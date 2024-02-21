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Михаил Галузин: Россия не слышала о новых мирных инициативах по Украине

Михаил Галузин: Россия не слышала о новых мирных инициативах по Украине - РИА Новости, 21.02.2024

Михаил Галузин: Россия не слышала о новых мирных инициативах по Украине

Москва не исключает принятия зеркальных мер в ответ на решение Киева изъять российскую собственность, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. В эксклюзивном... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T09:00

2024-02-21T09:00

2024-02-21T09:02

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Москва не исключает принятия зеркальных мер в ответ на решение Киева изъять российскую собственность, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. В эксклюзивном интервью РИА новости дипломат также рассказал о том, что российская сторона допускает вариант судебного обжалования возможной конфискации двух российских самолетов Ан-148-100Е Украиной, и сообщил об отсутствии новых мирных предложений по урегулированию украинского кризиса.— В этом году исполняется 10 лет инспирированному Западом госперевороту на Украине. Как вы оцениваете ситуацию в стране сейчас? Удалось ли Киеву достичь поставленных целей?— В эти дни исполняется 10 лет с момента начала трагических событий, приведших Украину к той катастрофе, свидетелями которой мы являемся сегодня. В феврале 2014 года на киевском майдане произошел кровавый госпереворот, который привел к тяжелейшим последствиям для самой Украины, региональной и международной стабильности. Примечательно, что предшествовавшие ему массовые беспорядки, имевшие открыто националистический характер, проходили под лозунгами европейских ценностей, свободы и демократии. Коварные провокаторы, действовавшие по западным методичкам, вывели массы людей на улицы, обещая скорое наступление лучшей жизни, где должны соблюдаться права человека, нет места коррупции и беззаконию.Но уже с первых дней "евромайдана" стало понятно, что речь идет об очередной "цветной революции" – любимом детище США и их союзников.Вместо вожделенного всеобщего благоденствия в стране наступил масштабный системный кризис. Во многом его спровоцировали и активно поддерживали западные государства, в первую очередь, США. Все, что происходило на Украине в дальнейшем, нельзя охарактеризовать иначе, как бесконечный политический хаос, правовой нигилизм, разгул ультранационализма. В стране свирепствует погрязшая в коррупции неонацистская диктатура. На полную мощь работает тоталитарная репрессивная машина по подавлению инакомыслия. Нормой стала дискриминация ее граждан по этническому и языковому признакам.Многие на Украине рассчитывали, что за счет активных и глубинных реформ в короткие сроки удастся наверстать упущенное. Но подобные ожидания не оправдались. Чуда не случилось. Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую вымирающую территорию. Страна утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных хозяев, которые определяют ее внутреннюю и внешнюю политику.— Планирует ли Москва ответить на решение Верховной Рады изъять российскую собственность? Какими могут быть ответные действия в случае, если Киев конфискует два российских среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е лизинговой компании "Ильюшин Финанс Ко."?— Не раз говорили, что любые попытки отчуждения нашей собственности в недружественных странах являются нелегитимными и представляют собой не что иное, как воровство чужого имущества. Рассматриваем все варианты защиты своих законных прав и интересов в случае конфискации за рубежом активов, принадлежащих Российской Федерации, ее физическим и юридическим лицам. Не исключаем применения ответных мер зеркального характера, а также вариантов судебного обжалования возможных решений о конфискации, если такие шаги будут сочтены целесообразными. Решение на этот счет будет приниматься исходя из позиции собственников изымаемых активов и имущества.— Поступали ли от украинской стороны какие-либо сигналы относительно будущего контракта с Москвой по транзиту газа через территорию Украины, который истекает в конце этого года?— Прежде всего, хотел бы отметить, что вне зависимости от политической конъюнктуры Россия остается надежным поставщиком природного газа странам, заинтересованным в устойчивых поставках этого наиболее экологичного ископаемого топлива, а российские компании продолжают исправно выполнять свои обязательства перед контрагентами в Европе по поставкам энергоресурсов, в том числе в рамках истекающего 31 декабря 2024 года пятилетнего контракта по транзиту газа через территорию Украины.Как известно, из Киева звучат заявления о нежелании вести переговоры с Россией о продлении действующего контракта. В то же время в Европе пока не торопятся окончательно ставить точку в этом вопросе. Россия, в свою очередь, и далее намерена развивать взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере с теми странами, которые в этом заинтересованы.— Страны Запада постепенно перестают финансировать режим Зеленского и поставлять вооружение. Как долго Киев сможет продержаться без западной помощи?