https://ria.ru/20240220/zelenskiy-1928546110.html
"Хватит". Неожиданное признание Зеленского возмутило французов
"Хватит". Неожиданное признание Зеленского возмутило французов - РИА Новости, 20.02.2024
"Хватит". Неожиданное признание Зеленского возмутило французов
Читатели Figaro отреагировали на признание президента Украины Зеленского о чрезвычайно тяжелом положении ВСУ на передовой. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:26
2024-02-20T18:26
2024-02-20T18:41
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Читатели Figaro отреагировали на признание президента Украины Зеленского о чрезвычайно тяжелом положении ВСУ на передовой.Накануне глава киевского режима заявил, что ситуация на линии фронта крайне сложная на нескольких участках, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов. "Месье Зеленский, пришло время начать переговоры! Хватит уже! Надеюсь, что в дальнейшем вам нанесут визит определенные личности, которые проведут проверку и посмотрят, что именно вы делали со всеми полученными миллиардами!" — написал MAXIVE."Больше людей, больше денег, больше боеприпасов, чего он ждет, прежде чем начать переговоры? Он ввязался в борьбу с ядерной державой, не имея в распоряжении никаких соответствующих средств", — возмутился Logos."Те, кто верил в замораживание конфликта и решение по корейскому образцу, сейчас стыдливо опустили глаза и внимательно изучают свои ноги. Фронт трещит по швам, а Авдеевка так вообще окончилась поражением", — рассказал araucaria luxurians.В субботу глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Незадолго до этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, украина, авдеевка, владимир зеленский, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Авдеевка, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире, Специальная военная операция на Украине
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
Читатели Figaro
отреагировали на признание президента Украины Зеленского о чрезвычайно тяжелом положении ВСУ на передовой.
Накануне глава киевского режима заявил, что ситуация на линии фронта крайне сложная на нескольких участках, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов.
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"Месье Зеленский, пришло время начать переговоры! Хватит уже! Надеюсь, что в дальнейшем вам нанесут визит определенные личности, которые проведут проверку и посмотрят, что именно вы делали со всеми полученными миллиардами!" — написал MAXIVE.
"Больше людей, больше денег, больше боеприпасов, чего он ждет, прежде чем начать переговоры? Он ввязался в борьбу с ядерной державой, не имея в распоряжении никаких соответствующих средств", — возмутился Logos.
«
"Те, кто верил в замораживание конфликта и решение по корейскому образцу, сейчас стыдливо опустили глаза и внимательно изучают свои ноги. Фронт трещит по швам, а Авдеевка так вообще окончилась поражением", — рассказал araucaria luxurians.
В субботу глава Минобороны Сергей Шойгу
доложил Владимиру Путину
о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Незадолго до этого главком ВСУ Александр Сырский
объявил о выводе украинских подразделений из города. Президент Украины Владимир Зеленский
назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
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