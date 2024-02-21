"ФосАгро" в 2023 году на 12% увеличила поставки на внутренний рынок
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро") в 2023 году увеличила поставки на внутренний рынок на 12% – до 3,3 миллиона тонн, сообщает пресс-служба компании.
"По данным Минсельхоза России, в 2023 году российский АПК увеличил приобретение минеральных удобрений на 4% (в пересчете на 100% питательных веществ, с учетом накопленных ресурсов). Наши темпы роста на внутреннем рынке – 12% – только подтверждают эффективность стратегии Группы "ФосАгро" – прямая работа с потребителями и инвестиции в инфраструктуру", - приводятся в сообщении слова генерального директора ПАО "ФосАгро" Михаила Рыбникова.
Он пояснил, что за последние 5 лет компания вложила в развитие сети более 4 миллиардов рублей, за это время количество центров дистрибуции увеличилось с 19 до 34, а суммарная емкость логистических комплексов сети превысила 850 тысяч тонн.
В этом году "ФосАгро-Регион" запустила два новых центра дистрибуции в Тамбовской и Саратовской областях, а также приступила к строительству трех новых логистических комплексов: в Алтайском крае, Пензенской и Рязанской областях. Суммарный объем инвестиций в два проекта составит около 700 миллионов рублей, запуск логистических комплексов запланирован на 2024 год.