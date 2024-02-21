Госдума запретила британцам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря
Госдума приняла закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Госдума приняла закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.
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"Это соглашение, к сожалению, было одностороннее и давало полномочия и права только нашим партнерам в то время ловить рыбу. Нашим рыбакам таких полномочий это соглашение не давало. То есть фактически было одностороннее и никаких выгод для советских рыбаков оно не носило", — заявил на заседании ГД замглавы Минсельхоза Максим Увайдов.
Учитывая решение Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией, денонсация соглашения "не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий" для Москвы, указано в пояснительной записке.
Соглашение между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии подписали в Москве 25 мая 1956 года. Оно предоставляет право британским рыболовным судам заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос и вдоль побережья острова Колгуев, за пределами трех морских миль от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах. Поскольку Россия стала правопреемницей СССР после его распада, соглашение продолжало действовать.
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев пояснял РИА Новости, что отказ одной из сторон от соглашения не нарушает международное право. Как в свою очередь отмечал в Telegram вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, запрет Британии ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря — это давно назревшая, законная и адекватная ситуации ответная мера Москвы на недружественные действия Лондона.
Издание Daily Mail ранее писало, что за один только 2023 год в Баренцевом море британские рыбаки выловили "колоссальное" количество трески — более 566 тысяч тонн.