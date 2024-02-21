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Рогов допустил, что вместо контрнаступления Буданов* сбежит в Лондон - РИА Новости, 21.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 21.02.2024 (обновлено: 17:20 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/budanov-1928798381.html
Рогов допустил, что вместо контрнаступления Буданов* сбежит в Лондон
Рогов допустил, что вместо контрнаступления Буданов* сбежит в Лондон - РИА Новости, 21.02.2024
Рогов допустил, что вместо контрнаступления Буданов* сбежит в Лондон
Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов допустил, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*, вместо... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T17:12
2024-02-21T17:20
специальная военная операция на украине
россия
кирилл буданов
владимир рогов
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов допустил, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*, вместо анонсируемого им контрнаступления украинских войск в 2025 году, к этому времени может сбежать в Лондон. Ранее Буданов* в интервью американской газете Wall Street Journal признал тяжелое положение ВСУ. По его словам, если украинские войска смогут вести "умную оборонительную битву", то начнут новое контрнаступление в 2025 году. &quot;Подобные заявления – элементы информационной войны. Буданов* дает образ будущего для боевиков ВСУ, что в нынешних реалиях является абстрактным, далеким, нереальным и виртуальным. Кто спросит с него в 2025 году и вопрос кто и где будет. Не сбежит ли сам Буданов к тому времени в Лондон?&quot; - сказал Рогов РИА Новости.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент РФ Владимир Путин признал "контрнаступ" провальным. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240221/vsu-1928643814.html
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
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россия, кирилл буданов, владимир рогов, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кирилл Буданов, Владимир Рогов, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов допустил, что вместо контрнаступления Буданов* сбежит в Лондон

Рогов: Буданов к обещанному наступлению 2025 года может уже сбежать в Лондон

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов допустил, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*, вместо анонсируемого им контрнаступления украинских войск в 2025 году, к этому времени может сбежать в Лондон.
Ранее Буданов* в интервью американской газете Wall Street Journal признал тяжелое положение ВСУ. По его словам, если украинские войска смогут вести "умную оборонительную битву", то начнут новое контрнаступление в 2025 году.
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"Подобные заявления – элементы информационной войны. Буданов* дает образ будущего для боевиков ВСУ, что в нынешних реалиях является абстрактным, далеким, нереальным и виртуальным. Кто спросит с него в 2025 году и вопрос кто и где будет. Не сбежит ли сам Буданов к тому времени в Лондон?" - сказал Рогов РИА Новости.

Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент РФ Владимир Путин признал "контрнаступ" провальным. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
"Они приготовились наступать". Чего опасаются на фронте
6 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКирилл БудановВладимир РоговВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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