https://ria.ru/20240221/denge-1928803407.html
Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки денге
Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки денге - РИА Новости, 21.02.2024
Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки денге
Риски завоза лихорадки Денге в Россию исключены, ситуация в пунктах пропуска через государственную границу контролируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T17:31
2024-02-21T17:31
2024-02-21T17:32
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Риски завоза лихорадки Денге в Россию исключены, ситуация в пунктах пропуска через государственную границу контролируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Риски завоза лихорадки Денге в РФ исключены. В пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС "Периметр" специалисты Роспотребнадзора анализируют эпидемические риски и выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении. Для выявления лихорадки Денге в России учеными ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны высокоточные тест-системы для ПЦР-диагностики, с помощью которых определяется наличие или отсутствие вируса, а также вирусная нагрузка, вызванная данным заболеванием, уточнили в пресс-службе. При планировании путешествий в страны с тропическим и субтропическим климатом Роспотребнадзор рекомендует учитывать профилактические рекомендации по предупреждению лихорадки Денге. Необходимо носить одежду максимально закрывающую тело светлого цвета, использовать средства индивидуальной защиты, отпугивающие насекомых, хранить запасы питьевой воды в закрытых емкостях, отметили в ведомстве. Роспотребнадзор держит ситуацию с лихорадкой Денге на контроле. Лихорадка Денге – вирусное заболевание, которое распространено в основном в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Центральной и Южной Америки, а также в странах Африки, оно не передаётся от человека к человеку.
https://ria.ru/20240206/likhoradka-1925742662.html
https://ria.ru/20231218/denge-1916468177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Россия
Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки денге
Роспотребнадзор: риск завоза лихорадки денге исключен, ситуацию контролируют
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Риски завоза лихорадки Денге в Россию исключены, ситуация в пунктах пропуска через государственную границу контролируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Риски завоза лихорадки Денге в РФ исключены. В пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС "Периметр" специалисты Роспотребнадзора анализируют эпидемические риски и выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении.
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Для выявления лихорадки Денге в России учеными ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны высокоточные тест-системы для ПЦР-диагностики, с помощью которых определяется наличие или отсутствие вируса, а также вирусная нагрузка, вызванная данным заболеванием, уточнили в пресс-службе.
При планировании путешествий в страны с тропическим и субтропическим климатом Роспотребнадзор рекомендует учитывать профилактические рекомендации по предупреждению лихорадки Денге. Необходимо носить одежду максимально закрывающую тело светлого цвета, использовать средства индивидуальной защиты, отпугивающие насекомых, хранить запасы питьевой воды в закрытых емкостях, отметили в ведомстве.
Роспотребнадзор держит ситуацию с лихорадкой Денге на контроле.
Лихорадка Денге – вирусное заболевание, которое распространено в основном в странах Юго-Восточной Азии
и Тихоокеанского региона, Центральной и Южной Америки
, а также в странах Африки
, оно не передаётся от человека к человеку.
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