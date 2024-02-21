https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928821070.html

Это меняет все. На Западе раскрыли, что случится после взятия Авдеевки

Это меняет все. На Западе раскрыли, что случится после взятия Авдеевки - РИА Новости, 21.02.2024

Это меняет все. На Западе раскрыли, что случится после взятия Авдеевки

Украинская армия может столкнуться с новыми прорывами фронта и потерять другие населенные пункты после отступления из Авдеевки, пишет чешская газета iDNES. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T18:34

2024-02-21T18:34

2024-02-21T18:34

политика

авдеевка

донбасс

донецк

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Украинская армия может столкнуться с новыми прорывами фронта и потерять другие населенные пункты после отступления из Авдеевки, пишет чешская газета iDNES."Среди военных аналитиков растут опасения в связи с тем, что падение Авдеевки может повториться и на других участках фронта", — говорится в статье.Отмечается, что ВСУ испытывают на себе усиливающийся натиск российской армии, особенно это проявляется на разных участках в Донбассе.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240221/ukraina-1928797017.html

https://ria.ru/20240221/zelenskiy-1928759485.html

авдеевка

донбасс

донецк

россия

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политика, авдеевка, донбасс, донецк, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, россия