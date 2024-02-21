https://ria.ru/20240221/danone-1928676610.html

СМИ узнали, кому Danone планирует продать свой бизнес в России

СМИ узнали, кому Danone планирует продать свой бизнес в России - РИА Новости, 21.02.2024

СМИ узнали, кому Danone планирует продать свой бизнес в России

Французская компания Danone планирует продать свои активы молочному предприятию "Вамин Татарстан", сообщает Financial Times. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T11:40

2024-02-21T11:40

2024-02-21T11:40

экономика

россия

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

владимир путин

danone

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Французская компания Danone планирует продать свои активы молочному предприятию "Вамин Татарстан", сообщает Financial Times.Как указали журналисты, Danone планирует продать дочернюю компанию Life & Nutrition российской молочной компании "Вамин Татарстан", принадлежащей 29-летнему Минтимеру Мингазову.В статье отметили, что компания согласилась заплатить 17,7 миллиарда рублей за получение контроля над российским бизнесом Danone, и 7,7 миллиарда из этой суммы пойдут на погашение долга российского подразделения, а остальная часть пойдет на оплату доли Danone в компании.Danone присутствовала на российском рынке с 1992 года. В середине октября прошлого года компания сообщила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества. В сентябре Danone в России была переименована в Health & Nutrition и начала использовать новый логотип.В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России компания производит продукцию и под такими брендами, как "Простоквашино", "Актибио", "Растишка", "Тема", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другими.

https://ria.ru/20240221/bank-1928642254.html

россия

московская область (подмосковье)

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экономика, россия, московская область (подмосковье), санкт-петербург, владимир путин, danone, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)