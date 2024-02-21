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В Узбекистане хотят увеличить импорт газа из России в 3,5 раза - РИА Новости, 21.02.2024
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08:58 21.02.2024 (обновлено: 09:08 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/gaz-1928640178.html
В Узбекистане хотят увеличить импорт газа из России в 3,5 раза
В Узбекистане хотят увеличить импорт газа из России в 3,5 раза - РИА Новости, 21.02.2024
В Узбекистане хотят увеличить импорт газа из России в 3,5 раза
Узбекистан намерен увеличить импорт газа из России в среднесрочной перспективе в 3,5 раза – до 32 миллионов кубометров в сутки, следует из постановления... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T08:58
2024-02-21T09:08
экономика
узбекистан
россия
группа газ
алексей миллер
газпром
казахстан
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ТАШКЕНТ, 21 фев – РИА Новости. Узбекистан намерен увеличить импорт газа из России в среднесрочной перспективе в 3,5 раза – до 32 миллионов кубометров в сутки, следует из постановления правительства страны, которое есть в распоряжении РИА Новости.Ранее кабмин Узбекистана своим постановлением утвердил меры по реализации инвестиционной программы республики в первом квартале 2024 года. В адресный список проектов была включена предварительная программа модернизации магистральной газопроводной системы для увеличения объемов импорта природного газа в северном направлении на 2024-2030 годы. Стоимость программы – 470 миллионов долларов."Увеличение потребления природного газа до 32 миллионов кубометров природного газа", - сообщается в документе, где указываются цели программы модернизации. В настоящий момент двухлетний контракт "Газпрома" с Узбекистаном предусматривает поставку 9 миллионов кубометров газа в сутки - около 2,8 миллиарда кубометров в год. Таким образом, импорт в течение семи лет может вырасти в 3,5 раза.В октябре прошлого года "Газпром" начал поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана для покрытия части дефицита голубого топлива в республике в осенне-зимний период.Глава "Газпрома" Алексей Миллер в декабре заявил, что компания заключит среднесрочные 15-летние контракты с Киргизией, Казахстаном, Узбекистаном в середине 2024 года на ПМЭФ.
https://ria.ru/20240221/khab-1928631880.html
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экономика, узбекистан, россия, группа газ, алексей миллер, газпром, казахстан
Экономика, Узбекистан, Россия, Группа ГАЗ, Алексей Миллер, Газпром, Казахстан
В Узбекистане хотят увеличить импорт газа из России в 3,5 раза

Узбекистан хотят увеличить импорт газа до 32 миллионов кубометров в сутки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТрубопровод газохранилища
Трубопровод газохранилища - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Трубопровод газохранилища. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 21 фев – РИА Новости. Узбекистан намерен увеличить импорт газа из России в среднесрочной перспективе в 3,5 раза – до 32 миллионов кубометров в сутки, следует из постановления правительства страны, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее кабмин Узбекистана своим постановлением утвердил меры по реализации инвестиционной программы республики в первом квартале 2024 года. В адресный список проектов была включена предварительная программа модернизации магистральной газопроводной системы для увеличения объемов импорта природного газа в северном направлении на 2024-2030 годы. Стоимость программы – 470 миллионов долларов.
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"Увеличение потребления природного газа до 32 миллионов кубометров природного газа", - сообщается в документе, где указываются цели программы модернизации. В настоящий момент двухлетний контракт "Газпрома" с Узбекистаном предусматривает поставку 9 миллионов кубометров газа в сутки - около 2,8 миллиарда кубометров в год. Таким образом, импорт в течение семи лет может вырасти в 3,5 раза.
В октябре прошлого года "Газпром" начал поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана для покрытия части дефицита голубого топлива в республике в осенне-зимний период.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в декабре заявил, что компания заключит среднесрочные 15-летние контракты с Киргизией, Казахстаном, Узбекистаном в середине 2024 года на ПМЭФ.
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ЭкономикаУзбекистанРоссияГруппа ГАЗАлексей МиллерГазпромКазахстан
 
 
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