— Сегодня украинская армия существует лишь благодаря западной военной поддержке. В Киеве признают, что без нее ВСУ смогут продержаться один-два месяца. Постепенно меняется и риторика зарубежных спонсоров хунты Зеленского. Если еще не так давно они не без пафоса заявляли, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, то сейчас высказываются более сдержанно: настолько, насколько позволят имеющиеся возможности.Непросто шло в ЕС согласование нового транша для Киева в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы. В итоге большая его часть – 33 миллиарда евро – будет предоставлена в виде кредитов и займов. Продолжаются дебаты в Конгрессе США относительно выделения Украине пакета помощи на 60 миллиардов долларов. Чем бы они ни закончились, ясно одно – киевский режим стал для западников "чемоданом без ручки", который нести тяжело, а бросить жалко.Так или иначе, страны НАТО во главе с Вашингтоном намерены и далее поддерживать на плаву украинский политический проект, возлагая на собственное население тяжелейшие социальные и экономические издержки. В противном случае его крах будет означать фиаско Запада в борьбе с Россией. Они не хотят признать несбыточность мечты о нанесении нашей стране "стратегического поражения". Как сказал президент Российской Федерации Владимир Путин в недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону: "Это невозможно по определению, этого не будет никогда".— Можно ли в этом году ожидать качественного изменения настроения Запада в отношении переговоров с Россией по украинскому урегулированию?— Как я уже отметил, Запад одержим идеей максимального ослабления России руками Украины, там продолжают мыслить категориями войны.Мы не видим признаков заинтересованности США и их сателлитов в мирном урегулировании кризиса вокруг Украины. Для западников стало традицией напоминать своей общественности о том, что все происходящее там является выгодной для Вашингтона сделкой: большая часть выделяемых на украинский конфликт средств, сумма которых исчисляется десятками миллиардов, остается за океаном и стимулирует развитие американского ВПК, создает новые рабочие места. На поле боя погибают граждане Украины, а не США, на чем также цинично делается акцент. В начале февраля этого года все эти мантры вновь озвучил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.На дипломатическом треке Киев и его западные хозяева продолжают продвигать полностью дискредитировавшую себя "формулу Зеленского". При этом они наотрез отказываются рассматривать предлагаемые другими странами реалистичные инициативы по урегулированию украинского кризиса.— Как вы считаете, есть ли на Украине силы, готовые вести переговоры с Россией о мире?— В настоящее время ни Украина, ни Запад не демонстрируют стремления к мирному разрешению кризиса. Они рассматривают выход из него только через призму войны и намерены вести боевые действия "до победного конца". Никуда не делся и введенный Зеленским самозапрет на переговоры с российским руководством, установленный его указом от 30 сентября 2022 года.Во всех этих действиях Киев поддерживают США и другие страны НАТО, которые, несмотря ни на что, не прекращают накачивать ВСУ вооружениями, тренировать украинских военных, предоставлять разведданные. Свои агрессивные планы западники и их киевские марионетки прикрывают "формулой Зеленского", ущербной по своей природе, не имеющей никакого отношения к миру и представляющей собой набор нереалистичных ультиматумов в адрес России. Проводятся пустые, бессодержательные встречи в "копенгагенском формате", призванные расширить антироссийскую коалицию за счет привлечения как можно большего числа стран Глобального Юга и Востока, которых путем шантажа, обмана и угроз заставляют поддержать упомянутую "формулу". Все это не способствует урегулированию, усугубляет ситуацию и ведет к затягиванию конфликта.— В Москве не раз говорили о том, что Россия остается открытой к действительно содержательным предложениям по выходу из нынешнего украинского кризиса. Были ли за последнее время сделаны какие-то новые предложения, помимо китайской и африканской мирных инициатив?— Откровенно говоря, за последние несколько месяцев мы ничего не слышали о каких-либо новых мирных предложениях по урегулированию украинского кризиса. В целом с начала СВО с подобными инициативами выступили порядка 20 государств и региональных объединений, включая Китай, Бразилию и африканские страны. Многие из представленных ими идей содержали немало принципиальных моментов, которые мы разделяем. Наши партнеры из стран Глобального Юга и Востока проявили искреннее стремление внести свой вклад в достижение справедливого и устойчивого решения конфликта, понять глубинные причины, которые привели к его возникновению. Безусловно, мы высоко ценим их усилия.Убежден, что таких предложений было бы больше, если бы в Киеве не отвергали сходу идеи посредничества, выдвигаемые странами мирового большинства. Монополизировав право на мирные инициативы, режим Зеленского вместе с США и странами НАТО продвигает бесперспективную "формулу", о которой я говорил. Своими действиями они фактически заблокировали процесс выдвижения альтернативных взглядов на урегулирование, тем самым чиня ему всяческие препятствия.

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https://ria.ru/20240218/ukraina-1928058250.html

https://ria.ru/20240201/orban-1924882166.html

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Дарья Буймова

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