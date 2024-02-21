https://ria.ru/20240221/denge-1928803407.html

Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки денге

Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки денге - РИА Новости, 21.02.2024

Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки денге

Риски завоза лихорадки Денге в Россию исключены, ситуация в пунктах пропуска через государственную границу контролируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T17:31

2024-02-21T17:31

2024-02-21T17:32

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Риски завоза лихорадки Денге в Россию исключены, ситуация в пунктах пропуска через государственную границу контролируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Риски завоза лихорадки Денге в РФ исключены. В пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС "Периметр" специалисты Роспотребнадзора анализируют эпидемические риски и выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении. Для выявления лихорадки Денге в России учеными ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны высокоточные тест-системы для ПЦР-диагностики, с помощью которых определяется наличие или отсутствие вируса, а также вирусная нагрузка, вызванная данным заболеванием, уточнили в пресс-службе. При планировании путешествий в страны с тропическим и субтропическим климатом Роспотребнадзор рекомендует учитывать профилактические рекомендации по предупреждению лихорадки Денге. Необходимо носить одежду максимально закрывающую тело светлого цвета, использовать средства индивидуальной защиты, отпугивающие насекомых, хранить запасы питьевой воды в закрытых емкостях, отметили в ведомстве. Роспотребнадзор держит ситуацию с лихорадкой Денге на контроле. Лихорадка Денге – вирусное заболевание, которое распространено в основном в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Центральной и Южной Америки, а также в странах Африки, оно не передаётся от человека к человеку.

https://ria.ru/20240206/likhoradka-1925742662.html

https://ria.ru/20231218/denge-1916468177.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия