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Это меняет все. На Западе раскрыли, что случится после взятия Авдеевки
Это меняет все. На Западе раскрыли, что случится после взятия Авдеевки - РИА Новости, 21.02.2024
Это меняет все. На Западе раскрыли, что случится после взятия Авдеевки
Украинская армия может столкнуться с новыми прорывами фронта и потерять другие населенные пункты после отступления из Авдеевки, пишет чешская газета iDNES. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T18:34
2024-02-21T18:34
2024-02-21T18:34
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Украинская армия может столкнуться с новыми прорывами фронта и потерять другие населенные пункты после отступления из Авдеевки, пишет чешская газета iDNES."Среди военных аналитиков растут опасения в связи с тем, что падение Авдеевки может повториться и на других участках фронта", — говорится в статье.Отмечается, что ВСУ испытывают на себе усиливающийся натиск российской армии, особенно это проявляется на разных участках в Донбассе.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928797017.html
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политика, авдеевка, донбасс, донецк, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, россия
Политика, Авдеевка, Донбасс, Донецк, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия
Это меняет все. На Западе раскрыли, что случится после взятия Авдеевки
iDNES: взятие Авдеевки российскими войсками меняет ход конфликта