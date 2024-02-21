Рогов допустил, что вместо контрнаступления Буданов* сбежит в Лондон
Рогов: Буданов к обещанному наступлению 2025 года может уже сбежать в Лондон
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов допустил, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*, вместо анонсируемого им контрнаступления украинских войск в 2025 году, к этому времени может сбежать в Лондон.
Ранее Буданов* в интервью американской газете Wall Street Journal признал тяжелое положение ВСУ. По его словам, если украинские войска смогут вести "умную оборонительную битву", то начнут новое контрнаступление в 2025 году.
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"Подобные заявления – элементы информационной войны. Буданов* дает образ будущего для боевиков ВСУ, что в нынешних реалиях является абстрактным, далеким, нереальным и виртуальным. Кто спросит с него в 2025 году и вопрос кто и где будет. Не сбежит ли сам Буданов к тому времени в Лондон?" - сказал Рогов РИА Новости.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент РФ Владимир Путин признал "контрнаступ" провальным. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
* Внесен в список террористов и экстремистов