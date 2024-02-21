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Глава Минсельхоза рассказал о переориентации экспорта продукции АПК

Глава Минсельхоза рассказал о переориентации экспорта продукции АПК - РИА Новости, 21.02.2024

Глава Минсельхоза рассказал о переориентации экспорта продукции АПК

России за последние два года удалось переориентировать поставки, сейчас 90% всей продукции АПК направляется в дружественные страны, сообщил в ходе встречи с... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T00:37

2024-02-21T00:37

2024-02-21T00:37

россия

китай

дмитрий патрушев

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. России за последние два года удалось переориентировать поставки, сейчас 90% всей продукции АПК направляется в дружественные страны, сообщил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. "Развитие экспорта способствует расширению его географии. Сегодня наше продовольствие закупают более 150 государств, при этом за два года нам значительно удалось переориентировать наши поставки. И сейчас 90% всей нашей продукции направляется в дружественные нам страны", - сообщил министр. Он отметил, что увеличивается и ассортимент поставляемой на экспорт продукции - помимо зерна, значимыми позициями стали рыба, морепродукты, масложировая продукция, мясные, молочные, кондитерские изделия. "Таким образом по целому ряду наименований на мировом рынке Россия является крупным и во многом даже стабилизирующим, я бы так сказал, поставщиком, то есть мы продолжаем наращивать свои поставки по практически всей номенклатуре продуктов за рубеж", - подчеркнул Патрушев. Он также напомнил, что в текущем году должны начаться поставки свинины в Китай. "Тоже очень долго мы к этому шли, но в прошлом году удалось договориться, и в этом году уже реальные поставки должны начаться", - сказал министр.

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россия, китай, дмитрий патрушев, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), в мире