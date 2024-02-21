Фальков провел встречу с зампредседателя комитета Госдумы
Фальков после жалоб на "закрытость" встретился с зампредседателя комитета ГД
© Фото : пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФМинистр науки и образования России Валерий Фальков и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Олег Смолин во время встречи
© Фото : пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ
Министр науки и образования России Валерий Фальков и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Олег Смолин во время встречи
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министр науки и образования Валерий Фальков на фоне заявлений со стороны депутатов о его "закрытости" встретился с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олегом Смолиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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"Валерий Фальков встретился с членом фракции КПРФ, первым заместителем председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Олегом Смолиным. На встрече обсуждались вопросы развития системы высшего образования и науки Омской области", — подчеркнули там.
Среди прочего речь шла о планах развития инфраструктуры Омского государственного технического университета, Сибирского автомобильно-дорожного университета, а также Омского аграрного научного центра. Кроме того, Фальков и Смолин обсудили создание сети современных кампусов, заявку Омской области на строительство научно-образовательного центра, новые экономические механизмы и программу развития высшего образования и науки в России. В ведомстве добавили, что министр образования планирует посетить Омск с рабочим визитом уже в марте.
Помимо этого, стороны обсудили планы работы Совета Минобрнауки по вопросам образования лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, а также включение Минобрнауки в работу с экспертным советом по негосударственному образованию и частно-государственному партнерству при комитете Государственной думы по науке и высшему образованию.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании в среду сообщил, что депутаты жаловались на невозможность встречи с Фальковым. Он подчеркнул, что министр науки и высшего образования "может побить все рекорды как самый недоступный, закрытый министр".