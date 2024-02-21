https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928635094.html
В Авдеевке нашли позиции, с которых ВСУ обстреливали Ясиноватую
В Авдеевке нашли позиции, с которых ВСУ обстреливали Ясиноватую - РИА Новости, 21.02.2024
В Авдеевке нашли позиции, с которых ВСУ обстреливали Ясиноватую
Бойцы отряда специального назначения "Викинг" ВС РФ при зачистке жилых кварталов Авдеевки обнаружили позиции миномета ВСУ, из которого украинские военные... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T08:14
2024-02-21T08:14
2024-02-21T09:27
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
россия
донецк
сергей шойгу
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928645850_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_705d049120179c9a8f33081a23d781d4.jpg
АВДЕЕВКА (ДНР), 21 фев - РИА Новости. Бойцы отряда специального назначения "Викинг" ВС РФ при зачистке жилых кварталов Авдеевки обнаружили позиции миномета ВСУ, из которого украинские военные обстреливали соседний город-спутник Донецка - Ясиноватую, видео рейда есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Минобороны России в сообщении об освобождении Авдеевки отмечало, что это позволит отодвинуть линию фронта от Донецка, обезопасив его от террористических ударов со стороны киевского режима. "Минометная позиция была, 122-й миномет был", - рассказал российский спецназовец. На кадрах видно, что позиция была оборудована на территории жилого дома, рядом также хранились боеприпасы. Бойцы ВС РФ несколько суток проводили зачистку кварталов Авдеевки, осматривали жилые помещения в поисках мирных жителей, которых необходимо на время эвакуировать из города, пока ВСУ не уменьшат обстрелы жилых кварталов. Подразделения российской группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. ВСУ потеряли более 1,5 тысячи военнослужащих. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, отход украинских войск из Авдеевки не был организованным, а сама российская операция там оказалась сюрпризом для ВСУ. По его словам, украинские войска при отходе из Авдеевки бросали раненых, тела погибших, вооружение и военную технику.
https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928625963.html
https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928630810.html
авдеевка
россия
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928645850_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b63f5ea8e7ae96e9e1cba3a124e9d413.jpg
Позиции миномета, из которого ВСУ били по Ясиноватой
Бойцы отряда специального назначения "Викинг" ВС РФ при зачистке жилых кварталов Авдеевки обнаружили позиции миномета ВСУ, из которого украинские военные обстреливали соседний город-спутник Донецка - Ясиноватую, видео рейда есть в распоряжении РИА Новости.
2024-02-21T08:14
true
PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, авдеевка, россия, донецк, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Россия, Донецк, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
В Авдеевке нашли позиции, с которых ВСУ обстреливали Ясиноватую
Спецназ нашел в Авдеевке позиции миномета, из которого ВСУ били по Ясиноватой
АВДЕЕВКА (ДНР), 21 фев - РИА Новости. Бойцы отряда специального назначения "Викинг" ВС РФ при зачистке жилых кварталов Авдеевки обнаружили позиции миномета ВСУ, из которого украинские военные обстреливали соседний город-спутник Донецка - Ясиноватую, видео рейда есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Минобороны России
в сообщении об освобождении Авдеевки отмечало, что это позволит отодвинуть линию фронта от Донецка
, обезопасив его от террористических ударов со стороны киевского режима.
Боец рассказал про обманный маневр российских войск в Авдеевке
"Минометная позиция была, 122-й миномет был", - рассказал российский спецназовец.
На кадрах видно, что позиция была оборудована на территории жилого дома, рядом также хранились боеприпасы.
Бойцы ВС РФ несколько суток проводили зачистку кварталов Авдеевки, осматривали жилые помещения в поисках мирных жителей, которых необходимо на время эвакуировать из города, пока ВСУ
не уменьшат обстрелы жилых кварталов.
Подразделения российской группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. ВСУ потеряли более 1,5 тысячи военнослужащих.
Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу
, отход украинских войск из Авдеевки не был организованным, а сама российская операция там оказалась сюрпризом для ВСУ. По его словам, украинские войска при отходе из Авдеевки бросали раненых, тела погибших, вооружение и военную технику.
Спецназ нашел в Авдеевке американские гранаты и мины