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"ФосАгро" в 2023 году на 12% увеличила поставки на внутренний рынок - РИА Новости, 21.02.2024
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18:43 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/fosagro-1928824187.html
"ФосАгро" в 2023 году на 12% увеличила поставки на внутренний рынок
"ФосАгро" в 2023 году на 12% увеличила поставки на внутренний рынок - РИА Новости, 21.02.2024
"ФосАгро" в 2023 году на 12% увеличила поставки на внутренний рынок
Российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро") в 2023 году увеличила поставки на внутренний рынок на 12% – до 3,3... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T18:43
2024-02-21T18:43
фосагро
саратовская область
алтайский край
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро") в 2023 году увеличила поставки на внутренний рынок на 12% – до 3,3 миллиона тонн, сообщает пресс-служба компании. "По данным Минсельхоза России, в 2023 году российский АПК увеличил приобретение минеральных удобрений на 4% (в пересчете на 100% питательных веществ, с учетом накопленных ресурсов). Наши темпы роста на внутреннем рынке – 12% – только подтверждают эффективность стратегии Группы "ФосАгро" – прямая работа с потребителями и инвестиции в инфраструктуру", - приводятся в сообщении слова генерального директора ПАО "ФосАгро" Михаила Рыбникова. Он пояснил, что за последние 5 лет компания вложила в развитие сети более 4 миллиардов рублей, за это время количество центров дистрибуции увеличилось с 19 до 34, а суммарная емкость логистических комплексов сети превысила 850 тысяч тонн. В этом году "ФосАгро-Регион" запустила два новых центра дистрибуции в Тамбовской и Саратовской областях, а также приступила к строительству трех новых логистических комплексов: в Алтайском крае, Пензенской и Рязанской областях. Суммарный объем инвестиций в два проекта составит около 700 миллионов рублей, запуск логистических комплексов запланирован на 2024 год.
https://ria.ru/20240220/fosagro-1928552373.html
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фосагро, саратовская область, алтайский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
ФосАгро, Саратовская область, Алтайский край, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россия

"ФосАгро" в 2023 году на 12% увеличила поставки на внутренний рынок

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро") в 2023 году увеличила поставки на внутренний рынок на 12% – до 3,3 миллиона тонн, сообщает пресс-служба компании.
"По данным Минсельхоза России, в 2023 году российский АПК увеличил приобретение минеральных удобрений на 4% (в пересчете на 100% питательных веществ, с учетом накопленных ресурсов). Наши темпы роста на внутреннем рынке – 12% – только подтверждают эффективность стратегии Группы "ФосАгро" – прямая работа с потребителями и инвестиции в инфраструктуру", - приводятся в сообщении слова генерального директора ПАО "ФосАгро" Михаила Рыбникова.
Он пояснил, что за последние 5 лет компания вложила в развитие сети более 4 миллиардов рублей, за это время количество центров дистрибуции увеличилось с 19 до 34, а суммарная емкость логистических комплексов сети превысила 850 тысяч тонн.
В этом году "ФосАгро-Регион" запустила два новых центра дистрибуции в Тамбовской и Саратовской областях, а также приступила к строительству трех новых логистических комплексов: в Алтайском крае, Пензенской и Рязанской областях. Суммарный объем инвестиций в два проекта составит около 700 миллионов рублей, запуск логистических комплексов запланирован на 2024 год.
Логотип ФосАгро - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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ФосАгроСаратовская областьАлтайский крайМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Россия
 
 
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