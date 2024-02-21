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Путин поблагодарил Патрушева за хороший старт сельхозработ - РИА Новости, 21.02.2024
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00:27 21.02.2024
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Путин поблагодарил Патрушева за хороший старт сельхозработ
Путин поблагодарил Патрушева за хороший старт сельхозработ - РИА Новости, 21.02.2024
Путин поблагодарил Патрушева за хороший старт сельхозработ
Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева за реализацию программы гуманитарной помощи странам Африки и за хороший... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T00:27
2024-02-21T00:27
россия
африка
владимир путин
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева за реализацию программы гуманитарной помощи странам Африки и за хороший старт сельхозработ в России. "Хочу вас поблагодарить, всех коллег, которые результаты такие дают по году, и старт хороший уже в этом году по сельхозработам. Ну и за реализацию программы гуманитарной помощи нашим друзьям в Африке", - сказал Путин на встрече с главой Минсельхоза во вторник. Патрушев в ответ поблагодарил президента за оценку и отметил, что российские аграрии будут и дальше "пытаться собирать хороший, достойный урожай".
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россия, африка, владимир путин, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Россия, Африка, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
Путин поблагодарил Патрушева за хороший старт сельхозработ

Путин поблагодарил Патрушева за хороший старт сельхозработ и гумпомощь Африке

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева за реализацию программы гуманитарной помощи странам Африки и за хороший старт сельхозработ в России.
"Хочу вас поблагодарить, всех коллег, которые результаты такие дают по году, и старт хороший уже в этом году по сельхозработам. Ну и за реализацию программы гуманитарной помощи нашим друзьям в Африке", - сказал Путин на встрече с главой Минсельхоза во вторник.
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Патрушев в ответ поблагодарил президента за оценку и отметил, что российские аграрии будут и дальше "пытаться собирать хороший, достойный урожай".
 
РоссияАфрикаВладимир ПутинДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
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