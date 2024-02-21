https://ria.ru/20240221/blagodarnost-1928610000.html

Путин поблагодарил Патрушева за хороший старт сельхозработ

Путин поблагодарил Патрушева за хороший старт сельхозработ - РИА Новости, 21.02.2024

Путин поблагодарил Патрушева за хороший старт сельхозработ

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева за реализацию программы гуманитарной помощи странам Африки и за хороший... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T00:27

2024-02-21T00:27

2024-02-21T00:27

россия

африка

владимир путин

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604283553_0:301:2953:1962_1920x0_80_0_0_7c18487f10a9d5f797d0aef8cda19971.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева за реализацию программы гуманитарной помощи странам Африки и за хороший старт сельхозработ в России. "Хочу вас поблагодарить, всех коллег, которые результаты такие дают по году, и старт хороший уже в этом году по сельхозработам. Ну и за реализацию программы гуманитарной помощи нашим друзьям в Африке", - сказал Путин на встрече с главой Минсельхоза во вторник. Патрушев в ответ поблагодарил президента за оценку и отметил, что российские аграрии будут и дальше "пытаться собирать хороший, достойный урожай".

https://ria.ru/20240209/agroprom-1926445603.html

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, африка, владимир путин, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика