СМИ узнали, кому Danone планирует продать свой бизнес в России
FT: Danone планирует продать российский бизнес компании "Вамин" из Татарстана
© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудница на производственной линии по упаковке молока на молочном заводе Danone в Самаре
Сотрудница на производственной линии по упаковке молока на молочном заводе Danone в Самаре. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Французская компания Danone планирует продать свои активы молочному предприятию "Вамин Татарстан", сообщает Financial Times.
Как указали журналисты, Danone планирует продать дочернюю компанию Life & Nutrition российской молочной компании "Вамин Татарстан", принадлежащей 29-летнему Минтимеру Мингазову.
В статье отметили, что компания согласилась заплатить 17,7 миллиарда рублей за получение контроля над российским бизнесом Danone, и 7,7 миллиарда из этой суммы пойдут на погашение долга российского подразделения, а остальная часть пойдет на оплату доли Danone в компании.
Danone присутствовала на российском рынке с 1992 года. В середине октября прошлого года компания сообщила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества. В сентябре Danone в России была переименована в Health & Nutrition и начала использовать новый логотип.
В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России компания производит продукцию и под такими брендами, как "Простоквашино", "Актибио", "Растишка", "Тема", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другими.