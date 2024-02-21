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Боец рассказал про обманный маневр российских войск в Авдеевке - РИА Новости, 21.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928625963.html
Боец рассказал про обманный маневр российских войск в Авдеевке
Боец рассказал про обманный маневр российских войск в Авдеевке - РИА Новости, 21.02.2024
Боец рассказал про обманный маневр российских войск в Авдеевке
Российские подразделения провели в Авдеевке обманный маневр, заставив сопротивляющиеся ВСУ сконцентрировать весь огонь на одном участке и пропустить атаку в... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T05:09
2024-02-21T05:09
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские подразделения провели в Авдеевке обманный маневр, заставив сопротивляющиеся ВСУ сконцентрировать весь огонь на одном участке и пропустить атаку в другом месте, рассказал военнослужащий с позывным "Тор". "Чтобы та группа заняла Третью улицу, нам пришлось вызывать на себя удар - ехать с двумя танками и с "бэхой", прорываться через "Царскую охоту" (заброшенный туристический комплекс - ред.). Нас там атаковала артиллерия. Они на нас обратили внимание и дали возможность людям пройти на Третью улицу", - отметил "Тор". "Получилось, что мы создали обманный маневр для отвлечения противника только на себя, чтобы все внимание было на нас,... что мы идем с танками... И они просто атаковали нас всей артиллерией, всем, чем можно, сразу же. Полночи били кассетами, дронами, мы отбивались. И когда нам дали команду отойти - мы ушли", - уточнил военный. Как сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, Генштабу ВС удалось провести операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях. Группировка войск "Центр" полностью взяла под контроль Авдеевку 17 февраля.
https://ria.ru/20240221/spetsoperatsiya-1928624929.html
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авдеевка, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Боец рассказал про обманный маневр российских войск в Авдеевке

Российский военный рассказал про обманный маневр войск в Авдеевке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на территории освобожденной Авдеевки
Военнослужащие на территории освобожденной Авдеевки - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие на территории освобожденной Авдеевки. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские подразделения провели в Авдеевке обманный маневр, заставив сопротивляющиеся ВСУ сконцентрировать весь огонь на одном участке и пропустить атаку в другом месте, рассказал военнослужащий с позывным "Тор".
«
"Чтобы та группа заняла Третью улицу, нам пришлось вызывать на себя удар - ехать с двумя танками и с "бэхой", прорываться через "Царскую охоту" (заброшенный туристический комплекс - ред.). Нас там атаковала артиллерия. Они на нас обратили внимание и дали возможность людям пройти на Третью улицу", - отметил "Тор".
"Получилось, что мы создали обманный маневр для отвлечения противника только на себя, чтобы все внимание было на нас,... что мы идем с танками... И они просто атаковали нас всей артиллерией, всем, чем можно, сразу же. Полночи били кассетами, дронами, мы отбивались. И когда нам дали команду отойти - мы ушли", - уточнил военный.
Как сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, Генштабу ВС удалось провести операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях. Группировка войск "Центр" полностью взяла под контроль Авдеевку 17 февраля.
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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