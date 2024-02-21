https://ria.ru/20240221/budanov-1928798381.html

Рогов допустил, что вместо контрнаступления Буданов* сбежит в Лондон

Рогов допустил, что вместо контрнаступления Буданов* сбежит в Лондон - РИА Новости, 21.02.2024

Рогов допустил, что вместо контрнаступления Буданов* сбежит в Лондон

Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов допустил, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*, вместо... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T17:12

2024-02-21T17:12

2024-02-21T17:20

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов допустил, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*, вместо анонсируемого им контрнаступления украинских войск в 2025 году, к этому времени может сбежать в Лондон. Ранее Буданов* в интервью американской газете Wall Street Journal признал тяжелое положение ВСУ. По его словам, если украинские войска смогут вести "умную оборонительную битву", то начнут новое контрнаступление в 2025 году. "Подобные заявления – элементы информационной войны. Буданов* дает образ будущего для боевиков ВСУ, что в нынешних реалиях является абстрактным, далеким, нереальным и виртуальным. Кто спросит с него в 2025 году и вопрос кто и где будет. Не сбежит ли сам Буданов к тому времени в Лондон?" - сказал Рогов РИА Новости.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент РФ Владимир Путин признал "контрнаступ" провальным. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240221/vsu-1928643814.html

https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, кирилл буданов, владимир рогов, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр