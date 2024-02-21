https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928633842.html
Авдеевку освободили в короткие сроки, заявили в Генштабе ВС России
Авдеевку освободили в короткие сроки, заявили в Генштабе ВС России - РИА Новости, 21.02.2024
Авдеевку освободили в короткие сроки, заявили в Генштабе ВС России
Авдеевка была освобождена в достаточно короткие сроки, но этому предшествовал длительный период подготовки, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T08:02
2024-02-21T08:02
2024-02-21T08:10
специальная военная операция на украине
авдеевка
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Авдеевка была освобождена в достаточно короткие сроки, но этому предшествовал длительный период подготовки, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов."На сегодняшний день главная задача, которая ставилась, она выполнена, Авдеевка освобождена. Надо сказать, что она освобождена в достаточно короткие сроки, но этому предшествовал длительный период подготовки", - заявил Герасимов в видеоролике, распространенном Минобороны РФ.Накануне министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что подготовка к освобождению Авдеевки началась еще осенью 2023 года, операция была проведена так, чтобы минимизировать жертвы в рядах российской армии.
https://ria.ru/20240220/shoygu-1928563242.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Авдеевку освободили в короткие сроки, заявили в Генштабе ВС России
Генштаб ВС России: Авдеевку освободили быстро, но после долгой подготовки