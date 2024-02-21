https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928626116.html

В Авдеевке обнаружили десятки единиц брошенной американской техники

В Авдеевке обнаружили десятки единиц брошенной американской техники - РИА Новости, 21.02.2024

В Авдеевке обнаружили десятки единиц брошенной американской техники

Военнослужащие группировки "Центр" обнаружили в освобожденной Авдеевке десятки единиц брошенной ВСУ советской и американской техники, которая пригодна для... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T05:11

2024-02-21T05:11

2024-02-21T09:07

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АВДЕЕВКА (ДНР), 21 фев — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" обнаружили в освобожденной Авдеевке десятки единиц брошенной ВСУ советской и американской техники, которая пригодна для ремонта, рассказал журналистам заместитель командира по вооружению с позывным "Клевер". "На сегодняшний день я уже насчитал таких БМП-1 порядка десяти единиц. Американских М113 около 7-8 единиц. Это помимо того, что две я уже вытащил. Бросили при отходе, понимая, что попали в "котел". Очень много побросали и таких БМП-1, и американских М113", — рассказал "Клевер", показывая трофейную украинскую технику.На бронемашину был нанесен тактический знак ВСУ в виде белого креста, внутри машина выглядит почти новой, а снаружи у нее повреждены гусеницы. Со слов "Клевера", трофей планируют отремонтировать и использовать в интересах российских войск. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем эвакуации российскими военными очередного брошенного БТР М113. Несмотря на высокую активность украинских БПЛА, в том числе FPV-дронов, бронированная ремонтно-эвакуационная машина успешно справилась с задачей. Со слов российских военных, на ней дополнительно установлен не только сетчатый защитный экран от дронов-камикадзе, но и мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы. "Машин я уже вытащил за сегодняшний день четыре единицы. Две из них М113, американские. Наши "коробочки" намного лучше по проходимости. Если брать по обслуживанию — намного проще, чем М113. Я забрал уже две "коробочки" (БТР М113 — Прим. ред.), техническое состояние, грубо говоря, — это хлам. Все, что не нужно Соединенным Штатам Америки, я так думаю, все поставляется на Украину", — поделился мнением "Клевер". БТР M113 был принят на вооружение армией США в 1961 году. Впервые использовался в боевой обстановке в 1962 году и с тех пор участвовал во всех вооруженных конфликтах с участием США и их союзников, в том числе в войне во Вьетнаме. Применение находили практически все модификации БТР и машины на его базе. При этом техника демонстрировала как преимущества, так и недостатки, а эффективность ее применения зачастую зависела от организации операции и действий экипажа.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии города. Его освобождение позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.

https://ria.ru/20240220/pytochnye-1928602915.html

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Эвакуация бронетехники, брошенной ВСУ при отходе из Авдеевки Военнослужащие группировки "Центр" обнаружили в освобожденной Авдеевке десятки единиц брошенной ВСУ советской и американской техники, которая пригодна для ремонта, рассказал журналистам заместитель командира по вооружению с позывным "Клевер". 2024-02-21T05:11 true PT2M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, авдеевка, сша, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф