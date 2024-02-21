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Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках - РИА Новости, 21.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:12 21.02.2024 (обновлено: 11:34 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/flag-1928613692.html
Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках
Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках - РИА Новости, 21.02.2024
Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором российские военнослужащие разворачивают флаг России в селе... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T01:12
2024-02-21T11:34
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
владимир сальдо
сергей шойгу
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором российские военнослужащие разворачивают флаг России в селе Крынки, откуда выбили украинских военных. &quot;Морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады вместе со своими боевыми братьями-десантниками передают из Крынок: населенный пункт освобожден. Низкий вам поклон, герои, от всех жителей Херсонщины и моя личная огромная благодарность&quot;, — написал Сальдо.Он сопроводил свою публикацию видео, на котором двое российских военнослужащих разворачивают российский триколор и боевое знамя гвардейской 810-й бригады.Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что работа по зачистке территории в Крынках завершилась, там находились четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, у которых была задача достичь западного побережья Крыма.
https://ria.ru/20240220/vsu-1928572840.html
россия
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Российский флаг в Крынках
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором российские военнослужащие развертывают флаг России в селе Крынки, откуда были выбиты украинские военные.
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россия, херсонская область , владимир сальдо, сергей шойгу, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках

Губернатор Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором российские военнослужащие разворачивают флаг России в селе Крынки, откуда выбили украинских военных.
«

"Морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады вместе со своими боевыми братьями-десантниками передают из Крынок: населенный пункт освобожден. Низкий вам поклон, герои, от всех жителей Херсонщины и моя личная огромная благодарность", — написал Сальдо.

Он сопроводил свою публикацию видео, на котором двое российских военнослужащих разворачивают российский триколор и боевое знамя гвардейской 810-й бригады.
Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что работа по зачистке территории в Крынках завершилась, там находились четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, у которых была задача достичь западного побережья Крыма.

О попытках украинской армии прорваться на левый берег Днепра рассказал Владимир Путин, подводя итоги года. По его словам, противник пытался обеспечить движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. Такими действиями они отправили своих людей на истребление, так как украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, БПЛА и других средств поражения, отметил президент.

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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВладимир СальдоСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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