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Спецназ нашел в Авдеевке американские гранаты и мины - РИА Новости, 21.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:02 21.02.2024 (обновлено: 09:18 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928630810.html
Спецназ нашел в Авдеевке американские гранаты и мины
Спецназ нашел в Авдеевке американские гранаты и мины - РИА Новости, 21.02.2024
Спецназ нашел в Авдеевке американские гранаты и мины
Российский отряд специального назначения "Викинг" в ходе зачистки освобожденного города Авдеевка обнаружил в нескольких частных домах брошенные украинскими... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T07:02
2024-02-21T09:18
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
сша
нато
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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АВДЕЕВКА (ДНР), 21 фев - РИА Новости. Российский отряд специального назначения "Викинг" в ходе зачистки освобожденного города Авдеевка обнаружил в нескольких частных домах брошенные украинскими войсками при отступлении мины и гранаты производства США, рассказал РИА Новости российский спецназовец, показав на видео эти американские боеприпасы с маркировкой. "Мина направленного действия, с которой в свое время была сделана (советская - ред.) МОН-50. Американочка", - рассказал боец подразделения "Викинг", держа в руках найденное у жилого дома взрывное устройство. По его словам, в мешке вместе с американской миной идет все необходимое для ее использования, что говорит о том, что в Авдеевку она попала в официальной партии поставок со складов НАТО. "Это мина M18A1 Claymore, направленного действия, здесь также полный комплект, что указывает на прямые поставки. Есть провода, порядка минимум 50 метров, подрывная машинка", - добавил он. Также бойцы подразделения "Викинг" обнаружили боеприпасы для американских автоматических гранатометов. "Сорокамиллиметровые гранаты для автоматического гранатомета MK-19, американского производства.... Правда, именно вот эти гранаты производятся в некоторых странах НАТО по договору", - рассказал боец. По его словам, пока сложно понять, где именно были произведены эти боеприпасы, но скорее всего, либо по контракту в странах НАТО, либо непосредственно в США. Он также отметил, что трофейные американские гранаты бойцы ВС РФ теперь будут использовать для сбросов с беспилотных летательных аппаратов, либо, после небольшого конструктивного изменения, в качестве средств для зачистки помещений. Ранее бойцы спецназа "Викинг" уже сообщали РИА Новости об обнаружении при зачистке Авдеевки партии зарубежных кумулятивных гранат к РПГ-7 и метательных заряды к нему - иностранного производства. Подразделения российской группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. ВСУ потеряли более 1,5 тысячи военнослужащих. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, отход украинских войск из Авдеевки не был организованным, а сама российская операция там оказалась сюрпризом для ВСУ. По его словам, украинские войска при отходе из Авдеевки бросали раненых, тела погибших, вооружение и военную технику.
https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928626116.html
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авдеевка
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Спецназовец об американских минах и гранатах, брошенных ВСУ в Авдеевке
Российский отряд специального назначения "Викинг" в ходе зачистки освобожденного города Авдеевка обнаружил в нескольких частных домах брошенные украинскими войсками при отступлении мины и гранаты производства США, рассказал РИА Новости российский спецназовец, показав на видео эти американские боеприпасы с маркировкой.
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авдеевка, россия, сша, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Спецназ нашел в Авдеевке американские гранаты и мины

Спецназ нашел в Авдеевке оставленные ВСУ при бегстве американские гранаты и мины

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АВДЕЕВКА (ДНР), 21 фев - РИА Новости. Российский отряд специального назначения "Викинг" в ходе зачистки освобожденного города Авдеевка обнаружил в нескольких частных домах брошенные украинскими войсками при отступлении мины и гранаты производства США, рассказал РИА Новости российский спецназовец, показав на видео эти американские боеприпасы с маркировкой.
«
"Мина направленного действия, с которой в свое время была сделана (советская - ред.) МОН-50. Американочка", - рассказал боец подразделения "Викинг", держа в руках найденное у жилого дома взрывное устройство.
По его словам, в мешке вместе с американской миной идет все необходимое для ее использования, что говорит о том, что в Авдеевку она попала в официальной партии поставок со складов НАТО.
"Это мина M18A1 Claymore, направленного действия, здесь также полный комплект, что указывает на прямые поставки. Есть провода, порядка минимум 50 метров, подрывная машинка", - добавил он.
Также бойцы подразделения "Викинг" обнаружили боеприпасы для американских автоматических гранатометов. "Сорокамиллиметровые гранаты для автоматического гранатомета MK-19, американского производства.... Правда, именно вот эти гранаты производятся в некоторых странах НАТО по договору", - рассказал боец.
По его словам, пока сложно понять, где именно были произведены эти боеприпасы, но скорее всего, либо по контракту в странах НАТО, либо непосредственно в США.
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Он также отметил, что трофейные американские гранаты бойцы ВС РФ теперь будут использовать для сбросов с беспилотных летательных аппаратов, либо, после небольшого конструктивного изменения, в качестве средств для зачистки помещений.
Ранее бойцы спецназа "Викинг" уже сообщали РИА Новости об обнаружении при зачистке Авдеевки партии зарубежных кумулятивных гранат к РПГ-7 и метательных заряды к нему - иностранного производства.
Подразделения российской группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. ВСУ потеряли более 1,5 тысячи военнослужащих.
Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, отход украинских войск из Авдеевки не был организованным, а сама российская операция там оказалась сюрпризом для ВСУ. По его словам, украинские войска при отходе из Авдеевки бросали раненых, тела погибших, вооружение и военную технику.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияСШАНАТОВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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