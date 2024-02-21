https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928626116.html
В Авдеевке обнаружили десятки единиц брошенной американской техники
В Авдеевке обнаружили десятки единиц брошенной американской техники - РИА Новости, 21.02.2024
В Авдеевке обнаружили десятки единиц брошенной американской техники
Военнослужащие группировки "Центр" обнаружили в освобожденной Авдеевке десятки единиц брошенной ВСУ советской и американской техники, которая пригодна для... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T05:11
2024-02-21T05:11
2024-02-21T09:07
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АВДЕЕВКА (ДНР), 21 фев — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" обнаружили в освобожденной Авдеевке десятки единиц брошенной ВСУ советской и американской техники, которая пригодна для ремонта, рассказал журналистам заместитель командира по вооружению с позывным "Клевер". "На сегодняшний день я уже насчитал таких БМП-1 порядка десяти единиц. Американских М113 около 7-8 единиц. Это помимо того, что две я уже вытащил. Бросили при отходе, понимая, что попали в "котел". Очень много побросали и таких БМП-1, и американских М113", — рассказал "Клевер", показывая трофейную украинскую технику.На бронемашину был нанесен тактический знак ВСУ в виде белого креста, внутри машина выглядит почти новой, а снаружи у нее повреждены гусеницы. Со слов "Клевера", трофей планируют отремонтировать и использовать в интересах российских войск. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем эвакуации российскими военными очередного брошенного БТР М113. Несмотря на высокую активность украинских БПЛА, в том числе FPV-дронов, бронированная ремонтно-эвакуационная машина успешно справилась с задачей. Со слов российских военных, на ней дополнительно установлен не только сетчатый защитный экран от дронов-камикадзе, но и мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы. "Машин я уже вытащил за сегодняшний день четыре единицы. Две из них М113, американские. Наши "коробочки" намного лучше по проходимости. Если брать по обслуживанию — намного проще, чем М113. Я забрал уже две "коробочки" (БТР М113 — Прим. ред.), техническое состояние, грубо говоря, — это хлам. Все, что не нужно Соединенным Штатам Америки, я так думаю, все поставляется на Украину", — поделился мнением "Клевер". БТР M113 был принят на вооружение армией США в 1961 году. Впервые использовался в боевой обстановке в 1962 году и с тех пор участвовал во всех вооруженных конфликтах с участием США и их союзников, в том числе в войне во Вьетнаме. Применение находили практически все модификации БТР и машины на его базе. При этом техника демонстрировала как преимущества, так и недостатки, а эффективность ее применения зачастую зависела от организации операции и действий экипажа.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии города. Его освобождение позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
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Эвакуация бронетехники, брошенной ВСУ при отходе из Авдеевки
Военнослужащие группировки "Центр" обнаружили в освобожденной Авдеевке десятки единиц брошенной ВСУ советской и американской техники, которая пригодна для ремонта, рассказал журналистам заместитель командира по вооружению с позывным "Клевер".
2024-02-21T05:11
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РИА Новости
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безопасность, авдеевка, сша, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, США, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
В Авдеевке обнаружили десятки единиц брошенной американской техники
В Авдеевке обнаружили десятки единиц брошенной советской и американской техники
АВДЕЕВКА (ДНР), 21 фев — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" обнаружили в освобожденной Авдеевке десятки единиц брошенной ВСУ советской и американской техники, которая пригодна для ремонта, рассказал журналистам заместитель командира по вооружению с позывным "Клевер".
"На сегодняшний день я уже насчитал таких БМП-1 порядка десяти единиц. Американских М113 около 7-8 единиц. Это помимо того, что две я уже вытащил. Бросили при отходе, понимая, что попали в "котел". Очень много побросали и таких БМП-1, и американских М113", — рассказал "Клевер", показывая трофейную украинскую технику.
На бронемашину был нанесен тактический знак ВСУ в виде белого креста, внутри машина выглядит почти новой, а снаружи у нее повреждены гусеницы. Со слов "Клевера", трофей планируют отремонтировать и использовать в интересах российских войск.
Корреспондент РИА Новости стал свидетелем эвакуации российскими военными очередного брошенного БТР М113. Несмотря на высокую активность украинских БПЛА, в том числе FPV-дронов, бронированная ремонтно-эвакуационная машина успешно справилась с задачей. Со слов российских военных, на ней дополнительно установлен не только сетчатый защитный экран от дронов-камикадзе, но и мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы.
Освобождение Авдеевки российскими войсками
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.
1 из 12
По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.
2 из 12
Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.
3 из 12
Бои за город шли с начала спецоперации.
4 из 12
Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.
5 из 12
За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.
6 из 12
Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.
7 из 12
Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.
8 из 12
Город продолжают зачищать от украинских подразделений.
9 из 12
Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.
10 из 12
На административных зданиях завода водрузили российские флаги.
11 из 12
Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.
12 из 12
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.
1 из 12
По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.
2 из 12
Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.
3 из 12
Бои за город шли с начала спецоперации.
4 из 12
Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.
5 из 12
За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.
6 из 12
Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.
7 из 12
Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.
8 из 12
Город продолжают зачищать от украинских подразделений.
9 из 12
Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.
10 из 12
На административных зданиях завода водрузили российские флаги.
11 из 12
Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.
12 из 12
"Машин я уже вытащил за сегодняшний день четыре единицы. Две из них М113, американские. Наши "коробочки" намного лучше по проходимости. Если брать по обслуживанию — намного проще, чем М113. Я забрал уже две "коробочки" (БТР М113 — Прим. ред.), техническое состояние, грубо говоря, — это хлам. Все, что не нужно Соединенным Штатам Америки, я так думаю, все поставляется на Украину", — поделился мнением "Клевер".
БТР M113 был принят на вооружение армией США
в 1961 году. Впервые использовался в боевой обстановке в 1962 году и с тех пор участвовал во всех вооруженных конфликтах с участием США и их союзников, в том числе в войне во Вьетнаме
. Применение находили практически все модификации БТР и машины на его базе. При этом техника демонстрировала как преимущества, так и недостатки, а эффективность ее применения зачастую зависела от организации операции и действий экипажа.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу
доложил президенту Владимиру Путину
о полном взятии города. Его освобождение позволило отодвинуть линию фронта от Донецка
и существенно обезопасить его от ударов противника.
В ДНР рассказали об украинских пыточных в Авдеевке