmaSanayiST.com.
Полетные испытания ранее планировались на конец декабря, но неоднократно переносились.
"Стало известно, что национальный боевой самолет KAAN совершил свой первый полет", - говорится в аккаунте портала в соцсети Х.
Власти Турции пока не выступали с официальными комментариями.
В мае прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил название национального боевого самолета пятого поколения - KAAN. Эрдоган подчеркнул, что самолет оснащен по последнему слову техники, обладает высокой маневренностью, точностью прицеливания. Планируется, что турецкая армия получит первый истребитель в 2028 году.
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