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Жительница Авдеевки рассказала, что боится возвращения Украины - РИА Новости, 21.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:07 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928623356.html
Жительница Авдеевки рассказала, что боится возвращения Украины
Жительница Авдеевки рассказала, что боится возвращения Украины - РИА Новости, 21.02.2024
Жительница Авдеевки рассказала, что боится возвращения Украины
Жительница Авдеевки Татьяна рассказала, что боится возвращения украинских войск и властей киевского режима, а сейчас хочет поскорее встретиться с детьми, ее... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T04:07
2024-02-21T04:07
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
украина
денис пушилин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
общество
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АВДЕЕВКА (ДНР), 21 фев - РИА Новости. Жительница Авдеевки Татьяна рассказала, что боится возвращения украинских войск и властей киевского режима, а сейчас хочет поскорее встретиться с детьми, ее дочь давно живет в России. "Ну, как вы думаете? Конечно", - сказала она в видеоинтервью во время рейда российского спецназа "Викинг" в Авдеевке в ответ на вопрос, ждала ли прихода российской армии. "Только я боюсь, что Украина увидит меня. Придут и расстреляют. Страшно, очень страшно. И я хочу, чтобы нас с мужем отсюда вывезли", - сказала она. Она рассказала, что собирается переехать из Авдеевки к своим детям, которые давно обосновались в России. "Я так соскучилась, я девять лет уже их не видела. Хочу к детям (в Россию - ред.), туда хочу. Девять с половиной лет в этом дерьме. Здесь уже устали", - сказала Татьяна. Российские бойцы помогли женщине и ее мужу, у которого недавно парализовало ноги и ухудшилось зрение, подготовиться к эвакуации из Авдеевки в составе охраняемой колонны. "Чтобы вы выезжали не одни, в сопровождении, чтобы все прошло безопасно", - сказал российский военнослужащий. В освобожденной Авдеевке все еще остается гражданское население, которому нужна помощь, но большинство мирных жителей были вывезены в пункты временного размещения, сообщил ранее глава ДНР Денис Пушилин. Подразделения российской группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. ВСУ потеряли более 1,5 тысячи военнослужащих. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, отход украинских войск из Авдеевки не был организованным, а сама российская операция там оказалась сюрпризом для ВСУ. По его словам, украинские войска при отходе из Авдеевки бросали раненых, тела погибших, вооружение и военную технику.
https://ria.ru/20240220/pytochnye-1928602915.html
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авдеевка, россия, украина, денис пушилин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Украина, Денис Пушилин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Общество
Жительница Авдеевки рассказала, что боится возвращения Украины

Жительница Авдеевки рассказала, что хочет к детям в Россию и боится возврата ВСУ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРазрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке
Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Архивное фото
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АВДЕЕВКА (ДНР), 21 фев - РИА Новости. Жительница Авдеевки Татьяна рассказала, что боится возвращения украинских войск и властей киевского режима, а сейчас хочет поскорее встретиться с детьми, ее дочь давно живет в России.
"Ну, как вы думаете? Конечно", - сказала она в видеоинтервью во время рейда российского спецназа "Викинг" в Авдеевке в ответ на вопрос, ждала ли прихода российской армии.
"Только я боюсь, что Украина увидит меня. Придут и расстреляют. Страшно, очень страшно. И я хочу, чтобы нас с мужем отсюда вывезли", - сказала она.
Она рассказала, что собирается переехать из Авдеевки к своим детям, которые давно обосновались в России. "Я так соскучилась, я девять лет уже их не видела. Хочу к детям (в Россию - ред.), туда хочу. Девять с половиной лет в этом дерьме. Здесь уже устали", - сказала Татьяна.
Российские бойцы помогли женщине и ее мужу, у которого недавно парализовало ноги и ухудшилось зрение, подготовиться к эвакуации из Авдеевки в составе охраняемой колонны. "Чтобы вы выезжали не одни, в сопровождении, чтобы все прошло безопасно", - сказал российский военнослужащий.
Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
В ДНР рассказали об украинских пыточных в Авдеевке
Вчера, 23:01
В освобожденной Авдеевке все еще остается гражданское население, которому нужна помощь, но большинство мирных жителей были вывезены в пункты временного размещения, сообщил ранее глава ДНР Денис Пушилин.
Подразделения российской группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. ВСУ потеряли более 1,5 тысячи военнослужащих.
Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, отход украинских войск из Авдеевки не был организованным, а сама российская операция там оказалась сюрпризом для ВСУ. По его словам, украинские войска при отходе из Авдеевки бросали раненых, тела погибших, вооружение и военную технику.
Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Пушилин рассказал о мирных жителях, оставшихся в Авдеевке
Вчера, 21:51
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияУкраинаДенис ПушилинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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