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Фальков провел встречу с зампредседателя комитета Госдумы - РИА Новости, 21.02.2024
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18:13 21.02.2024 (обновлено: 18:42 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/falkov-1928813006.html
Фальков провел встречу с зампредседателя комитета Госдумы
Фальков провел встречу с зампредседателя комитета Госдумы - РИА Новости, 21.02.2024
Фальков провел встречу с зампредседателя комитета Госдумы
Министр науки и образования Валерий Фальков на фоне заявлений со стороны депутатов о его "закрытости" встретился с первым заместителем председателя Комитета... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T18:13
2024-02-21T18:42
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министр науки и образования Валерий Фальков на фоне заявлений со стороны депутатов о его "закрытости" встретился с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олегом Смолиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. &quot;Валерий Фальков встретился с членом фракции КПРФ, первым заместителем председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Олегом Смолиным. На встрече обсуждались вопросы развития системы высшего образования и науки Омской области&quot;, — подчеркнули там.Среди прочего речь шла о планах развития инфраструктуры Омского государственного технического университета, Сибирского автомобильно-дорожного университета, а также Омского аграрного научного центра. Кроме того, Фальков и Смолин обсудили создание сети современных кампусов, заявку Омской области на строительство научно-образовательного центра, новые экономические механизмы и программу развития высшего образования и науки в России. В ведомстве добавили, что министр образования планирует посетить Омск с рабочим визитом уже в марте.Помимо этого, стороны обсудили планы работы Совета Минобрнауки по вопросам образования лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, а также включение Минобрнауки в работу с экспертным советом по негосударственному образованию и частно-государственному партнерству при комитете Государственной думы по науке и высшему образованию.Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании в среду сообщил, что депутаты жаловались на невозможность встречи с Фальковым. Он подчеркнул, что министр науки и высшего образования "может побить все рекорды как самый недоступный, закрытый министр".
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политика, россия, валерий фальков, олег смолин, госдума рф
Политика, Россия, Валерий Фальков, Олег Смолин, Госдума РФ
Фальков провел встречу с зампредседателя комитета Госдумы

Фальков после жалоб на "закрытость" встретился с зампредседателя комитета ГД

© Фото : пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФМинистр науки и образования России Валерий Фальков и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Олег Смолин во время встречи
Министр науки и образования России Валерий Фальков и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Олег Смолин во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ
Министр науки и образования России Валерий Фальков и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Олег Смолин во время встречи
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министр науки и образования Валерий Фальков на фоне заявлений со стороны депутатов о его "закрытости" встретился с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олегом Смолиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«

"Валерий Фальков встретился с членом фракции КПРФ, первым заместителем председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Олегом Смолиным. На встрече обсуждались вопросы развития системы высшего образования и науки Омской области", — подчеркнули там.

Среди прочего речь шла о планах развития инфраструктуры Омского государственного технического университета, Сибирского автомобильно-дорожного университета, а также Омского аграрного научного центра. Кроме того, Фальков и Смолин обсудили создание сети современных кампусов, заявку Омской области на строительство научно-образовательного центра, новые экономические механизмы и программу развития высшего образования и науки в России. В ведомстве добавили, что министр образования планирует посетить Омск с рабочим визитом уже в марте.
Помимо этого, стороны обсудили планы работы Совета Минобрнауки по вопросам образования лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, а также включение Минобрнауки в работу с экспертным советом по негосударственному образованию и частно-государственному партнерству при комитете Государственной думы по науке и высшему образованию.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании в среду сообщил, что депутаты жаловались на невозможность встречи с Фальковым. Он подчеркнул, что министр науки и высшего образования "может побить все рекорды как самый недоступный, закрытый министр".
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