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В Авдеевке обнаружили десятки единиц брошенной американской техники - РИА Новости, 21.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 21.02.2024 (обновлено: 09:07 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928626116.html
В Авдеевке обнаружили десятки единиц брошенной американской техники
В Авдеевке обнаружили десятки единиц брошенной американской техники - РИА Новости, 21.02.2024
В Авдеевке обнаружили десятки единиц брошенной американской техники
Военнослужащие группировки "Центр" обнаружили в освобожденной Авдеевке десятки единиц брошенной ВСУ советской и американской техники, которая пригодна для... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T05:11
2024-02-21T09:07
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
сша
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АВДЕЕВКА (ДНР), 21 фев — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" обнаружили в освобожденной Авдеевке десятки единиц брошенной ВСУ советской и американской техники, которая пригодна для ремонта, рассказал журналистам заместитель командира по вооружению с позывным "Клевер". "На сегодняшний день я уже насчитал таких БМП-1 порядка десяти единиц. Американских М113 около 7-8 единиц. Это помимо того, что две я уже вытащил. Бросили при отходе, понимая, что попали в "котел". Очень много побросали и таких БМП-1, и американских М113", — рассказал "Клевер", показывая трофейную украинскую технику.На бронемашину был нанесен тактический знак ВСУ в виде белого креста, внутри машина выглядит почти новой, а снаружи у нее повреждены гусеницы. Со слов "Клевера", трофей планируют отремонтировать и использовать в интересах российских войск. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем эвакуации российскими военными очередного брошенного БТР М113. Несмотря на высокую активность украинских БПЛА, в том числе FPV-дронов, бронированная ремонтно-эвакуационная машина успешно справилась с задачей. Со слов российских военных, на ней дополнительно установлен не только сетчатый защитный экран от дронов-камикадзе, но и мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы. "Машин я уже вытащил за сегодняшний день четыре единицы. Две из них М113, американские. Наши "коробочки" намного лучше по проходимости. Если брать по обслуживанию — намного проще, чем М113. Я забрал уже две "коробочки" (БТР М113 — Прим. ред.), техническое состояние, грубо говоря, — это хлам. Все, что не нужно Соединенным Штатам Америки, я так думаю, все поставляется на Украину", — поделился мнением "Клевер". БТР M113 был принят на вооружение армией США в 1961 году. Впервые использовался в боевой обстановке в 1962 году и с тех пор участвовал во всех вооруженных конфликтах с участием США и их союзников, в том числе в войне во Вьетнаме. Применение находили практически все модификации БТР и машины на его базе. При этом техника демонстрировала как преимущества, так и недостатки, а эффективность ее применения зачастую зависела от организации операции и действий экипажа.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии города. Его освобождение позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
https://ria.ru/20240220/pytochnye-1928602915.html
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Эвакуация бронетехники, брошенной ВСУ при отходе из Авдеевки
Военнослужащие группировки "Центр" обнаружили в освобожденной Авдеевке десятки единиц брошенной ВСУ советской и американской техники, которая пригодна для ремонта, рассказал журналистам заместитель командира по вооружению с позывным "Клевер".
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безопасность, авдеевка, сша, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, США, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
В Авдеевке обнаружили десятки единиц брошенной американской техники

В Авдеевке обнаружили десятки единиц брошенной советской и американской техники

Читать ria.ru в
АВДЕЕВКА (ДНР), 21 фев — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" обнаружили в освобожденной Авдеевке десятки единиц брошенной ВСУ советской и американской техники, которая пригодна для ремонта, рассказал журналистам заместитель командира по вооружению с позывным "Клевер".
"На сегодняшний день я уже насчитал таких БМП-1 порядка десяти единиц. Американских М113 около 7-8 единиц. Это помимо того, что две я уже вытащил. Бросили при отходе, понимая, что попали в "котел". Очень много побросали и таких БМП-1, и американских М113", — рассказал "Клевер", показывая трофейную украинскую технику.
На бронемашину был нанесен тактический знак ВСУ в виде белого креста, внутри машина выглядит почти новой, а снаружи у нее повреждены гусеницы. Со слов "Клевера", трофей планируют отремонтировать и использовать в интересах российских войск.
Корреспондент РИА Новости стал свидетелем эвакуации российскими военными очередного брошенного БТР М113. Несмотря на высокую активность украинских БПЛА, в том числе FPV-дронов, бронированная ремонтно-эвакуационная машина успешно справилась с задачей. Со слов российских военных, на ней дополнительно установлен не только сетчатый защитный экран от дронов-камикадзе, но и мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы.
Освобождение Авдеевки российскими войсками
© РИА Новости / Министерство обороны РФ

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
1 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

Поврежденная военная техника в Авдеевка

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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2 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

Жилые дома, пострадавшие в результате обстрелов в Авдеевке

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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3 из 12
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Бои за город шли с начала спецоперации.

Рейд отряда специального назначения Викинг в Авдеевке

Бои за город шли с начала спецоперации.

© РИА Новости
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4 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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5 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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6 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

© РИА Новости
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7 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

© РИА Новости
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8 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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9 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

Российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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10 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

Жилой дом, пострадавший в результате обстрелов в Авдеевке

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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11 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

Последствия обстрелов в Авдеевке

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
12 из 12

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
1 из 12

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 12

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 12

Бои за город шли с начала спецоперации.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 12

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 12

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 12

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
9 из 12

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 12

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
11 из 12

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
12 из 12
"Машин я уже вытащил за сегодняшний день четыре единицы. Две из них М113, американские. Наши "коробочки" намного лучше по проходимости. Если брать по обслуживанию — намного проще, чем М113. Я забрал уже две "коробочки" (БТР М113 — Прим. ред.), техническое состояние, грубо говоря, — это хлам. Все, что не нужно Соединенным Штатам Америки, я так думаю, все поставляется на Украину", — поделился мнением "Клевер".
БТР M113 был принят на вооружение армией США в 1961 году. Впервые использовался в боевой обстановке в 1962 году и с тех пор участвовал во всех вооруженных конфликтах с участием США и их союзников, в том числе в войне во Вьетнаме. Применение находили практически все модификации БТР и машины на его базе. При этом техника демонстрировала как преимущества, так и недостатки, а эффективность ее применения зачастую зависела от организации операции и действий экипажа.

Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии города. Его освобождение позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
В ДНР рассказали об украинских пыточных в Авдеевке
Вчера, 23:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаСШАВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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