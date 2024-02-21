https://ria.ru/20240221/flag-1928613692.html
Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках
Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках - РИА Новости, 21.02.2024
Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором российские военнослужащие разворачивают флаг России в селе... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T01:12
2024-02-21T01:12
2024-02-21T11:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором российские военнослужащие разворачивают флаг России в селе Крынки, откуда выбили украинских военных. "Морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады вместе со своими боевыми братьями-десантниками передают из Крынок: населенный пункт освобожден. Низкий вам поклон, герои, от всех жителей Херсонщины и моя личная огромная благодарность", — написал Сальдо.Он сопроводил свою публикацию видео, на котором двое российских военнослужащих разворачивают российский триколор и боевое знамя гвардейской 810-й бригады.Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что работа по зачистке территории в Крынках завершилась, там находились четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, у которых была задача достичь западного побережья Крыма.
https://ria.ru/20240220/vsu-1928572840.html
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Российский флаг в Крынках
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором российские военнослужащие развертывают флаг России в селе Крынки, откуда были выбиты украинские военные.
2024-02-21T01:12
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках
Губернатор Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках