https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928633842.html

Авдеевку освободили в короткие сроки, заявили в Генштабе ВС России

Авдеевку освободили в короткие сроки, заявили в Генштабе ВС России - РИА Новости, 21.02.2024

Авдеевку освободили в короткие сроки, заявили в Генштабе ВС России

Авдеевка была освобождена в достаточно короткие сроки, но этому предшествовал длительный период подготовки, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T08:02

2024-02-21T08:02

2024-02-21T08:10

специальная военная операция на украине

авдеевка

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Авдеевка была освобождена в достаточно короткие сроки, но этому предшествовал длительный период подготовки, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов."На сегодняшний день главная задача, которая ставилась, она выполнена, Авдеевка освобождена. Надо сказать, что она освобождена в достаточно короткие сроки, но этому предшествовал длительный период подготовки", - заявил Герасимов в видеоролике, распространенном Минобороны РФ.Накануне министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что подготовка к освобождению Авдеевки началась еще осенью 2023 года, операция была проведена так, чтобы минимизировать жертвы в рядах российской армии.

https://ria.ru/20240220/shoygu-1928563242.html

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авдеевка, вооруженные силы рф, безопасность