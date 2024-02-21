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Авдеевку освободили в короткие сроки, заявили в Генштабе ВС России - РИА Новости, 21.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:02 21.02.2024 (обновлено: 08:10 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928633842.html
Авдеевку освободили в короткие сроки, заявили в Генштабе ВС России
Авдеевку освободили в короткие сроки, заявили в Генштабе ВС России - РИА Новости, 21.02.2024
Авдеевку освободили в короткие сроки, заявили в Генштабе ВС России
Авдеевка была освобождена в достаточно короткие сроки, но этому предшествовал длительный период подготовки, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T08:02
2024-02-21T08:10
специальная военная операция на украине
авдеевка
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Авдеевка была освобождена в достаточно короткие сроки, но этому предшествовал длительный период подготовки, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов."На сегодняшний день главная задача, которая ставилась, она выполнена, Авдеевка освобождена. Надо сказать, что она освобождена в достаточно короткие сроки, но этому предшествовал длительный период подготовки", - заявил Герасимов в видеоролике, распространенном Минобороны РФ.Накануне министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что подготовка к освобождению Авдеевки началась еще осенью 2023 года, операция была проведена так, чтобы минимизировать жертвы в рядах российской армии.
https://ria.ru/20240220/shoygu-1928563242.html
авдеевка
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авдеевка, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Авдеевку освободили в короткие сроки, заявили в Генштабе ВС России

Генштаб ВС России: Авдеевку освободили быстро, но после долгой подготовки

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРазрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео
Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Авдеевка была освобождена в достаточно короткие сроки, но этому предшествовал длительный период подготовки, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"На сегодняшний день главная задача, которая ставилась, она выполнена, Авдеевка освобождена. Надо сказать, что она освобождена в достаточно короткие сроки, но этому предшествовал длительный период подготовки", - заявил Герасимов в видеоролике, распространенном Минобороны РФ.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что подготовка к освобождению Авдеевки началась еще осенью 2023 года, операция была проведена так, чтобы минимизировать жертвы в рядах российской армии.
Министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Авдеевка стала большим сюрпризом для украинских войск, заявил Шойгу
Вчера, 19:08
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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