https://ria.ru/20240221/fosagro-1928824187.html

"ФосАгро" в 2023 году на 12% увеличила поставки на внутренний рынок

"ФосАгро" в 2023 году на 12% увеличила поставки на внутренний рынок - РИА Новости, 21.02.2024

"ФосАгро" в 2023 году на 12% увеличила поставки на внутренний рынок

Российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро") в 2023 году увеличила поставки на внутренний рынок на 12% – до 3,3... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T18:43

2024-02-21T18:43

2024-02-21T18:43

фосагро

саратовская область

алтайский край

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152145/71/1521457167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3703dbe3c583dee5bc225ae1194223c3.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро") в 2023 году увеличила поставки на внутренний рынок на 12% – до 3,3 миллиона тонн, сообщает пресс-служба компании. "По данным Минсельхоза России, в 2023 году российский АПК увеличил приобретение минеральных удобрений на 4% (в пересчете на 100% питательных веществ, с учетом накопленных ресурсов). Наши темпы роста на внутреннем рынке – 12% – только подтверждают эффективность стратегии Группы "ФосАгро" – прямая работа с потребителями и инвестиции в инфраструктуру", - приводятся в сообщении слова генерального директора ПАО "ФосАгро" Михаила Рыбникова. Он пояснил, что за последние 5 лет компания вложила в развитие сети более 4 миллиардов рублей, за это время количество центров дистрибуции увеличилось с 19 до 34, а суммарная емкость логистических комплексов сети превысила 850 тысяч тонн. В этом году "ФосАгро-Регион" запустила два новых центра дистрибуции в Тамбовской и Саратовской областях, а также приступила к строительству трех новых логистических комплексов: в Алтайском крае, Пензенской и Рязанской областях. Суммарный объем инвестиций в два проекта составит около 700 миллионов рублей, запуск логистических комплексов запланирован на 2024 год.

https://ria.ru/20240220/fosagro-1928552373.html

саратовская область

алтайский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фосагро, саратовская область, алтайский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия