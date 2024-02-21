https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928635094.html

В Авдеевке нашли позиции, с которых ВСУ обстреливали Ясиноватую

В Авдеевке нашли позиции, с которых ВСУ обстреливали Ясиноватую - РИА Новости, 21.02.2024

В Авдеевке нашли позиции, с которых ВСУ обстреливали Ясиноватую

Бойцы отряда специального назначения "Викинг" ВС РФ при зачистке жилых кварталов Авдеевки обнаружили позиции миномета ВСУ, из которого украинские военные... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T08:14

2024-02-21T08:14

2024-02-21T09:27

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

россия

донецк

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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АВДЕЕВКА (ДНР), 21 фев - РИА Новости. Бойцы отряда специального назначения "Викинг" ВС РФ при зачистке жилых кварталов Авдеевки обнаружили позиции миномета ВСУ, из которого украинские военные обстреливали соседний город-спутник Донецка - Ясиноватую, видео рейда есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Минобороны России в сообщении об освобождении Авдеевки отмечало, что это позволит отодвинуть линию фронта от Донецка, обезопасив его от террористических ударов со стороны киевского режима. "Минометная позиция была, 122-й миномет был", - рассказал российский спецназовец. На кадрах видно, что позиция была оборудована на территории жилого дома, рядом также хранились боеприпасы. Бойцы ВС РФ несколько суток проводили зачистку кварталов Авдеевки, осматривали жилые помещения в поисках мирных жителей, которых необходимо на время эвакуировать из города, пока ВСУ не уменьшат обстрелы жилых кварталов. Подразделения российской группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. ВСУ потеряли более 1,5 тысячи военнослужащих. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, отход украинских войск из Авдеевки не был организованным, а сама российская операция там оказалась сюрпризом для ВСУ. По его словам, украинские войска при отходе из Авдеевки бросали раненых, тела погибших, вооружение и военную технику.

https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928625963.html

https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928630810.html

авдеевка

россия

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Позиции миномета, из которого ВСУ били по Ясиноватой Бойцы отряда специального назначения "Викинг" ВС РФ при зачистке жилых кварталов Авдеевки обнаружили позиции миномета ВСУ, из которого украинские военные обстреливали соседний город-спутник Донецка - Ясиноватую, видео рейда есть в распоряжении РИА Новости. 2024-02-21T08:14 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, авдеевка, россия, донецк, сергей шойгу, вооруженные силы украины