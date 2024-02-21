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Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки денге - РИА Новости, 21.02.2024
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17:31 21.02.2024 (обновлено: 17:32 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/denge-1928803407.html
Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки денге
Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки денге - РИА Новости, 21.02.2024
Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки денге
Риски завоза лихорадки Денге в Россию исключены, ситуация в пунктах пропуска через государственную границу контролируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T17:31
2024-02-21T17:32
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Риски завоза лихорадки Денге в Россию исключены, ситуация в пунктах пропуска через государственную границу контролируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Риски завоза лихорадки Денге в РФ исключены. В пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС "Периметр" специалисты Роспотребнадзора анализируют эпидемические риски и выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении. Для выявления лихорадки Денге в России учеными ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны высокоточные тест-системы для ПЦР-диагностики, с помощью которых определяется наличие или отсутствие вируса, а также вирусная нагрузка, вызванная данным заболеванием, уточнили в пресс-службе. При планировании путешествий в страны с тропическим и субтропическим климатом Роспотребнадзор рекомендует учитывать профилактические рекомендации по предупреждению лихорадки Денге. Необходимо носить одежду максимально закрывающую тело светлого цвета, использовать средства индивидуальной защиты, отпугивающие насекомых, хранить запасы питьевой воды в закрытых емкостях, отметили в ведомстве. Роспотребнадзор держит ситуацию с лихорадкой Денге на контроле. Лихорадка Денге – вирусное заболевание, которое распространено в основном в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Центральной и Южной Америки, а также в странах Африки, оно не передаётся от человека к человеку.
https://ria.ru/20240206/likhoradka-1925742662.html
https://ria.ru/20231218/denge-1916468177.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Россия
Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки денге

Роспотребнадзор: риск завоза лихорадки денге исключен, ситуацию контролируют

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСотрудница лаборатории во время работы
Сотрудница лаборатории во время работы - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Сотрудница лаборатории во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Риски завоза лихорадки Денге в Россию исключены, ситуация в пунктах пропуска через государственную границу контролируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Риски завоза лихорадки Денге в РФ исключены. В пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС "Периметр" специалисты Роспотребнадзора анализируют эпидемические риски и выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении.
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Для выявления лихорадки Денге в России учеными ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны высокоточные тест-системы для ПЦР-диагностики, с помощью которых определяется наличие или отсутствие вируса, а также вирусная нагрузка, вызванная данным заболеванием, уточнили в пресс-службе.
При планировании путешествий в страны с тропическим и субтропическим климатом Роспотребнадзор рекомендует учитывать профилактические рекомендации по предупреждению лихорадки Денге. Необходимо носить одежду максимально закрывающую тело светлого цвета, использовать средства индивидуальной защиты, отпугивающие насекомых, хранить запасы питьевой воды в закрытых емкостях, отметили в ведомстве.
Роспотребнадзор держит ситуацию с лихорадкой Денге на контроле.
Лихорадка Денге – вирусное заболевание, которое распространено в основном в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Центральной и Южной Америки, а также в странах Африки, оно не передаётся от человека к человеку.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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