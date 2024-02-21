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СМИ узнали, кому Danone планирует продать свой бизнес в России - РИА Новости, 21.02.2024
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11:40 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/danone-1928676610.html
СМИ узнали, кому Danone планирует продать свой бизнес в России
СМИ узнали, кому Danone планирует продать свой бизнес в России - РИА Новости, 21.02.2024
СМИ узнали, кому Danone планирует продать свой бизнес в России
Французская компания Danone планирует продать свои активы молочному предприятию "Вамин Татарстан", сообщает Financial Times. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:40
2024-02-21T11:40
экономика
россия
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
владимир путин
danone
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Французская компания Danone планирует продать свои активы молочному предприятию "Вамин Татарстан", сообщает Financial Times.Как указали журналисты, Danone планирует продать дочернюю компанию Life &amp; Nutrition российской молочной компании "Вамин Татарстан", принадлежащей 29-летнему Минтимеру Мингазову.В статье отметили, что компания согласилась заплатить 17,7 миллиарда рублей за получение контроля над российским бизнесом Danone, и 7,7 миллиарда из этой суммы пойдут на погашение долга российского подразделения, а остальная часть пойдет на оплату доли Danone в компании.Danone присутствовала на российском рынке с 1992 года. В середине октября прошлого года компания сообщила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества. В сентябре Danone в России была переименована в Health &amp; Nutrition и начала использовать новый логотип.В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России компания производит продукцию и под такими брендами, как "Простоквашино", "Актибио", "Растишка", "Тема", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другими.
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россия
московская область (подмосковье)
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экономика, россия, московская область (подмосковье), санкт-петербург, владимир путин, danone, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Экономика, Россия, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Владимир Путин, Danone, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
СМИ узнали, кому Danone планирует продать свой бизнес в России

FT: Danone планирует продать российский бизнес компании "Вамин" из Татарстана

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудница на производственной линии по упаковке молока на молочном заводе Danone в Самаре
Сотрудница на производственной линии по упаковке молока на молочном заводе Danone в Самаре - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудница на производственной линии по упаковке молока на молочном заводе Danone в Самаре. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Французская компания Danone планирует продать свои активы молочному предприятию "Вамин Татарстан", сообщает Financial Times.
Как указали журналисты, Danone планирует продать дочернюю компанию Life & Nutrition российской молочной компании "Вамин Татарстан", принадлежащей 29-летнему Минтимеру Мингазову.
В статье отметили, что компания согласилась заплатить 17,7 миллиарда рублей за получение контроля над российским бизнесом Danone, и 7,7 миллиарда из этой суммы пойдут на погашение долга российского подразделения, а остальная часть пойдет на оплату доли Danone в компании.
Danone присутствовала на российском рынке с 1992 года. В середине октября прошлого года компания сообщила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества. В сентябре Danone в России была переименована в Health & Nutrition и начала использовать новый логотип.
В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России компания производит продукцию и под такими брендами, как "Простоквашино", "Актибио", "Растишка", "Тема", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другими.
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