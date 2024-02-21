https://ria.ru/20240221/istrebitel-1928651192.html
Турецкий истребитель KAAN совершил первый полет
Турецкий истребитель KAAN совершил первый полет - РИА Новости, 21.02.2024
Турецкий истребитель KAAN совершил первый полет
Турецкий истребитель 5-го поколения KAAN совершил первый полет, сообщил турецкий портал оборонной промышленности и военной авиации SavunmaSanayiST.com. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T09:48
2024-02-21T09:48
2024-02-21T09:53
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АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Турецкий истребитель 5-го поколения KAAN совершил первый полет, сообщил турецкий портал оборонной промышленности и военной авиации SavunmaSanayiST.com. Полетные испытания ранее планировались на конец декабря, но неоднократно переносились. "Стало известно, что национальный боевой самолет KAAN совершил свой первый полет", - говорится в аккаунте портала в соцсети Х. Власти Турции пока не выступали с официальными комментариями. В мае прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил название национального боевого самолета пятого поколения - KAAN. Эрдоган подчеркнул, что самолет оснащен по последнему слову техники, обладает высокой маневренностью, точностью прицеливания. Планируется, что турецкая армия получит первый истребитель в 2028 году.
https://ria.ru/20231212/istrebitel-1915255092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий истребитель KAAN совершил первый полет
Турецкий истребитель пятого поколения KAAN совершил первый полет