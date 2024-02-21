https://ria.ru/20240221/apk-1928610825.html
Глава Минсельхоза рассказал о переориентации экспорта продукции АПК
Глава Минсельхоза рассказал о переориентации экспорта продукции АПК - РИА Новости, 21.02.2024
Глава Минсельхоза рассказал о переориентации экспорта продукции АПК
России за последние два года удалось переориентировать поставки, сейчас 90% всей продукции АПК направляется в дружественные страны, сообщил в ходе встречи с... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T00:37
2024-02-21T00:37
2024-02-21T00:37
россия
китай
дмитрий патрушев
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886902760_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_4401662ee4b6b031ff5942cb36e37391.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. России за последние два года удалось переориентировать поставки, сейчас 90% всей продукции АПК направляется в дружественные страны, сообщил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. "Развитие экспорта способствует расширению его географии. Сегодня наше продовольствие закупают более 150 государств, при этом за два года нам значительно удалось переориентировать наши поставки. И сейчас 90% всей нашей продукции направляется в дружественные нам страны", - сообщил министр. Он отметил, что увеличивается и ассортимент поставляемой на экспорт продукции - помимо зерна, значимыми позициями стали рыба, морепродукты, масложировая продукция, мясные, молочные, кондитерские изделия. "Таким образом по целому ряду наименований на мировом рынке Россия является крупным и во многом даже стабилизирующим, я бы так сказал, поставщиком, то есть мы продолжаем наращивать свои поставки по практически всей номенклатуре продуктов за рубеж", - подчеркнул Патрушев. Он также напомнил, что в текущем году должны начаться поставки свинины в Китай. "Тоже очень долго мы к этому шли, но в прошлом году удалось договориться, и в этом году уже реальные поставки должны начаться", - сказал министр.
https://ria.ru/20240221/pshenitsa-1928610681.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886902760_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b684bd8930af6b5ea7c5b6ba929fe14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, дмитрий патрушев, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), в мире
Россия, Китай, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), В мире
Глава Минсельхоза рассказал о переориентации экспорта продукции АПК
Патрушев: Россия направляет в дружественные страны 90% продукции АПК
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. России за последние два года удалось переориентировать поставки, сейчас 90% всей продукции АПК направляется в дружественные страны, сообщил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
«
"Развитие экспорта способствует расширению его географии. Сегодня наше продовольствие закупают более 150 государств, при этом за два года нам значительно удалось переориентировать наши поставки. И сейчас 90% всей нашей продукции направляется в дружественные нам страны", - сообщил министр.
Он отметил, что увеличивается и ассортимент поставляемой на экспорт продукции - помимо зерна, значимыми позициями стали рыба, морепродукты, масложировая продукция, мясные, молочные, кондитерские изделия.
"Таким образом по целому ряду наименований на мировом рынке Россия является крупным и во многом даже стабилизирующим, я бы так сказал, поставщиком, то есть мы продолжаем наращивать свои поставки по практически всей номенклатуре продуктов за рубеж", - подчеркнул Патрушев.
Он также напомнил, что в текущем году должны начаться поставки свинины в Китай
. "Тоже очень долго мы к этому шли, но в прошлом году удалось договориться, и в этом году уже реальные поставки должны начаться", - сказал министр.
Минсельхоз завершил поставку пшеницы в беднейшие страны Африки