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В Минздраве рассказали о медицинском сопровождении "Игр будущего"
В Минздраве рассказали о медицинском сопровождении "Игр будущего" - РИА Новости, 21.02.2024
В Минздраве рассказали о медицинском сопровождении "Игр будущего"
Более 500 медиков задействованы в обеспечении медицинского сопровождения турнира "Игры будущего" в Казани, медслужба готова, сообщил помощник министра... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T01:28
2024-02-21T01:28
2024-02-21T01:43
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Более 500 медиков задействованы в обеспечении медицинского сопровождения турнира "Игры будущего" в Казани, медслужба готова, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Медицинская служба готова к обеспечению открытия и проведения мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Казани. В организации медицинского сопровождения - оказания непосредственной и консультативной медицинской помощи задействованы 583 медицинских специалиста региональных и федеральных медицинских организаций",- сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что определены медицинские учреждения для оказания помощи по различным направлениям, включая спортивную поликлинику, проведены тренировки по эвакуации, персонал ознакомлен с объектами проведения соревнований. Для оказания медицинской помощи в соревновательной и зрительской зонах подготовлены и укомплектованы мобильные бригады, 20 медпунктов, бригады скорой помощи, отметил Кузнецов. По его словам, работа медицинских пунктов и мобильных бригад организована на каждом из объектов, где пройдут соревнования. Все медицинские пункты укомплектованы необходимыми медикаментами, перевязочным материалом и оборудованием для оказания скорой, неотложной и специализированной помощи, подчеркнул Кузнецов. "Игры будущего" пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.
https://rsport.ria.ru/20240220/igry_buduschego-1928378163.html
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общество, казань, россия, сочи, алексей кузнецов, здоровье - общество
Общество, Казань, Россия, Сочи, Алексей Кузнецов, Здоровье - Общество
В Минздраве рассказали о медицинском сопровождении "Игр будущего"
Минздрав: более 500 медиков обеспечат медицинское сопровождение "Игр будущего"
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Более 500 медиков задействованы в обеспечении медицинского сопровождения турнира "Игры будущего" в Казани, медслужба готова, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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"Медицинская служба готова к обеспечению открытия и проведения мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Казани. В организации медицинского сопровождения - оказания непосредственной и консультативной медицинской помощи задействованы 583 медицинских специалиста региональных и федеральных медицинских организаций",- сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что определены медицинские учреждения для оказания помощи по различным направлениям, включая спортивную поликлинику, проведены тренировки по эвакуации, персонал ознакомлен с объектами проведения соревнований.
Для оказания медицинской помощи в соревновательной и зрительской зонах подготовлены и укомплектованы мобильные бригады, 20 медпунктов, бригады скорой помощи, отметил Кузнецов.
По его словам, работа медицинских пунктов и мобильных бригад организована на каждом из объектов, где пройдут соревнования. Все медицинские пункты укомплектованы необходимыми медикаментами, перевязочным материалом и оборудованием для оказания скорой, неотложной и специализированной помощи, подчеркнул Кузнецов.
"Игры будущего" пройдут в Казани и Сочи
с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.
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